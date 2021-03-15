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Вопрос к военным: Группу Дятлова погубила баллистическая ракета?

О трагической гибели 2 февраля 1959 года девяти студентов-туристов Уральского политехнического института (УПИ) на северном Урале слышали многие в России, в СССР и далеко за рубежом.

В СМИ за истекшее время на эту тему было опубликовано множество статей, на телевидении было много репортажей и обсуждений. В США в Голливуде на студии XX век в 2013 году сняли художественный фильм, а в России в 2020 году даже восьми серийный сериал.

Итоги своего двухлетнего расследования (2018-2020гг.) причин трагедии, сделанного на основании открытых источников, в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» прислал автор из Вологды Владимир Гарматюк. Бывший военный, он позиционирует себя как писателя, журналиста, исследователя. Владимир является автором книги «Открытия и гипотезы ХХI века», изданной в Германии.

В данном расследовании Владимир Гарматюк пытается приоткрыть завесу тайны над событием 60-летней давности и, на наш взгляд, делает это убедительно. Впрочем, читайте сами.

На снимке студенты погибшей группы туристов (слева направо) нижний ряд: Слободин Р.С., Колмогорова З.А., И.А. Дятлов И.А., Дубинина Л.А. Дорошенко Ю.А.

Верхний ряд: Тибо-Бриньоль Н.В., Колеватов А.С, Кривонищенко Г.А., Золотарев А.И.

Это событие до сих пор приковывает к себе широкое внимание общественности из-за того, что проведенное в 1959 году Свердловской прокуратурой следствие не дало внятный ответ о причинах смерти молодых людей.

В постановлении о прекращение уголовного дела прокурором Л.Н. Ивановым дословно было сказано следующее: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии.

Неопределенность заключения следствия о «стихийной силе» породила много вымысла (порой оскорбительного), мистики и страхов. Было выдвинуто много различных нелепых версий от нападения НЛО, снежного человека и до американских шпионов. Со временем в разных источниках СМИ появилась дополнительная информация, которая не была приобщена к уголовному делу, а потому и не было названо настоящих причин.

Осталось сейчас только дополнить недостающие «звенья в цепи» взаимосвязанных событий, чтобы рассказать о произошедшей трагедии…

Оставим детали, которые уже рассказаны и выделим главное, что было упущено.

Начало

Итак, группа студентов и выпускников УПИ в количестве десяти человек (один в дороге заболел и вернулся назад) 26 января 1959 г. выехала из г. Ивдель Свердловской области. Миновав поселки Вижай и Северный, далее они отправилась своим ходом на лыжах в двухнедельный переход на гору Отортен (1234 м.) на северном Урале.

Свой маршрут туристы проложили по санно-оленьей тропе охотников местной северной народности манси.

В пути некоторые студенты вели свои дневники. Интересны (и важны, чтобы лучше понимать произошедшее) их наблюдения.

Запись из дневника руководителя группы, студента пятого курса Игоря Дятлова:

28.01.59 г.…Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека.

30.01.59 г. «Сегодня третья холодная ночевка на берегу р. Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка – великое дело. Некоторые (Тибо и Кривонищенко) думают сконструировать паровое отопление в палатке. Полог – подвешенные простыни вполне оправдывают. Погода: температура утром - 17° С, днем - 13° С, вечером - 26° С.

Оленья тропа кончилась, началась торная тропа, потом и она кончилась. Шли целиной очень трудно, снег до 120 см глубиной. Лес постепенно редеет, чувствуется высота, пошли березки и сосенки карликовые и уродливые. По реке идти невозможно - не замерзла, а под снегом вода и наледь, тут же на лыжне, идем опять берегом. День клонится к вечеру, надо искать место для бивака. Вот и остановка на ночлег. Ветер сильный западный, сбивает снег с кедра и сосен, создавая впечатление снегопада».

Во время похода ребята фотографировали себя и их снимки сохранились.

