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15.05.2023

Сын об отце: «Главные снимки Владимира Белковского»
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15.05.2023

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Союз фотохудожников
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15.05.2023 11:47

Сын об отце: «Главные снимки Владимира Белковского»

Сегодня, 16 мая, челябинский фотомастер Владимир Белковский отметил бы свое 90-летие. В этот день мне, его сыну, хотелось бы вспомнить главные снимки его жизни.

Владимир Белковский был радиоинженером, в фотографии – фотолюбителем. Но именно в фотографии он оставил о себе память, был многие годы художественным руководителем Челябинского городского фотоклуба.

От фотомастера остается десять-двадцать снимков, повторял отец. Уточнял при этом: хорошо, если столько работ фотографа интересны и живут десять-двадцать лет после их создания.

Снимки отца живут и вспоминаются до сих пор, хотя некоторым уже исполнилось 50 и даже 60 лет с того момента, как они были сделаны.

Вот работы, которые сам мастер считал своими главными снимками.

«Космонавт №…» облетел на марке планету

Снимок этот не сразу нашел свое название. Вначале он назывался «Сережка-космонавт». А потом уже - «Космонавт №...», который «приземлился» на почтовой марке в Германии, которая приклеенной на конверты побывала во многих и многих уголках планеты.

Речь идет о марке, выпущенной в ГДР к 25-летию создания при ООН Фонда помощи детям. «Лицо ребенка», символизирующее детство, было взято со знаменитого уже к тому времени снимка челябинского фотомастера Владимира Белковского. 

Запечатлен был на нем я - старший сын фотохудожника. Сам я эту историю вспоминаю с легкой иронией, ведь, собственной моей заслуги в том, что стал «космонавтом», нет. Впрочем, в семейном архиве хранится «космический талисман» - настоящая почтовая марка с автографом действительно живой легенды отечественной космонавтики Алексея Леонова. Как-то встретились с ним в Музее космонавтики в Москве. Рассказал историю про марку, Алексей Архипович улыбнулся и написал рядом с маркой историческое посвящение «Космонавту №...» от ...

А история самой фотографии очень проста: мама привела меня с зимней прогулки. Папа увидел мое лицо и сказал: подождите, не раздевайтесь. И пошел за фотокамерой «Зенит С», которой тогда снимал.

А привлекло его вот что – белый платок под шапкой, который повязывали детям тогда, чтобы ветер не поддувал во время прогулок на морозе, напоминал шлемы первых советских космонавтов.

Так снимок, который мог оказаться просто карточкой для семейного альбома, стал символом своего времени, много выставлялся в стране и мире, публиковался в различных изданиях. И вошел в число самых знаменитых работ челябинского фотомастера Владимира Белковского.

Кстати, в юном возрасте, как и многие мои сверстники, я тоже собирал марки. А «свою» неоднократно получал по почте от взрослых коллекционеров из разных уголков Советского Союза. В конверт они вкладывали марку, а в письме просили поставить на ней автограф и отправить им обратно. А в виде гонорара присылали марки на разные темы.

Я выполнял их просьбу и снова запечатывал марку в конверт. А сам стал ее обладателем, когда, наконец, встретил ее в магазине «Филателия», был раньше такой в Челябинске специализированный магазин.

Уральская мадонна

Женщина, держащая младенца на руках, - Мадонна. Возможно, это один из лучших снимков в мировой фотографии на вечную тему материнства. Неслучайно в начале 70-х годов прошлого века за него челябинцу была присуждена одна из самых престижных наград в мире – «Золотая роза».

Снимок этот вошел в золотую коллекцию работ челябинских фотомастеров. Много раз он публиковался и выставлялся.

В одном из фотоальбомов об Урале он оказался на одном развороте со стихотворением Людмилы Татьяничевой.

Наперекор

Изменчивой молве

Художники

Прославили в веках

Не девушку

С венком на голове,

А женщину

С младенцем на руках.

Девичья красота

Несовершенна:

В ней нет еще

Душевной глубины.

Родив дитя,

Рождается Мадонна.

В ее чертах –

Миры отражены.

