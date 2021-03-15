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15.03.2021
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В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021
От жителей Челябинской области ждут идей создания мусорных контейнеров. Победителям - призы
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В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца
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15.03.2021 21:18
Вопрос к военным: Группу Дятлова погубила баллистическая ракета?

О трагической гибели 2 февраля 1959 года девяти студентов-туристов Уральского политехнического института (УПИ) на северном Урале слышали многие в России, в СССР и далеко за рубежом.

В СМИ за истекшее время на эту тему было опубликовано множество статей, на телевидении было много репортажей и обсуждений.  В США в Голливуде на студии XX век в 2013 году сняли художественный фильм, а в России в 2020 году даже восьми серийный сериал.

Итоги своего двухлетнего расследования (2018-2020гг.) причин трагедии, сделанного на основании открытых источников, в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» прислал автор из Вологды Владимир Гарматюк. Бывший военный, он позиционирует себя как писателя, журналиста, исследователя. Владимир является автором книги «Открытия и гипотезы ХХI века», изданной в Германии.

В данном расследовании Владимир Гарматюк пытается приоткрыть завесу тайны над событием 60-летней давности и, на наш взгляд, делает это убедительно. Впрочем, читайте сами.

На снимке студенты погибшей группы туристов (слева направо) нижний ряд: Слободин Р.С., Колмогорова З.А., И.А. Дятлов И.А., Дубинина Л.А. Дорошенко Ю.А.

Верхний ряд: Тибо-Бриньоль Н.В., Колеватов А.С, Кривонищенко Г.А., Золотарев А.И.

Это событие до сих пор приковывает к себе  широкое внимание общественности из-за того, что проведенное в 1959 году Свердловской прокуратурой следствие не дало внятный ответ о причинах смерти молодых людей.

В постановлении о прекращение уголовного дела прокурором Л.Н. Ивановым дословно было сказано следующее: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии.

Неопределенность заключения следствия о «стихийной силе» породила много вымысла (порой оскорбительного), мистики и страхов. Было выдвинуто много различных нелепых версий от нападения НЛО, снежного человека и до американских шпионов. Со временем в разных источниках СМИ появилась дополнительная информация, которая не была приобщена к уголовному делу, а потому и не было названо настоящих причин.

Осталось сейчас только дополнить недостающие «звенья в цепи» взаимосвязанных событий, чтобы рассказать о произошедшей трагедии…

Оставим детали, которые уже рассказаны и выделим главное, что было упущено.

Начало

Итак, группа студентов и выпускников УПИ в количестве десяти человек (один в дороге заболел и вернулся назад) 26 января 1959 г. выехала из г. Ивдель Свердловской области. Миновав поселки Вижай и Северный, далее они отправилась своим ходом на лыжах в двухнедельный переход на гору Отортен (1234 м.) на северном Урале.

Свой маршрут туристы проложили по санно-оленьей тропе охотников местной северной народности манси.

В пути некоторые студенты вели свои дневники. Интересны (и важны, чтобы лучше понимать произошедшее) их наблюдения.

Запись из дневника руководителя группы, студента пятого курса Игоря Дятлова:

28.01.59 г.…Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека.

30.01.59 г. «Сегодня третья холодная ночевка на берегу р. Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка – великое дело. Некоторые (Тибо и Кривонищенко) думают сконструировать паровое отопление в палатке. Полог – подвешенные простыни вполне оправдывают. Погода: температура утром - 17° С, днем - 13° С, вечером - 26° С.

Оленья тропа кончилась, началась торная тропа, потом и она кончилась. Шли целиной очень трудно, снег до 120 см глубиной. Лес постепенно редеет, чувствуется высота, пошли березки и сосенки карликовые и уродливые. По реке идти невозможно - не замерзла, а под снегом вода и наледь, тут же на лыжне, идем опять берегом. День клонится к вечеру, надо искать место для бивака. Вот и остановка на ночлег. Ветер сильный западный, сбивает снег с кедра и сосен, создавая впечатление снегопада».

Во время похода ребята фотографировали себя и их снимки сохранились.

На фото студенты погибшей лыжной группы на пути своего маршрута.

31.01.59 г. «Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый пронзительный, скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета. Наст, голые места. Об устройстве лобаза даже думать не приходится. Около 4-х часов. Нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг - в долину р. Ауспии. Это, видимо, самое снегопадное место. Ветер небольшой по снегу 1,2-2 м толщиной. Усталые, измученные принялись за устройство ночлега. Дров мало. Хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах, неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте при пронзительном вое ветра, сотне километров от населенных пунктов.

Сегодня была удивительно хорошая ночевка, тепло и сухо, несмотря на низкую температуру (- 18° -24°). Идти сегодня особенно тяжело. Следа не видно, часто сбиваемся с него или идем ощупью. Таким образом проходим 1,5-2 км в час.

Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, а до маразма еще далеко...  Дятлов.