На фото студенты погибшей лыжной группы на пути своего маршрута.

31.01.59 г. «Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый пронзительный, скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета. Наст, голые места. Об устройстве лобаза даже думать не приходится. Около 4-х часов. Нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг - в долину р. Ауспии. Это, видимо, самое снегопадное место. Ветер небольшой по снегу 1,2-2 м толщиной. Усталые, измученные принялись за устройство ночлега. Дров мало. Хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах, неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте при пронзительном вое ветра, сотне километров от населенных пунктов.

Сегодня была удивительно хорошая ночевка, тепло и сухо, несмотря на низкую температуру (- 18° -24°). Идти сегодня особенно тяжело. Следа не видно, часто сбиваемся с него или идем ощупью. Таким образом проходим 1,5-2 км в час.

Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, а до маразма еще далеко... Дятлов.

1 февраля 1959 г. около 17 часов вечера студенты в последний раз установили свою палатку на пологом склоне горы Холатчахль (1079 м.) ниже 300 метров от её вершины.

Место установки выбрали так, чтобы гора защищала от пронизывающего ветра.

Ребята сфотографировали, как они ставили палатку. - Вечер морозный, ветреный, начинает темнеть. Метёт метель. На снимке видно, как лыжники на склоне раскапывают до земли глубокий снег, будучи в капюшонах, и как сильный ветер сметает снег в яму.

1.02.59 г. Боевой листок №1 «Вечерний Отортен» - написан студентами в палатке перед сном: «Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть девять туристов? Команда радиотехников в составе тов. Дорошенко и Колмогоровой установили новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки – 1 час 02 мин. 27,4 сек.

Уклон горы Холатчахль 25-30 градусов. Устанавливая палатку, ребята не предполагали схода лавины с вершины. Холм был не настолько крутой да и наст к началу февраля был крепкий, что держал человека без лыж.

В записях из дневника выделено, что у них была разборная печка, и они её в походе топили. Печь подвешивали прямо внутри палатки и от неё было очень жарко!

Кто жил на севере, тот знает, что метель надувает на свесах крыш, по краям оврагов (в данном случае над ямой палатки) большой, тяжелый снежный «карниз».

Когда палатку закопали глубоко в яму на склоне горы и протопили печь, то жаром оплавили снег вокруг себя и над собой. На морозе расплавленный снег быстро замерз, превратившись в твердую кромку льда, которая впоследствии сыграла свою роль, о чем ещё будет сказано ниже.

Поужинав в тепле, сняли с растяжек и поставили протопленную, остывшую печь в угол палатки, оставили в ней назавтра сохнуть пару поленьев на растопку (на лучину), сняв обувь и теплую верхнюю одежду, ребята легли спать.

Но через считанные часы произошло то, что скоро определило их судьбу…

Немножко отойдем от темы

С марта 1957 года в Архангельской области, как раз на широте северного Урала начал строиться «Северный» (в то время секретный) Плесецкий космодром для запуска баллистических ракет через полюс и Северный ледовитый океан. В феврале 1959 года космодром был (по своим задачам) переименован в 3-й Учебный артиллерийский полигон. С 1957 по 1993 год с полигона осуществлено 1372 запусков баллистических ракет. Например, баллистическая ракета средней дальности класса земля-земля Р-12 мобильно перемещалась гусеничным тягачом, стартовала с любого места с пускового стола, для неё не надо было готовить шахту, её максимальная длина полёта (2200 км), компоненты топлива (азотная кислота и керосин). Стартовая масса 47,1 тонны, длина ракеты 22,1 м, диаметр 1,65 м. Испытания ракеты Р-12 были проведены в 1957-1958 годах. Серийное производство ракет началось в октябре 1958 года на заводе №586. (Эта информация из Википедии и других открытых источников в СМИ).

Подготовка к пуску ракеты Р-12 с пускового стола.