Отец никогда не рассказывал историю рождения этой фотографии, может быть, просто сам я никогда об этом не догадался спросить. Разгадал я ее «тайну», обнаружив как-то в семейном архиве снимок, из которого, видимо, и выкристаллизовывалась «Уральская мадонна». Скажу лишь одно: женщина на нем – в полный рост, и надо было быть истинным художником, чтобы разглядеть в снимке для семейного альбома будущий фотошедевр.

Фотография эта со временем стала своеобразным талисманом. Уже несколько десятилетий она живет и в квартире нашей семьи, и в Москве, в семье Николаевых, прекрасная половина которой и стала «уральской мадонной».

Да и Марина, которая когда-то «позировала» на руках своей мамы, уже давно сама стала мамой, а недавно – бабушкой. В юности она была чемпионкой мира по художественной гимнастике в командном выступлении. Сейчас – тренер в сборной России по художественной гимнастике.

Жизнь бесконечна

Это был нерядовой снимок в творчестве фотографа Владимира Белковского и всей советской фотографии. Назывался он «Жизнь бесконечна». Его героями стали три человека – великий армянский художник Мартирос Сарьян, его внучка Катя и правнучка Маша.

Первые публикации снимка были на страницах челябинских газет, чьим постоянным автором многие годы был отец. А в начале семидесятых за него и еще одну знаменитую ныне фотографию «Уральская мадонна» челябинский фотомастер был удостоен Золотой розы в Чехословакии, высшей тогда награды в мировой художественной фотографии. Стоит отметить, что в семидесятые годы Чехословакия была общепризнанным законодателем моды всего фотографического процесса.

В 2009 году Мариам Петросян прославилась на всю Россию как автор романа «Дом, в котором».  А ведь Мариам Петросян – это та самая девочка, что на снимке Владимира Белковского.

Такая вот история. Жизнь бесконечна. Хочется в это верить и находить этому подтверждения. Одно из них – перед вами. И помог сделать его челябинский фотохудожник Владимир Белковский.

Вот несколько фрагментов из моей недавно вышедшей книги об отце. Называется она «Поэт фотографии».

Владимир Швеммер, фотограф и теоретик фотографии, давно живущий в Германии - о Владимире Белковском.

«Имя Владимира Белковского должно занять особенное место в истории развития фотографической культуры (как минимум) на Южном Урале, а, возможно, и в более широком смысле. И уж абсолютно точно - в рамках истории ЧФК - Челябинского городского фотоклуба - 60-80 годов. Обычно о нём говорят как об одном из основателей клуба. Это факт, это не вызывает сомнений, потому что абсолютно верно. Но в числе основателей ЧФК справедливо назвать и иные имена. Вместе с тем его роль в ЧФК совершенно уникальна.

Он кардинально повлиял на линию развития фотоклуба. Предполагаю, если бы в фотоклубе на первом этапе его развития не было бы В. Белковского, то история ЧФК сложилась бы далеко не столь успешно. Чем повлиял? Именно он (и никто иной!) первый в ЧФК задумался о теоретических аспектах фотографии. В данном случае - о роли подписи. Я ему благодарен - он будил мысль в сознании фотолюбителей и профессионалов о сущностных основах того дела, которым они занимались».

Заметки челябинского фотомастера Салавата Сафиуллина

«В челябинском городском фотоклубе был "суровый отец"- Юрий Теуш, но была и "добрая мать" в лице художественного руководителя Владимира Васильевича Белковского - полной противоположности Юрию Леонидовичу: невысокий, мягкий и вежливый, с внимательным взглядом и спокойной вдумчивой речью; неизменно доброжелательный - даже отрицательные отзывы облекал в щадящие формы.

Авторитет имел непререкаемый: фотографии Белковского участвовали во множестве выставок по всему миру и имели престижные награды. Отлично знал историю и теорию фотоискусства. Не был "типичным" репортёром с безумным горящим ищущим взглядом и беготнёй туда-сюда. Ему это не было нужно. Он снимал по-другому: спокойно искал свет, тень, образы в портретах, пейзажах. 
Безукоризненно ощущая свет, тень и фактуру, был основоположником "поэтического" , "воздушного" направления фотографии Челябинска. Являлся нашим фотографическим "шестидесятником" (не без влияния чешской фотографии, конечно). Вёл собрания фотолюбителей в Доме печати,- подробно разбирал принесённые работы; лучшее отбирал для публикации в "Челябинском рабочем", 
где вёл раздел "Объектив".