1 февраля 1959 г. около 17 часов вечера студенты в последний раз установили свою палатку на пологом склоне горы Холатчахль (1079 м.) ниже 300 метров от её вершины.

Место установки выбрали так, чтобы гора защищала от пронизывающего ветра.

Ребята сфотографировали, как они ставили палатку. - Вечер морозный, ветреный, начинает темнеть. Метёт метель. На снимке видно, как лыжники на склоне раскапывают до земли глубокий снег, будучи в капюшонах, и как сильный ветер сметает снег в яму.

1.02.59 г. Боевой листок №1 «Вечерний Отортен» - написан студентами в палатке перед сном: «Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть девять туристов? Команда радиотехников в составе тов. Дорошенко и Колмогоровой установили новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки – 1 час 02 мин. 27,4 сек.

Уклон горы Холатчахль 25-30 градусов. Устанавливая палатку, ребята не предполагали схода лавины с вершины. Холм был не настолько крутой да и наст к началу февраля был крепкий, что держал человека без лыж.

В записях из дневника выделено, что у них была разборная печка, и они её в походе топили. Печь подвешивали прямо внутри палатки и от неё было очень жарко!

Кто жил на севере, тот знает, что метель надувает на свесах крыш, по краям оврагов (в данном случае над ямой палатки) большой, тяжелый снежный «карниз».

Когда палатку закопали глубоко в яму на склоне горы и протопили печь, то жаром оплавили снег вокруг себя и над собой. На морозе расплавленный снег быстро замерз, превратившись в твердую кромку льда, которая впоследствии сыграла свою роль, о чем ещё будет сказано ниже.  

Поужинав в тепле, сняли с растяжек и поставили протопленную, остывшую печь в угол палатки, оставили в ней назавтра сохнуть пару поленьев на растопку (на лучину), сняв обувь и теплую верхнюю одежду, ребята легли спать.

Но через считанные часы произошло то, что скоро определило их судьбу…

Немножко отойдем от темы

С марта 1957 года в Архангельской области, как раз на широте северного Урала начал строиться «Северный» (в то время секретный) Плесецкий космодром для запуска баллистических ракет через полюс и Северный ледовитый океан. В феврале 1959 года космодром был (по своим задачам) переименован в 3-й Учебный артиллерийский полигон. С 1957 по 1993 год с полигона осуществлено 1372 запусков баллистических ракет. Например, баллистическая ракета средней дальности класса земля-земля Р-12 мобильно перемещалась гусеничным тягачом, стартовала с любого места с пускового стола, для неё не надо было готовить шахту, её максимальная длина полёта (2200 км), компоненты топлива (азотная кислота и керосин). Стартовая масса 47,1 тонны, длина ракеты 22,1 м, диаметр 1,65 м. Испытания ракеты Р-12 были проведены в 1957-1958 годах. Серийное производство ракет началось в октябре 1958 года на заводе №586.  (Эта информация из Википедии и других открытых источников в СМИ).

Подготовка к пуску ракеты Р-12 с пускового стола.

Ракетные стрельбы баллистическими ракетами большой дальности проводились по установленной цели на полигоне «Кура» на Камчатке, который находится в 500 км на север от города Петропавловск-Камчатский. Аварийные ракеты (или её части) с остатками жидкого топлива (заряда) падали, сгорая над безлюдными районами.

От Плесецка до перевала Дятлова (по Яндекс линейке) 995 км. Если же провести прямую линию от Плесецкого космодрома до полигона «Кура» на Камчатке, то траектория полёта ракет будет проходить прямо над тем местом, где 1 февраля 1959 года заночевали студенты. Также, если провести прямую от космодрома Байконур до полигона «Сухой Нос» на Новой Земле, то она проходит вблизи перевала Дятлова (восточнее 20 км.).  Поэтому многие жители окрестных мест нередко замечали в безоблачном ночном небе горящие огни (шары), пролетавших ракет.

Падение ракеты по траектории полёта и ночёвка в пустынном месте туристов в один и тот же злополучный день - исключительно редкое стечение обстоятельств.

Баллистическую ракету Р-12 могли запустить и с «Южного» полигона Байконур в Казахстане в направлении на безлюдный север на Новую Землю. От полигона «Южный» до перевала Дятлова (по линейке) 1772 км. Дальность полета ракеты позволяла свободно пролететь над уральскими городами, хотя это было сопряжено с определённой долей риска. Кроме ракет Р-12 в 1957-1959 году проводились три серии испытаний более мощных двухступенчатых баллистических ракет Р-7.

Падающую, горящую аварийную ракету над склоном горы, где заночевали студенты, сфотографировал (с задержкой диафрагмы) инструктор группы А. Золотарев. Будучи в палатке он сквозь матерчатые стенки увидел снаружи яркий свет. Он, как инструктор, вероятно, ложился крайним от входа, поэтому не одеваясь (на ногах были черные стеганые бурки, в которых он был обнаружен после смерти) выскочил наружу, чтобы сфотографировать происходящее. - Это был последний снимок.