Ракетные стрельбы баллистическими ракетами большой дальности проводились по установленной цели на полигоне «Кура» на Камчатке, который находится в 500 км на север от города Петропавловск-Камчатский. Аварийные ракеты (или её части) с остатками жидкого топлива (заряда) падали, сгорая над безлюдными районами.

От Плесецка до перевала Дятлова (по Яндекс линейке) 995 км. Если же провести прямую линию от Плесецкого космодрома до полигона «Кура» на Камчатке, то траектория полёта ракет будет проходить прямо над тем местом, где 1 февраля 1959 года заночевали студенты. Также, если провести прямую от космодрома Байконур до полигона «Сухой Нос» на Новой Земле, то она проходит вблизи перевала Дятлова (восточнее 20 км.). Поэтому многие жители окрестных мест нередко замечали в безоблачном ночном небе горящие огни (шары), пролетавших ракет.

Падение ракеты по траектории полёта и ночёвка в пустынном месте туристов в один и тот же злополучный день - исключительно редкое стечение обстоятельств.

Баллистическую ракету Р-12 могли запустить и с «Южного» полигона Байконур в Казахстане в направлении на безлюдный север на Новую Землю. От полигона «Южный» до перевала Дятлова (по линейке) 1772 км. Дальность полета ракеты позволяла свободно пролететь над уральскими городами, хотя это было сопряжено с определённой долей риска. Кроме ракет Р-12 в 1957-1959 году проводились три серии испытаний более мощных двухступенчатых баллистических ракет Р-7.

Падающую, горящую аварийную ракету над склоном горы, где заночевали студенты, сфотографировал (с задержкой диафрагмы) инструктор группы А. Золотарев. Будучи в палатке он сквозь матерчатые стенки увидел снаружи яркий свет. Он, как инструктор, вероятно, ложился крайним от входа, поэтому не одеваясь (на ногах были черные стеганые бурки, в которых он был обнаружен после смерти) выскочил наружу, чтобы сфотографировать происходящее. - Это был последний снимок.

Слева на снимке видны следы от падающей ракеты, а в центре кадра световое пятно (восьмиугольник) от диафрагмы фотоаппарата. Судя по снимку, к ночи метель улеглась, морозное небо несколько прояснилось, а до падающего объекта (по диаметру огня) было немногим более 0,5 километра. Несколько квадратная форма огня пламени ракеты с закругленными углами говорит, что у неё было четыре сопла, вместе образующие огненный квадрат. Траектория снижения огня справа – налево показывает, что падающая ракета летела либо с юга на север (падала, не долетая до ребят), либо летела с запада на восток, то есть из Плесецка. Снимок плоский и ограниченный в формате, потому направление движения ракеты с полной уверенностью по нему не назвать.

Крупные обломки ракеты, вероятно, военная аварийная команда срочно собрала и вывезла вертолетом, доставив их для изучения причин аварии на завод-изготовитель.

Для справки. Ми-6 тяжёлый транспортный вертолёт создан в 1950-х годах, когда на вооружение были приняты ракеты, для переброски которых он и потребовался.

Первый полёт Ми-6 состоялся 5 июня 1957 года. Нагрузка на подвеске: 8000 кг. Практическая дальность до: 1450 км. Дальность действия: 620—1000 км.

Военная ракетно-поисковая команда, конечно же, ничего не знала о погибших студентах, занесённых снегом под горой в двух километрах от места взрыва и падения обломков. Ведь первых погибших ребят обнаружили лишь 27.02.1959 г., то есть, спустя почти месяц после аварии ракеты, а других ещё позднее.

Свидетелями этого свечения в ночном небе были и многие другие люди, находящиеся в это время далеко от этого места. В воскресенье 1 февраля они (по воспоминаниям из СМИ) поздним вечером после вечернего сеанса кино шли домой.

В СССР в выходной день кино в сельских клубах у всех начиналось в одно и то же время с 20-00 до 21-00. Значит, по времени происходившее в небе далеко видимое свечение было между 22 и 24 часами ночи.