В нашем родном "суровом" Челябинске фотографы, с подачи Теуша, были весьма скупы на похвалу. Может, это и хорошо - "отрицательная" среда не даёт расслабиться, поддерживает в тонусе.

Но Владимир Белковский был исключением - лучший для себя отзыв услышал, когда Владимир Васильевич сказал, что может навскидку вспомнить 10-15 моих работ. Одна из них "Телостроители" долго висела между стёкол в серванте его квартиры, и это одно из лучших мест, куда попадали мои снимки!» 

Скульптор Лев Головницкий – о фотографиях Владимира Белковского

«Документальность – основная ценность фотографии.

Одно время в среде живописцев и скульпторов бытовало самое оскорбительное для этих видов изобразительного искусства определение – «фотографично».

Поводом для этого служила чисто натуралистическая, ремесленная фотопрактика под девизом – «Спокойно. Снимаю», а также постановочно-сюжетные «картины» не столь отдаленного прошлого, которые делались подражательски живописи в пору становления искусства фотографии.

Одно из самых молодых видов творчества, оно за свою короткую историю, шагнув навстречу жизни, добилось выдающихся образцов, обогатив мир бесценными произведениями.

Документальность – основная ценность фотографии. Фотография ценна не только историческим прошлым, но и сиюминутным образным и точным откликом на события и явления сегодняшней жизни со всем ее многообразием. И этот материал служит в информационных, познавательных, воспитательных, эстетических целях.

Это летопись нашего времени.

Фотоаппарат – это орудие производства, и, если за ним не стоит художник, то это просто предмет – подобно кисти, резцу и скрипке.

В руках творца вещи эти оживают и дают нам то, что называется искусством, обогащают нашу духовную культуру.

К таким мастерам относится и Владимир Белковский. Его творчество полно лиризма, человечности, гражданственности и индивидуальности».

Эти слова почти полвека назад написал знаменитый челябинский скульптор, Народный художник, академик Лев Головницкий.

Отец хорошо был знаком с ним. Не раз снимал его в мастерской. Наверное, в творческом наследии отца – собралась самая большая фотоколлекция об этом скульпторе.

Льва Головницкого знают все челябинцы, если даже не знают его имени. О нем напоминают памятники и монументы в Челябинске и Магнитогорске – «Орленок», памятник Ленину на площади Революции, монумент «Добровольцы-танкисты» на Кировке, памятник Пушкину в горсаду, монумент «Тыл-фронту» в Магнитогорске.

Снимки Белковского «вылежали время»

Ветеран челябинской фотожурналистики, председатель городского фотоклуба Евгений Ткаченко - о Владимире Белковском.

Эти строки были написаны им много лет назад. Хочется их вспомнить и сегодня, спустя почти полвека с той поры, как они были написаны к персональной выставке Владимира Белковского, проходившей в стенах картинной галереи в 1974 году.

 «Владимир Белковский любит оценивать свои снимки с позиции творчества фотомастеров различного направления. Он стремится посылать их на конкурсы и выставки во многое страны и нередко добивается успеха.

Наиболее крупный из них – главный приз «Золотая роза», полученный в 1973 году на международной выставке в Чехословакии.

Этого приза удостоены три работы – «Мать», «Жизнь бесконечна» и «Ожидание».

Они и другие фотографии автора показывают, как любит и уважает человека Владимир Белковский. Он очень хочет, чтобы зрители относились к го работам также тепло, как он сам, ведь каждый снимок у него вылежал время, осмыслен автором и лишь после этого получил право на обозрение».

Эти слова об отце написал несколько десятилетий назад фотожурналист Евгений Ткаченко.

Прошло немало лет. Снимки отца «вылежали время» и стали выразителями своего времени – шестидесятых и семидесятых годов.

Они часто вспоминаются, потому что гармония, любовь к человеку, доброта – вечные ценности.

Видеть дальше, чем фотоаппарат

Хочется, вспоминая отца, привести еще одно высказывание, которое можно считать его фотозавещанием и его пожеланием авторам.