Слева на снимке видны следы от падающей ракеты, а в центре кадра световое пятно (восьмиугольник) от диафрагмы фотоаппарата. Судя по снимку, к ночи метель улеглась, морозное небо несколько прояснилось, а до падающего объекта (по диаметру огня) было немногим более 0,5 километра. Несколько квадратная форма огня пламени ракеты с закругленными углами говорит, что у неё было четыре сопла, вместе образующие огненный квадрат. Траектория снижения огня справа – налево показывает, что падающая ракета летела либо с юга на север (падала, не долетая до ребят), либо летела с запада на восток, то есть из Плесецка. Снимок плоский и ограниченный в формате, потому направление движения ракеты с полной уверенностью по нему не назвать.  

Крупные обломки ракеты, вероятно, военная аварийная команда срочно собрала и вывезла вертолетом, доставив их для изучения причин аварии на завод-изготовитель.  

Для справки. Ми-6 тяжёлый транспортный вертолёт создан в 1950-х годах, когда на вооружение были приняты ракеты, для переброски которых он и потребовался.

Первый полёт Ми-6 состоялся 5 июня 1957 года. Нагрузка на подвеске: 8000 кг. Практическая дальность до: 1450 км. Дальность действия: 620—1000 км.

Военная ракетно-поисковая команда, конечно же, ничего не знала о погибших студентах, занесённых снегом под горой в двух километрах от места взрыва и падения обломков. Ведь первых погибших ребят обнаружили лишь 27.02.1959 г., то есть, спустя почти месяц после аварии ракеты, а других ещё позднее.

Свидетелями этого свечения в ночном небе были и многие другие люди, находящиеся в это время далеко от этого места. В воскресенье 1 февраля они (по воспоминаниям из СМИ) поздним вечером после вечернего сеанса кино шли домой.

В СССР в выходной день кино в сельских клубах у всех начиналось в одно и то же время с 20-00 до 21-00. Значит, по времени происходившее в небе далеко видимое свечение было между 22 и 24 часами ночи.

Надо обратить внимание и на то, что 2 февраля 1959 года был понедельник - начало рабочей недели (у военных тоже).

Поздним вечером (в начале ночи) 1 февраля недалеко над горой Холатчахль в воздухе произошла вспышка, а потом и мощный взрыв.

Горящую падающую «звезду» в небе и звук мощного взрыва (подобно грому) люди слышали, находясь за многие километры от них.

Взорвалась ли ракета сама с оставшимся в ней не полностью сгоревшим топливом или её автоматически подорвали по команде с космодрома как падающую – уже не имеет значения.

От мощной взрывной волны снег на склоне горы содрогнулся.

Массового схода снежной лавины не было, так как палатку не снесло, она осталась на месте да и отпечатки ступней ног на твёрдом снегу за палаткой тоже сохранились, впоследствии поисковой группой они сфотографированы (фото ниже).

Поверх снега на горе был тяжелый слой снежного наста (иногда его называют «доска»). Наст толстый и твердый скорее напоминает не доску, а ледяной, многослойный тяжелый «фанерный лист». Прочный настолько, что люди бежали и шли по снегу без обуви, не проваливаясь. Это видно по следам ног, идущих вниз горы от палатки. 

Снимок следов с горы от брошенной палатки (ниже) был сделан позже около 26 февраля 1959 г. участниками поисковой группы.

Итак. 1 февраля ребята в рекордное время собрали и протопили печь, поужинали в палатке, сняли и просушили верхнюю одежду и обувь и легли спать головами к вершине горы. Как уже было выше сказано во время установки палатки (видно по фотографии) была метель и потому над краем палатки со стороны вершины горы надуло «шапку» (тяжёлую массу снега), а жар от печи растопил края снега, превратив его в твердую кромку, которая со стороны горы нависла над ними, как «ледяной карниз».

После взрыва в воздухе этот «карниз» с усилием от взрывной волны рухнул на палатку, на тела и головы спящих в ней людей.

Одна из стоек палатки (бамбуковая лыжная палка дальняя на снимке) под тяжестью упавшего «карниза» была сломана. Если же сломалась стойка, то, возможно, усилия вполне хватило и на то, чтобы под тяжёлой, твердой кромкой льда – раздавить и сломать ребра у ничего не ожидавших, расслаблено лежащих (спящих) людей.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила у двоих ребят сломанные ребра и ещё у двоих трещины (длиной 6 см) на черепе.

Студенты в полной темноте палатки, разбуженные звуком близкого взрыва и заваленные массой снега, конечно же, не могли оценить реально возникшую опасность.

Упавший на них ледяной карниз со снегом они посчитали за сход лавины. Находясь в темноте в неведении и в шоковом состоянии, под страхом быть заживо погребенными под снегом, ребята мгновенно разрезали палатку изнутри и, будучи без обуви (в одних носках), и без теплой верхней одежды выскочили наружу, бросившись во тьме ночи вниз по склону горы от снежной лавины. Вскоре, разобравшись, что лавины нет, ребята не могли сразу же повернуть назад к палатке за теплыми вещами, так как со стороны горы от взрыва ракетного топлива распространялся неизвестный им удушливый газ (вероятно, двуокись азота). Ветер как и накануне вечером дул в их сторону. Ребята, чтобы не получить отравление газом, вынужденно пошли вниз, полагая переждать время, пока газ над горой рассеется, воздух очистится, а потом бы вернуться назад.