Надо обратить внимание и на то, что 2 февраля 1959 года был понедельник - начало рабочей недели (у военных тоже).

Поздним вечером (в начале ночи) 1 февраля недалеко над горой Холатчахль в воздухе произошла вспышка, а потом и мощный взрыв.

Горящую падающую «звезду» в небе и звук мощного взрыва (подобно грому) люди слышали, находясь за многие километры от них.

Взорвалась ли ракета сама с оставшимся в ней не полностью сгоревшим топливом или её автоматически подорвали по команде с космодрома как падающую – уже не имеет значения.

От мощной взрывной волны снег на склоне горы содрогнулся.

Массового схода снежной лавины не было, так как палатку не снесло, она осталась на месте да и отпечатки ступней ног на твёрдом снегу за палаткой тоже сохранились, впоследствии поисковой группой они сфотографированы (фото ниже).

Поверх снега на горе был тяжелый слой снежного наста (иногда его называют «доска»). Наст толстый и твердый скорее напоминает не доску, а ледяной, многослойный тяжелый «фанерный лист». Прочный настолько, что люди бежали и шли по снегу без обуви, не проваливаясь. Это видно по следам ног, идущих вниз горы от палатки.

Снимок следов с горы от брошенной палатки (ниже) был сделан позже около 26 февраля 1959 г. участниками поисковой группы.

Итак. 1 февраля ребята в рекордное время собрали и протопили печь, поужинали в палатке, сняли и просушили верхнюю одежду и обувь и легли спать головами к вершине горы. Как уже было выше сказано во время установки палатки (видно по фотографии) была метель и потому над краем палатки со стороны вершины горы надуло «шапку» (тяжёлую массу снега), а жар от печи растопил края снега, превратив его в твердую кромку, которая со стороны горы нависла над ними, как «ледяной карниз».

После взрыва в воздухе этот «карниз» с усилием от взрывной волны рухнул на палатку, на тела и головы спящих в ней людей.

Одна из стоек палатки (бамбуковая лыжная палка дальняя на снимке) под тяжестью упавшего «карниза» была сломана. Если же сломалась стойка, то, возможно, усилия вполне хватило и на то, чтобы под тяжёлой, твердой кромкой льда – раздавить и сломать ребра у ничего не ожидавших, расслаблено лежащих (спящих) людей.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила у двоих ребят сломанные ребра и ещё у двоих трещины (длиной 6 см) на черепе.

Студенты в полной темноте палатки, разбуженные звуком близкого взрыва и заваленные массой снега, конечно же, не могли оценить реально возникшую опасность.

Упавший на них ледяной карниз со снегом они посчитали за сход лавины. Находясь в темноте в неведении и в шоковом состоянии, под страхом быть заживо погребенными под снегом, ребята мгновенно разрезали палатку изнутри и, будучи без обуви (в одних носках), и без теплой верхней одежды выскочили наружу, бросившись во тьме ночи вниз по склону горы от снежной лавины. Вскоре, разобравшись, что лавины нет, ребята не могли сразу же повернуть назад к палатке за теплыми вещами, так как со стороны горы от взрыва ракетного топлива распространялся неизвестный им удушливый газ (вероятно, двуокись азота). Ветер как и накануне вечером дул в их сторону. Ребята, чтобы не получить отравление газом, вынужденно пошли вниз, полагая переждать время, пока газ над горой рассеется, воздух очистится, а потом бы вернуться назад.

Спустившись на 1,5 км вниз к лесу, ребята только там смогли трезво оценить новую обстановку и другую угрозу жизни – смерти от переохлаждения.

Жить им без обуви и верхней одежды на морозе и на ветру оставалось 1-3 часа.

Как установила посмертная экспертиза (по остаткам пищи в желудке) смерть наступила через 6-8 часов после последнего приема пищи. Если ужин у них закончился в 19-20 часов, то замерзли ребята между 2 - 4 часами ночи (или ранним утром 2 февраля).

На фото палатки, найденной 26 февраля 1959 г., видно, что вход в неё завален. Поисковики говорили, что на середине палатки лежал плотный снег (15-20 см.).

Вечером 1 февраля была метель и, конечно, рыхлого снега на палатке было больше. Но ко времени приезда следственной группы рыхлый снег с горы сдуло. Это видно на фотографии (ниже) - по оставленным отпечаткам следов ног, возвышающихся над твердым настом.

Температура воздуха ранним утром 2 февраля была около – 28° С (разные источники называют разные цифры), но судя по предыдущим дням из записей самих ребят в их дневниках - довольно низкая.

Студенты на ветру долго не могли развести костер, так как вблизи кострища валялось много потухших спичек. А когда разожгли под кедром костер, то попытались поначалу согреться. Но быстро поняли, что без верхней одежды и обуви на морозе даже и будучи у костра - не согреться. Разобравшись, что более ничего кроме холода им не угрожает, трое ребят побежали назад в гору к палатке за теплыми вещами и обувью, но сил у них уже на это не хватило. По дороге в гору от смертельного переохлаждения все трое упали и там же замерзли.

Впоследствии двоих нашли замерзшими под кедром у потухшего костра. Ещё четверо (трое из них с переломами) попытались спрятаться от холодного ветра в овраге. В низине оврага они сделали настил из веток, но это их не спасло, они также замерзли.

У ребят с переломами (согласно заключению судмедэкспертизы) были внутренние кровотечения, полученные ими ещё до смерти от замерзания. Поэтому судмедэксперты в 1959 году сделали вывод об их насильственной смерти из-за внешней силы воздействия.

Что это была за внешняя сила?

Наиболее вероятно, что множественные переломы ребер (у Золотарёва и Дубининой) и трещины на черепе (у Слободина и Тибо-Бриньоль) были получены от взрыва в воздухе, когда четверо туристов, увидев через стенки палатки яркий свет, любопытствуя, второпях без обуви выскочили наружу, наблюдая за падающей ракетой. Через несколько секунд после горения произошел взрыв. И переломы были следствием удара мощной взрывной волны, которая отбросила и сшибла людей с ног.

Инструктор Золотарёв фотографировал падающий объект и взрыв его застал снаружи.

Кстати, надо здесь отметить, что фотоаппаратов в группе было три, а согласно следственного протокола осмотра палатки 26.02.1959 года в ней был найден только один (Дятлова). Значит, что фотоаппараты Слободина и Золотарёва были найдены не в палатке. То есть в момент взрыва оба они были снаружи палатки, оба фотографировали и получили травмы. Возможно, что и фото падающей ракеты было не одно, а несколько, но их к делу не приобщили, так как они противоречили мотивам прекращения дела.

Менее вероятно, что ребята лежали в палатке и получили травмы от обвала и удара массы заледенелого плотного снега от тяжелого «карниза» (многократно усиленного действием взрывной волны).

Где точно были ребята в момент взрыва - снаружи или внутри - палатки уже не установить. Теперь только лишь они сами могли бы сказать, где они были в момент взрыва.

Овраг (русло ручья), в котором четверо ребят спрятались от холодного ветра, впоследствии метель занесла снегом и замерзших людей нашли позже всех других лишь 4 мая 1959 г. На одежде у засыпанных снежной метелью, впоследствии залитой талыми водами ручья, была обнаружена (редкими пятнами) радиация.

На снимке место обнаружения четырех тел, заметенных под глубоким снегом, в овраге.

В СССР согласно хронологии испытаний термоядерных бомб в период с 30.09.1958 г. по 25.10.1958 г. за короткое время на полигоне «Сухой нос» острова Новая Земля в Северном Ледовитом океане (по карте как раз напротив Уральских гор) в атмосфере было произведено 19 ядерных и термоядерных взрывов.

Радиация из верхних слоёв атмосферы выпала со снегом на землю осенью и зимой 1958-1959 г. (в т. ч. и на территории северного Урала). Её-то снежная метель и талая вода снесли с горы в овраг.

Возвращаясь к материалам уголовного дела

Свидетель Кривонищенко А.К. на следствии показал: «После погребения моего сына 9 марта 1959 года у меня на квартире были на обеде студенты, участники розысков девяти туристов. Среди них были и те туристы, которые в конце января - начале февраля были в походе на севере, несколько южнее горы Отортен. Таких групп было, по-видимому, не менее двух, по крайней мере участники двух групп рассказывали, что наблюдали 1- го февраля 1959 года вечером поразившее их световое явление к северу от расположения этих групп: чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда.

Свечение было настолько сильным, что одна из групп, будучи уже в палатке и приготавливаясь спать, была встревожена этим свечением, вышла из палатки и наблюдала это явление. Через некоторое время они услыхали звуковой эффект, подобный сильному грому издалека.

Свидетельство следователя Л.Н. Иванова, который заканчивал дело: "... подобный шар видели в ночь гибели ребят, то есть с первого на второе февраля студенты-туристы геофака пединститута".

Схема расположения палатки на склоне горы и обнаруженных тел туристов.

Вот, например, что заявил на допросе в марте 1959 года отец Людмилы Дубининой, в те годы ответственный работник Свердловского совнархоза: «… слышал разговоры студентов Уральского политеха (УПИ), что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением..., Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове. Меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя…

Выдержка из протокола допроса Слободина Владимира Михайловича - отца Рустема Слободина: «От него же (председателя Ивдельского горсовета А. И. Делягина) я впервые услышал о том, что примерно в то время, когда с группой случилась катастрофа, некоторыми жителями (местными охотниками) наблюдалось появление в небе какого-то огненного шара. О том, что огненный шар наблюдался другими туристами – студентами, говорил мне Е.П. Масленников».

Индивидуальные особенности повреждений тел некоторых погибших не изменяют общую картину произошедшего. Повреждения лишь послужили неправильным домыслам.

Например, застывшая пена изо рта у одного объясняется рвотой, которая бывает после сотрясения мозга или же после вдыхании угарных остатков от ракетного топлива, рассеянного в воздухе над горой.

Поисковики отмечали обожженные кончики веточек ели (химические ожоги от диоксида азота, компоненты топлива). Тоже от этого и необычно красно-оранжевый цвет кожи на открытых к солнцу поверхностях трупов. Повреждения же (носа, глаз, языка) на уже мертвом теле сделали мыши или хищные птицы.

Назвать настоящую причину, повлекшую гибель студентов ночью 2.02.1959 г. – от взрыва ракеты в воздухе, послужившего причиной обвала снежного «карниза» на палатку на горе Холатчахль, следствие в 1959 году не осмелилось.

Кроме того, у следствия в то время не было никакой информации ни о существовании самого Плесецкого космодрома, ни об испытаниях баллистических ракет.

Следователь Свердловской прокуратуры В. Коротаев, который первый начал вести дело (позже в годы гласности) рассказывал: «… меня приглашает к себе первый секретарь (Свердловского) горкома партии Проданов и прозрачно намекает: есть, мол, предложение — дело прекратить. Ясно, не его личное, не иначе как указание сверху. По моей просьбе секретарь звонил тогда и Андрею Кириленко (первому секретарю Свердловского обкома партии). И услышал то же самое: дело прекратить!

Буквально через день его взял в свои руки следователь Лев Иванов, который быстренько его и свернул…. – С изложенной выше формулировкой о «непреодолимой стихийной силе».

Военные секреты и сейчас являются непреодолимой «глухой, безмолвной стеной».

Но, как сказано: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». (От Марка, 4-22).

