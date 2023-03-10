«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым

В Челябинске, в отделе краеведения областной публичной библиотеки, состоялась встреча с известным горожанином Юрием Латышевым.

Краевед рассказал и показал в редких фотографиях «невидимый Челябинск». Речь шла об утраченных объектах архитектурного наследия южноуральской столицы.

Юрий Владимирович - координатор инициативной группы «АрхиСтраж», заместитель председателя общественного совета при государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, лауреат городской премии «Золотая лира» 2014 года в номинации «Музейное дело и краеведение».

Многие челябинские «обитатели» соцсетей знают Юрия Латышева как неравнодушного гражданина, который стремится защитить архитектурные достопримечательности родного города. В соцсетях он делится своими знаниями, призывает ответственно подходить к сохранению культурного наследия.

На встрече в Публичке Латышев рассказал о ситуации с защитой историко-культурного наследия в Челябинске, об утраченных архитектурных объектах.

Как он сам «пришел» в эту тему? Оказалось, что случайно. В семейном архиве Латышева собрано много фотографий, которые делались и собирались членами семьи на протяжении нескольких десятилетий, начиная с тридцатых годов 20 века.

Как-то, году в 10-11-м уже нынешнего столетия, после нулевых, его заинтересовала фотография с красивым деревянным домом возле цирка. Это оказался редкий случай, когда вид на старой фотографии совпадал с тем, что можно было увидеть в наше время на этом месте.

Латышев стал «гулять» по страницам альбомов со старыми видами города, сравнивая «на месте» с тем, что здесь стало сейчас.

Темы утраты старых строений и сохранения их пришли сами. Так, год за годом, он обрел в городе репутацию активного защитника памятников городской архитектуры. Был даже отмечен за это национальной премией.

Живой интерес во время встречи в Публичке вызвал момент, когда Латышев вместо того, чтобы показывать фотографии на экране, указку направил в окно: «Напротив – через дорогу – до революции находился ночлежный дом имени Льва Толстого». Сейчас на его месте офисно-торговое здание на Васенко.

После встречи корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» задал Юрию Владимировичу несколько вопросов.

- Что удалось отстоять за годы «архистражной» деятельности?

- При непосредственном участии «АрхиСтража» инициированы и подготовлены заключения историко-культурных экспертиз с рекомендациями о включении в госреестр объектов культурного наследия регионального значения - комплекса построек Казенного винного склада, дома врача П.А. Агапова по улице Цвиллинга, 16; здания торгового дома «Братья Кузнецовы» по улице Труда, 97. Также - дома Д.Я. Пчелина по улице Труда, 56. Приказом министерства культуры Челябинской области №421 от пятого ноября 2015 года комплекс зданий «Казенный винный склад» приобрел статус объекта культурного наследия регионального значения.

В связи с изменением федерального законодательства по охране объектов культурного наследия в августе-сентябре в региональном минкульте у общественников появилась возможность активно участвовать в процессе выявления потенциальных объектов культурного наследия. В результате участники группы «АрхиСтраж» подали заявки на включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия десяти зданий Челябинска, обладающих признаками таковых. Это – дома по адресу Береговая, 101; Володарского, 14; Миасская, 44; Труда, 62; Свободы, 175; Пушкина, 5; Свободы, 6; Кирова, 118; также - войсковой остановочный пункт, мельница братьев Степановых. 22 декабря 2015 года члены научно-методического совета при министерстве культуры Челябинской области рекомендовали включить все эти объекты в перечень выявленных памятников истории и культуры, то есть поставить их на охрану государством.

В последующие годы членами группы «АрхиСтраж» было подготовлено ещё более 30 подобных заявлений, по большинству из которых были приняты положительные решения.

- Скажите, пожалуйста, какие дома беспокоят вас сейчас из-за возможного их исчезновения?

- В настоящее время под угрозой утраты в Челябинске находятся два здания в историческом центре: гараж для дилижансов (внутри квартала Кирова - Карла Маркса - Елькина - Коммуны) и старинный дом по улице Красноармейской, 73, потому что по этим объектам иногородние эксперты подготовили акты экспертизы с отрицательными заключениями.

В случае снятия этих зданий с госохраны собственники могут их снести. Планирую подать протесты по этим актам в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области до 13 марта. Также может быть полностью снесено здание по улице Советской, 18, которое снято с госохраны. Обращался в администрацию города с просьбой сохранить хотя бы брандмауэр этого объекта.

- Есть ли у вас последователи в деле «архистража»?

- Полностью разделяет мою градозащитную деятельностью Влад Демаков, сотрудник Государственного исторического музея Южного Урала. Неравнодушны к проблемам сохранения памятников истории и культуры в Челябинске Павел Петровых, Алексей Васильев, Татьяна Ефимова и другие люди. Есть последователи и в других городах Челябинской области: в Чебаркуле, Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Миассе, Красноармейском районе, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Кусе, Ашинском и Катав-Ивановском районах.

Помогают мне по сайту «Памятники истории и культуры Челябинской области» Татьяна Измоденова, Татьяна Суворова, Евгения Киприянова и Алексей Кондратьев.