Спустившись на 1,5 км вниз к лесу, ребята только там смогли трезво оценить новую обстановку и другую угрозу жизни – смерти от переохлаждения.

Жить им без обуви и верхней одежды на морозе и на ветру оставалось 1-3 часа.

Как установила посмертная экспертиза (по остаткам пищи в желудке) смерть наступила через 6-8 часов после последнего приема пищи. Если ужин у них закончился в 19-20 часов, то замерзли ребята между 2 - 4 часами ночи (или ранним утром 2 февраля).

На фото палатки, найденной 26 февраля 1959 г., видно, что вход в неё завален. Поисковики говорили, что на середине палатки лежал плотный снег (15-20 см.).

Вечером 1 февраля была метель и, конечно, рыхлого снега на палатке было больше. Но ко времени приезда следственной группы рыхлый снег с горы сдуло. Это видно на фотографии (ниже) - по оставленным отпечаткам следов ног, возвышающихся над твердым настом.

Температура воздуха ранним утром 2 февраля была около – 28° С (разные источники называют разные цифры), но судя по предыдущим дням из записей самих ребят в их дневниках - довольно низкая.

Студенты на ветру долго не могли развести костер, так как вблизи кострища валялось много потухших спичек. А когда разожгли под кедром костер, то попытались поначалу согреться. Но быстро поняли, что без верхней одежды и обуви на морозе даже и будучи у костра - не согреться. Разобравшись, что более ничего кроме холода им не угрожает, трое ребят побежали назад в гору к палатке за теплыми вещами и обувью, но сил у них уже на это не хватило. По дороге в гору от смертельного переохлаждения все трое упали и там же замерзли.

Впоследствии двоих нашли замерзшими под кедром у потухшего костра. Ещё четверо (трое из них с переломами) попытались спрятаться от холодного ветра в овраге. В низине оврага они сделали настил из веток, но это их не спасло, они также замерзли.

У ребят с переломами (согласно заключению судмедэкспертизы) были внутренние кровотечения, полученные ими ещё до смерти от замерзания. Поэтому судмедэксперты в 1959 году сделали вывод об их насильственной смерти из-за внешней силы воздействия.

Что это была за внешняя сила?

 Наиболее вероятно, что множественные переломы ребер (у Золотарёва и Дубининой) и трещины на черепе (у Слободина и Тибо-Бриньоль) были получены от взрыва в воздухе, когда четверо туристов, увидев через стенки палатки яркий свет, любопытствуя, второпях без обуви выскочили наружу, наблюдая за падающей ракетой. Через несколько секунд после горения произошел взрыв. И переломы были следствием удара мощной взрывной волны, которая отбросила и сшибла людей с ног.

Инструктор Золотарёв фотографировал падающий объект и взрыв его застал снаружи.

Кстати, надо здесь отметить, что фотоаппаратов в группе было три, а согласно следственного протокола осмотра палатки 26.02.1959 года в ней был найден только один (Дятлова). Значит, что фотоаппараты Слободина и Золотарёва были найдены не в палатке. То есть в момент взрыва оба они были снаружи палатки, оба фотографировали и получили травмы. Возможно, что и фото падающей ракеты было не одно, а несколько, но их к делу не приобщили, так как они противоречили мотивам прекращения дела.

Менее вероятно, что ребята лежали в палатке и получили травмы от обвала и удара массы заледенелого плотного снега от тяжелого «карниза» (многократно усиленного действием взрывной волны).

Где точно были ребята в момент взрыва - снаружи или внутри - палатки уже не установить. Теперь только лишь они сами могли бы сказать, где они были в момент взрыва.

Овраг (русло ручья), в котором четверо ребят спрятались от холодного ветра, впоследствии метель занесла снегом и замерзших людей нашли позже всех других лишь 4 мая 1959 г.  На одежде у засыпанных снежной метелью, впоследствии залитой талыми водами ручья, была обнаружена (редкими пятнами) радиация.  

На снимке место обнаружения четырех тел, заметенных под глубоким снегом, в овраге.

В СССР согласно хронологии испытаний термоядерных бомб в период с 30.09.1958 г. по 25.10.1958 г. за короткое время на полигоне «Сухой нос» острова Новая Земля в Северном Ледовитом океане (по карте как раз напротив Уральских гор) в атмосфере было произведено 19 ядерных и термоядерных взрывов.

Радиация из верхних слоёв атмосферы выпала со снегом на землю осенью и зимой 1958-1959 г. (в т. ч. и на территории северного Урала). Её-то снежная метель и талая вода снесли с горы в овраг.

Возвращаясь к материалам уголовного дела

Свидетель Кривонищенко А.К. на следствии показал: «После погребения моего сына 9 марта 1959 года у меня на квартире были на обеде студенты, участники розысков девяти туристов. Среди них были и те туристы, которые в конце января - начале февраля были в походе на севере, несколько южнее горы Отортен. Таких групп было, по-видимому, не менее двух, по крайней мере участники двух групп рассказывали, что наблюдали 1- го февраля 1959 года вечером поразившее их световое явление к северу от расположения этих групп: чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда.

Свечение было настолько сильным, что одна из групп, будучи уже в палатке и приготавливаясь спать, была встревожена этим свечением, вышла из палатки и наблюдала это явление. Через некоторое время они услыхали звуковой эффект, подобный сильному грому издалека.

Свидетельство следователя Л.Н. Иванова, который заканчивал дело: "... подобный шар видели в ночь гибели ребят, то есть с первого на второе февраля студенты-туристы геофака пединститута".

Схема расположения палатки на склоне горы и обнаруженных тел туристов.

Вот, например, что заявил на допросе в марте 1959 года отец Людмилы Дубининой, в те годы ответственный работник Свердловского совнархоза: «… слышал разговоры студентов Уральского политеха (УПИ), что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением..., Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове. Меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя…

Выдержка из протокола допроса Слободина Владимира Михайловича - отца Рустема Слободина: «От него же (председателя Ивдельского горсовета А. И. Делягина) я впервые услышал о том, что примерно в то время, когда с группой случилась катастрофа, некоторыми жителями (местными охотниками) наблюдалось появление в небе какого-то огненного шара. О том, что огненный шар наблюдался другими туристами – студентами, говорил мне Е.П. Масленников».

Индивидуальные особенности повреждений тел некоторых погибших не изменяют общую картину произошедшего. Повреждения лишь послужили неправильным домыслам.

Например, застывшая пена изо рта у одного объясняется рвотой, которая бывает после сотрясения мозга или же после вдыхании угарных остатков от ракетного топлива, рассеянного в воздухе над горой.

Поисковики отмечали обожженные кончики веточек ели (химические ожоги от диоксида азота, компоненты топлива). Тоже от этого и необычно красно-оранжевый цвет кожи на открытых к солнцу поверхностях трупов. Повреждения же (носа, глаз, языка) на уже мертвом теле сделали мыши или хищные птицы.

Назвать настоящую причину, повлекшую гибель студентов ночью 2.02.1959 г. – от взрыва ракеты в воздухе, послужившего причиной обвала снежного «карниза» на палатку на горе Холатчахль, следствие в 1959 году не осмелилось.

Кроме того, у следствия в то время не было никакой информации ни о существовании самого Плесецкого космодрома, ни об испытаниях баллистических ракет.

Следователь Свердловской прокуратуры В. Коротаев, который первый начал вести дело (позже в годы гласности) рассказывал: «… меня приглашает к себе первый секретарь (Свердловского) горкома партии Проданов и прозрачно намекает: есть, мол, предложение — дело прекратить. Ясно, не его личное, не иначе как указание сверху. По моей просьбе секретарь звонил тогда и Андрею Кириленко (первому секретарю Свердловского обкома партии). И услышал то же самое: дело прекратить!

Буквально через день его взял в свои руки следователь Лев Иванов, который быстренько его и свернул…. – С изложенной выше формулировкой о «непреодолимой стихийной силе».

Военные секреты и сейчас являются непреодолимой «глухой, безмолвной стеной».

Но, как сказано: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». (От Марка, 4-22).

Где начало истории, там и её конец

Чтобы закончить эту историю, надо всего-навсего посмотреть в архивах ракетных войск Министерства обороны СССР информацию о запуске ракеты 1.02.1959 года.

Ракеты пускали нечасто (1-3 раза в месяц).

Запуск каждой ракеты, несомненно, досконально учитывался и отслеживался.

По утверждению следователя Ивдельской прокуратуры В. И. Коротаева, манси сообщили, что видели ночью в небе странный «огненный шар», описали это явление и нарисовали его. В материалах уголовного дела зафиксировано, что 17 февраля «огненный шар» в небе видели многие жители Среднего и Северного Урала, в том числе туристы в районе водораздела рек Северная Тошемка и Вижай (в 50—60 км от места гибели группы Дятлова), а 31 марта «огненный шар» наблюдали участники поисков в окрестностях места происшествия. (Информация из Википедии «Гибель туристов»).

Сопоставим эти показания очевидцев с хронологией испытаний баллистических ракет Р-7, приведённой на сайте

Ракета Р-7. Высота ракеты - 34,08 метра, стартовая масса 263 тонны, масса топлива 238,9 тонн, дальность полёта до 13 000 км.

Третий этап испытаний, планировавший запуск 16 баллистических ракет Р-7 (8 ракет выпуска завода №88 и 8 ракет завода "Прогресс"), согласно открытой в настоящее время информации проходил с 24.12.1958 г. – первый пуск ракеты.

Вторая ракета Р-7 была запущена 17.02.1959 г., третья - 25.03.1959 г., четвертая – 31.03.1959 г., а семнадцатая - 27.11.1959.

Даты пуска ракет 17.02 и 31.03 точно совпадают с показаниями свидетелей!

Однако местом пуска ракет (на сайте) значится площадка №1 НИИП-5 Пятого испытательного полигона на космодроме «Байконур», а цель у ракет - полигон «Кура» на Камчатке.

На фото подготовка к запуску ракеты Р-7 1957 год.

Если бы ракеты запускали с «Байконура» на Камчатку, то их бы никак не могли увидеть на Северном Урале.

Значит, ракеты запускали не с Байконура, а с Плесецка на полигон «Кура» на Камчатке. Тогда огни ракет действительно были видны на Урале. Либо ракеты запускали с Байконура, но не на Камчатку, а на север – на Новую Землю.

Количество пущенных ракет в третьей серии (на сайте) перечислено не 16, а 17, а, возможно, было 18 или больше, так как аварийный пуск 1.02.1959 года на сайте не указан.

Однако за основу здесь надо брать показания свидетелей, видевших пролетавшие «огненные шары». При этом, обратив внимание в их показаниях на то, в каком направлении «огни» (ракеты) летели. Тогда будет понятно, откуда были запущены ракеты.

Скорее всего, что информацию об аварийном пуске ракеты и дату 1.02.1959 г. в открытых публичных документах по причине трагедии на перевале Дятлова – изъяли.

Посмотрев военные архивы, вы поймете: кто, откуда, куда и какую ракету запустил.

Это бы надо было сделать с самого начала следствия, но как уже было сказано, расследование было вынужденно прекращено. Прокуратуре в своё время не разрешили и по-видимому до сих пор не разрешают этого сделать.

Обстоятельство сокрытия информации об аварии ракеты 1.02.1959 года мешает прокуратуре продолжить и закончить расследование и в настоящее время. Поэтому дело находится в таком неопределенном, незаконченном «подвешенном» состоянии. – Разрешения нет.

Все секреты, чьи бы они не были, так или иначе, наносят ущерб людям.

Все секреты потому и называются тайнами, что сказать открыто о них стыдно из-за их безнравственной сущности.  Ибо на «лбу» у всякой тайны всегда начертано одно и тоже слово - «порок».

Как заметил мудрый китайский мыслитель Лао-Цзы: «Даже самое хорошее оружие не предвещает блага».

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15.03.2021 11:42
В Челябинской области ДТП с большегрузом, смявшим иномарку на М-5, переросло в уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:21
В Челябинской области стартовали продажи домов в «президентской деревне»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:19
В Челябинске ушел из жизни старейший десантник России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:18
В Челябинске открылась выставка «Художник умный и правдивый»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:17
В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:15
Общественники бьют тревогу: челябинский Миасс во власти канализационных стоков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:23
В Копейске сожгли масленичное чучело из ТБО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:07
В России изменят правила предоставления пособий для малообеспеченных семей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:43
В понедельник у православных начался Великий пост
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:33
Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 19:30
Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:58
Днем в понедельник в Челябинской области резко потеплеет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:37
В Магнитогорске объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 12:18
В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:53
В аварии на М-5 под Чебаркулем один человек погиб и один травмирован
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:32
С ковидом справились уже более 47 тысяч инфицированных южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:17
В воскресенье - прощёный день
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 01:35
Челябинцы собрали в «Корзину доброты» 3,5 тысячи кг продуктов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 23:13
Митрополит Григорий освятил кресты, купола и колокола возрожденного храма села Мордвиновка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 22:51
Колесник согласился, что Калининский район хоть и не Красная площадь, но снег убирать надо. К делу подключился ОБЭП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 21:28
Один человек погиб в результате столкновения двух большегрузов и легковушки на М-5 под Симом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 20:54
Челябинцы попрощались с зимой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 19:11
«Динамо-Уралочка» из Златоуста - в «Финале четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 16:09
В Челябинской области стартовал Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 15:02
В субботу неравнодушные челябинцы формируют «Корзину доброты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 14:33
Мэрия Троицка считает надуманным обвинение в отношении арестованного главы Виноградова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 11:30
В Челябинской области число победивших ковид за сутки больше новых инфицированных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 21:51
Главе Троицка Александру Виноградову предъявлено обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 19:28
В субботу шестой день масленичной недели - золовкины посиделки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 19:17
В выходные южноуральцы отметят Масленицу и проводят зиму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 18:14
Рисунки юных художников из Челябинской области украсили онлайн-выставку Музея Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:52
На Комсомольском проспекте в Челябинске обустроят велополосы с островками безопасности и деревьями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:47
Анонсы событий и мероприятий на 13-15 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:31
Выходные в Челябинской области – без осадков и перепад температур
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:29
Чтобы рыба жила: челябинцы спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:05
В Челябинске на Масленицу ограничат движение транспорта на трех центральных улицах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:50
Путешествие в Красноармейский район: морсы, квашеная капуста и картофельный агростартап
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:49
В администрации Троицка опровергли информацию об обысках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:39
В составе службы участковых Челябинской области начнут работу студенческие инспекторы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:32
В Челябинске в приюте заживо сгорели 12 кошек и кролик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:08
Южноуральцев научат изготавливать обрядовую куклу «Домашняя Масленица»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:58
Private LTE от МегаФона получит крупнейшее на материке месторождение меди
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:32
В Челябинске представлена схема движения общественного транспорта на время закрытия Ленинградского моста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:15
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:36
УФАС: Аукцион на строительство участка метро в Челябинске проведен с нарушениями и должен быть отменен
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:23
В Челябинске успели снять с поезда школьницу, решившую сбежать к возлюбленному
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:10
В Челябинске с 10 апреля подорожает проезд еще в одной маршрутке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:03
Лжеполицейский «развел» пенсионерку из Озерска на полмиллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:58
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев нашел выход по утилизации токсичных отходов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:57
Челябинский «Трактор» вылетел из плей-офф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:54
Компанию челябинского миллионера уличили в задержке зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:33
Еще один брошенный в Челябинске автомобиль отправили на спецстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:09
Челябинск примет чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:59
«История хирургии в 2021 году: события и лица»: ЮУГМУ принял участие во всероссийской конференции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:36
В Челябинске сотрудники УФСБ задержали известного адвоката
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:32
Южноуральские газовики за год подключили к газоснабжению около семи тысяч объектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:15
В Усть-Катаве сотрудники агрофирмы «Чурилово» украли семь тонн огурцов и помидоров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:50
Аферистка сменила 25 сим-карт, чтобы уговорить жителя Златоуста перевести ей свои деньги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:48
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:42
В Верхнем Уфалее обслуживание гидротехнических сооружений вылилось в уголовные дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:36
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 54 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:35
Исторический музей открыл выставку в память о трагедии, случившейся в Челябинской губернии 100 лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:02
Воспитанники детского дома Копейска погрузились в сладкий мир печенья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:42
Челябинцы с улицы Котина отстаивают деревья, которые разрешил спилить суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:38
В Челябинской области собака откусила ребенку губу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:19
Прокуратура обязала чиновников Челябинской области создать безопасные школьные маршруты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:09
Вход в «Таганай» останется бесплатным только для жителей Златоуста и поселка Магнитка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:06
КСП Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Регоператора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:59
«Альфа» и «Боевое братство» преподали челябинским школьникам урок мужества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:42
Для киноманов: Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:32
Компания «Интерсвязь» поделится опытом внедрения «Умных технологий» с российскими операторами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:24
Сегодня пятый день Масленицы - Тещины вечера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 21:09
Паводок на Южном Урале прогнозируется в пределах средних многолетних значений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:33
«Челябинск - это флагман российской фотографии» - доказывает новая выставка в Историческом музее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:15
Школьница из Златоуста обвинила учителей в причинении ей травмы головы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:59
Начальник отдела полиции по Каслинскому району задержан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:55
В пятницу в Челябинской области мороз, порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
В Челябинской области спасатели километр несли по сугробам пострадавшего в ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
Власти Челябинска убеждают дорожных подрядчиков нанимать дополнительную технику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:11
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:00
В Челябинске уголовник с монтировкой избил и ограбил прохожего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:56
Южноуральцев еще ждут морозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:49
В Челябинске помойный бак вылетел на дорогу – еле остановили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Котова распорядилась найти квартиру для инвалида, отказавшегося от ступенькохода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Сравнение 4logist и CRM общей (Битрикс и АМО)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:36
Кубок мира по фристайлу под Миассом: иностранцы в восторге, россияне заряжены на победу
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11.03.2021 15:56
Областной суд оставил челябинского бизнесмена Павла Вибе за решеткой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:46
Челябинск начнет санитарную очистку города в 20-х числах марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:39
В Еткульском районе активно привлекают население к инициативному бюджетированию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:00
Миронов предложил Мишустину запланировать в бюджете средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам
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11.03.2021 14:54
В Челябинске в троллейбусе умерла пенсионерка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:37
Магнитогорец выманил у троих людей деньги, представившись родственником
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:36
Первый месяц весны в Челябинске согревают театры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:11
РМК в пятый раз проведет конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:06
«Динамо-Уралочка» готовится к серьезной борьбе в четвертьфинале Евролиги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:55
Мой питомец - моя ответственность: южноуральцев приглашают выбрать лучшие детские рисунки животных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:26
Трое студентов магнитогорского вуза готовятся к конкурсу в Санкт-Петербурге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:04
В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни восьми южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:53
В Челябинском театре драмы пройдет премьера спектакля «Под одной крышей»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:44
 В Челябинске пройдет бесплатный форум для предпринимателей «СберБизнесLive»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:39
В Челябинской области продлено ограничение для движения большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:36
В Копейске экипаж Росгвардии попал в ДТП на пути в дом ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:51
«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:50
В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:41
В Челябинске из-за метели таксисты снова «взвинтили» цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
В четверг середина Масленицы - Разгуляй
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:35
В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:19
Рекультивация челябинской свалки дает плоды: превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:06
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на спектакль «Что творят мужчины?»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:59
Центр отдыха «Евразия» приглашает гостей на Масленицу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:49
Котова будет держать ответ перед депутатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:39
В Челябинске из-за метели ввели режим «Стихия»: Трамваи следуют без графика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:34
Водители сообщают о проблемах на М-5 в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:28
В Златоусте задержаны гости из соседнего региона с крупной партией мефедрона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:22
ММК познакомит ведущие промышленные корпорации России со стратегией цифровизации и программными роботами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:14
Челябинские подрядчики бросят основные силы на устранение переметов и заносов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:00
В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:53
В Челябинске за сутки выпало 61% от месячной нормы осадков, снегопад продолжается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:46
В Челябинске пройдет операция по спасению обитателей Студенческого карьера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:32
Челябинцы «подарили» мошенникам еще почти два миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:27
Заведующая школьной столовой Фершампенуаза обогатилась за счет родителей учеников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:23
Челябинцам предлагают придумать клички будущим четвероногим полицейским
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:21
В Челябинской области под сокращение могут попасть более 1,6 тысячи работников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:56
Названы сроки и объемы инвестиций в строительство детского хирургического корпуса в бору Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:44
Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:19
Южноуралец пытался уничтожить материалы уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:12
СК: задержанный глава получил взятку от осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:11
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:51
В четверг в Челябинской области снег и порывистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:41
В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по трассе М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:31
Полицейские Челябинска ищут новых жертв уличного грабителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:21
В Челябинске впервые на масленичной неделе сформируют «Корзину доброты»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:03
В Усть-Катаве спасатели предотвратили сход снежной лавины на дома жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:01
Военнослужащие из Чебаркуля осуждены за воровство сухих пайков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:26
Челябинцы предпочитают голубой: единая социальная карта меняет облик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:23
Минздрав Челябинской области опровергает информацию о завышении стоимости закупки медоборудования
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:03
ФСБ задержала главу Куяшского поселения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:01
В Челябинске дети и подростки построят из Lego пространство для игр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:41
В Казани открыли мемориальную доску академику Виктору Макееву
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:22
Спасать коллектор копейского Кадровика прибыла «тяжелая артиллерия» из Екатеринбурга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:03
Юноши из Челябинска стали победителями первенства России по футболу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:01
В Карабаше на крыльце дома обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:53
Челябинский полицейский, получивший взятку от риелторов, останется под стражей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:51
Жительница Магнитогорска поставила на поток поставку сильнодействующих веществ из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:20
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter за противоправный контент
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:46
В Челябинске с апреля подорожает проезд еще в двух маршрутках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:21
ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:09
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:06
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:03
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:21
В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:12
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:58
ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:46
ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:37
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:31
В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:14
Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:10
Житель Октябрьского района избил охранника челябинской «Кубы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:05
Начальник отдела полиции по Каслинскому району стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:43
В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:36
В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:18
В среду - Тещины блины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:14
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 22:07
Веб-студия «Web-crazy» сделает сайты для НКО совершенно бесплатно
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:22
Анонсы событий и мероприятий на 10 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:18
За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:04
Южноуралец убил жителя Воронежской области за громкую музыку в машине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:26
В Челябинской области дорожают продукты питания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:20
Депутаты пообещали помогать исполнителям контракта на отлов и содержание челябинских бездомышей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:19
В Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:14
В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:07
Экс-чиновницу челябинского минздрава отпустили из-под домашнего ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:56
Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:15
В среду в Челябинской области снег и ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:05
В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:00
Прокуратура потребовала отменить решение об увеличении зарплаты мэру Миасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:38
В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:36
В Челябинске парень с девушкой выпрыгнули с пятого этажа жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:26
Кубок губернатора по кикбоксингу остался в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:24
В Магнитогорске выбрали четыре особые территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:15
Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:01
Спасатели откопали из-под снега 40-тонную фуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:00
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:38
Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:25
В Миасс начали прибывать участники этапа Кубка мира по фристайлу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:55
ФАС будет оспаривать решение Арбитражного суда, который оправдал экс-губернатора Дубровского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:50
Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:44
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:42
Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:04
Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:58
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:47
Челябинский кукольный театр переезжает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:42
В Челябинске выступит одаренный французский пианист Люка Дебарг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:37
На трассе под Верхним Уфалеем погибла автоледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:36
В Чурилово грузовой поезд сбил пьяного мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:34
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых случаев ковида за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:08
Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:56
В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:25
Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:05
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:47
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:39
Настала пора посылать «позыватков»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 00:41
В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 23:58
В женской колонии Челябинска появилась новая Мисс Весна