Где начало истории, там и её конец

Чтобы закончить эту историю, надо всего-навсего посмотреть в архивах ракетных войск Министерства обороны СССР информацию о запуске ракеты 1.02.1959 года.

Ракеты пускали нечасто (1-3 раза в месяц).

Запуск каждой ракеты, несомненно, досконально учитывался и отслеживался.

По утверждению следователя Ивдельской прокуратуры В. И. Коротаева, манси сообщили, что видели ночью в небе странный «огненный шар», описали это явление и нарисовали его. В материалах уголовного дела зафиксировано, что 17 февраля «огненный шар» в небе видели многие жители Среднего и Северного Урала, в том числе туристы в районе водораздела рек Северная Тошемка и Вижай (в 50—60 км от места гибели группы Дятлова), а 31 марта «огненный шар» наблюдали участники поисков в окрестностях места происшествия. (Информация из Википедии «Гибель туристов»).

Сопоставим эти показания очевидцев с хронологией испытаний баллистических ракет Р-7, приведённой на сайте

Ракета Р-7. Высота ракеты - 34,08 метра, стартовая масса 263 тонны, масса топлива 238,9 тонн, дальность полёта до 13 000 км.

Третий этап испытаний, планировавший запуск 16 баллистических ракет Р-7 (8 ракет выпуска завода №88 и 8 ракет завода "Прогресс"), согласно открытой в настоящее время информации проходил с 24.12.1958 г. – первый пуск ракеты.

Вторая ракета Р-7 была запущена 17.02.1959 г., третья - 25.03.1959 г., четвертая – 31.03.1959 г., а семнадцатая - 27.11.1959.

Даты пуска ракет 17.02 и 31.03 точно совпадают с показаниями свидетелей!

Однако местом пуска ракет (на сайте) значится площадка №1 НИИП-5 Пятого испытательного полигона на космодроме «Байконур», а цель у ракет - полигон «Кура» на Камчатке.

На фото подготовка к запуску ракеты Р-7 1957 год.

Если бы ракеты запускали с «Байконура» на Камчатку, то их бы никак не могли увидеть на Северном Урале.

Значит, ракеты запускали не с Байконура, а с Плесецка на полигон «Кура» на Камчатке. Тогда огни ракет действительно были видны на Урале. Либо ракеты запускали с Байконура, но не на Камчатку, а на север – на Новую Землю.

Количество пущенных ракет в третьей серии (на сайте) перечислено не 16, а 17, а, возможно, было 18 или больше, так как аварийный пуск 1.02.1959 года на сайте не указан.

Однако за основу здесь надо брать показания свидетелей, видевших пролетавшие «огненные шары». При этом, обратив внимание в их показаниях на то, в каком направлении «огни» (ракеты) летели. Тогда будет понятно, откуда были запущены ракеты.

Скорее всего, что информацию об аварийном пуске ракеты и дату 1.02.1959 г. в открытых публичных документах по причине трагедии на перевале Дятлова – изъяли.

Посмотрев военные архивы, вы поймете: кто, откуда, куда и какую ракету запустил.

Это бы надо было сделать с самого начала следствия, но как уже было сказано, расследование было вынужденно прекращено. Прокуратуре в своё время не разрешили и по-видимому до сих пор не разрешают этого сделать.

Обстоятельство сокрытия информации об аварии ракеты 1.02.1959 года мешает прокуратуре продолжить и закончить расследование и в настоящее время. Поэтому дело находится в таком неопределенном, незаконченном «подвешенном» состоянии. – Разрешения нет.

Все секреты, чьи бы они не были, так или иначе, наносят ущерб людям.

Все секреты потому и называются тайнами, что сказать открыто о них стыдно из-за их безнравственной сущности. Ибо на «лбу» у всякой тайны всегда начертано одно и тоже слово - «порок».

Как заметил мудрый китайский мыслитель Лао-Цзы: «Даже самое хорошее оружие не предвещает блага».