— Любой снимок – это документ истории, — говорил Владимир Белковский, — Но, с другой стороны, далеко не каждый снимок - произведение искусства. Несколько сот или даже тысяч кадров надо сделать, чтобы получить фото, которое будет содержать эстетическую информацию. Можно сделать миллион кадров – и не получить ни одного снимка, который мог бы стать произведением искусства.
Можно взять кисть и что-то рисовать. Случайно можно получить шедевр. Но вероятность этого гораздо меньше, чем возможность выиграть в спортлото. Почему? Речь ведь идет о произведении искусства, а рождение это – будь то картина, скульптура, книга или фото – связано совсем не с кистью и красками, гусиным пером или авторучкой, типом фотокамеры или объектива. Рождение его связано с личностью художника – с его взглядом на мир, с его чувствами, с его переживаниями и эмоциями не только в момент съемки, но и при дальнейшей работе над отпечатком.
Что легко, не в муках рождается, как правило, и быстро умирает. Что недорого автору, вряд ли будет дорого и зрителю.
И здесь не имеет решающего значения, кто изображен на снимке – знаменитый человек или неизвестная личность. Можно сфотографировать свою жену, можно главу государства. Результат зависит, прежде всего, от того, с помощью чего создано фото – камерой и проявителем или сердцем и кровью.

После талантливого фотографа остается обычно несколько десятков снимков. На большее просто не хватает ударов сердца и крови.

Автор: Сергей Белковский
Союз фотохудожников
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15.05.2023 10:22

Майский смотр строя и песни в честь Великой Победы стал ярким событием в жизни Курчатовского района

15.05.2023 10:16

Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска

15.05.2023 09:35

В храме Челябинска работает детская студия мультипликации

14.05.2023 22:15

Анонсы событий и мероприятий на 15 мая (18+)

14.05.2023 21:21

Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков

14.05.2023 18:33

В понедельник в Челябинской области – дожди, местами грозы, ночные заморозки

14.05.2023 17:15

В Челябинской области на трассе М-5 загорелась фура

14.05.2023 12:20

Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты

14.05.2023 12:02

Минобороны предупреждает о фейковых повестках, рассылаемых провокаторами

14.05.2023 11:03

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста вернула себе титул сильнейшей команды России

13.05.2023 13:47

Путь для эвакуации был отрезан: в Челябинске огнеборцы спасли шестерых человек

13.05.2023 13:23

В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми

13.05.2023 12:30

В Челябинске иномарка улетела в подземный переход

13.05.2023 12:27

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 8.05.2023 по 13.05.2023)

13.05.2023 11:11

Справедливороссы в девятый раз везут гумпомощь в зону СВО

13.05.2023 11:01

В Челябинске будут судить участников крупной наркогруппировки

13.05.2023 10:04

Старый дом

12.05.2023 23:36

В выходные в Челябинской области – дожди, ночные заморозки

12.05.2023 21:34

Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника

12.05.2023 21:20

В Челябинске накануне отмечено почти 30 случаев превышения ПДК вредных веществ

12.05.2023 19:52

Текслер: «Надо понимать, что мы можем быть сильнее за счет внутренних стимулов»

12.05.2023 19:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

12.05.2023 18:45

Консультация юриста: каковы права работника при переезде предприятия

12.05.2023 18:34

Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса

12.05.2023 18:21

Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных

12.05.2023 18:10

Арестована челябинка, убившая сожителя чугунной сковородкой

12.05.2023 18:01

В Саткинском районе  в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов

12.05.2023 17:50

В Челябинске задержали пиротехника за испытанием взрывного устройства

12.05.2023 17:44

В здоровом теле – здоровый дух: в ЮУрГУ прошел спортивный праздник

12.05.2023 17:18

В Челябинске ищут исполнителя второго контракта по благоустройству Сада камней

12.05.2023 16:58

Владимир Богдановский подарил свою книгу об Александре I Златоусту

12.05.2023 16:29

Виктор Ереклинцев порадовал челябинцев снимками цветущей набережной

12.05.2023 16:10

В Челябинске открыли памятную доску Николаю Године

12.05.2023 15:52

В Челябинске в этом сезоне отремонтируют 14,5 километра тепловых сетей

12.05.2023 15:27

В Челябинске максимально быстро отремонтировали путепровод по Свердловскому тракту

12.05.2023 15:21

Южноуральцы смогут 12 мая присоединиться к «космической» прогулке

12.05.2023 14:50

Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак

12.05.2023 14:46

В Челябинске началась работа по созданию сквера на Черкасской - Пети Калмыкова

12.05.2023 13:53

В Челябинске в выходные дни трамваи №18 и №22 изменят маршруты

12.05.2023 13:31

В Магнитогорске на выездном заседании комитета Госдумы обсуждают вопросы моногородов и экспорта

12.05.2023 13:12

В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске

12.05.2023 12:55

Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области

12.05.2023 12:31

В выходные челябинские троллейбусы перестанут ходить по двум проспектам

12.05.2023 12:27

Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах

12.05.2023 12:20

В Челябинской области учредили новые награды

12.05.2023 12:03

На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон

12.05.2023 12:03

С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов

12.05.2023 11:49

Политолог Окай Депрем: «Турецкие частные компании зарабатывают на украинском конфликте»

12.05.2023 11:46

Челябинскую область «оккупировали» нелегальные кредиторы

12.05.2023 11:39

Наркодилер из Челябинска, задержанный ФСБ, отправился в колонию

12.05.2023 11:31

Начинается эксперимент: соки начнут маркировать

12.05.2023 11:16

Челябинцы могут бесплатно обследоваться на половые инфекции

12.05.2023 10:33

Начальник полиции Озерска задержал поджигателя

12.05.2023 10:23

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний

12.05.2023 10:21

Ректор ЮУрГУ вступил в ряды Второго казачьего военного отдела

12.05.2023 10:04

Нового главу Миасса изберут 17 мая

11.05.2023 22:45

Челябинцам советуют закрыть все окна и по возможности не выходить на улицу

11.05.2023 19:18

НМУ продлены еще на сутки, в Челябинске отмечено превышение ПДК по сероводороду

11.05.2023 19:00

В пятницу в Челябинской области прогнозируют дожди

11.05.2023 18:33

Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений

11.05.2023 18:25

В Челябинской области вводят новую меру поддержки детей-сирот

11.05.2023 18:09

Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе

11.05.2023 18:06

Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах

11.05.2023 18:03

Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение

11.05.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая (18+)

11.05.2023 17:51

Лазарев – об итогах 2022 года: Хорошо и дружно сработали одной большой командой Челябинской области

11.05.2023 17:44

Ну и что, что не было прав: жительница Саткинского района обложила матом сотрудника ГИБДД

11.05.2023 17:40

Улицу Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют за 47,5 миллиона рублей

11.05.2023 17:37

Челябинцев приглашают на соревнования-шоу по дрифт-триалу

11.05.2023 16:21

Любитель ловли рыбы в Ильменском заповеднике попал под статью

11.05.2023 16:16

В Ленинском районе Челябинске с 12 мая закроют движение трамваев

11.05.2023 16:02

В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов

11.05.2023 15:33

На новой пешеходной зоне по Свободы в Челябинске асфальтируют велодорожку

11.05.2023 15:28

Аптека «Стандарт»- ваша надежная аптека в Ижевске

11.05.2023 15:01

Конкурсная комиссия рекомендовала трех кандидатов на пост главы Миасса

11.05.2023 14:03

Пшеницын: «Самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона не оправдались»

11.05.2023 13:34

Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области

11.05.2023 13:13

Владимир Путин назначил председателей трех судов в Челябинской области

11.05.2023 13:05

Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно

11.05.2023 12:45

В Челябинске с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи

11.05.2023 12:25

Судьба экс-главы Катав-Ивановского района решится на следующей неделе

11.05.2023 12:00

«Только бы они остались живы…»: пожилая челябинка перевела все свои сбережения на бронежилеты бойцам

11.05.2023 11:53

В Челябинской области стартует эколого-патриотическая акция помощи участникам СВО

11.05.2023 11:52

Стали известны новые кинопредпочтения южноуральцев

11.05.2023 11:47

Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском

11.05.2023 11:10

В храме мученика Иоанна Воина в Челябинске споют военные песни

11.05.2023 11:04

Купальница европейская стала еще одной «рекордсменкой» Таганая

11.05.2023 10:45

Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта

11.05.2023 10:07

Студентов-первокурсников ЮУГМУ познакомили с особенностями работы врача-педиатра

11.05.2023 10:07

Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились 

11.05.2023 10:00

В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура

11.05.2023 09:36

ММК отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения