2,8 млн рублей заплатит Яндекс за каждую критическую уязвимость

Компания «Яндекс» объявила вознаграждение за обнаружение критических уязвимостей в своем ПО для «белых хакеров». Объем такого вознаграждения достигает 2,8 млн рублей за каждую критическую дыру в ПО, что в 5 раз больше обычной выплаты.

«Охота за ошибками» - конкурс для «белых хакеров», который объявил Яндекс первого августа. Компания предложила вознаграждение за каждую найденную ошибку или уязвимость в сервисах Яндекса.

«Максимальная награда за критическую уязвимость составит 2,8 млн рублей — это в 5 раз больше обычной выплаты по этим категориям программы. Сумма вознаграждения будет зависеть от критичности уязвимости, простоты её использования и влияния на безопасность данных пользователей и партнёров. Конкурс продлится до 31 августа», - говорится в сообщении компании.

Конкурс предусматривает повышенное вознаграждение за найденные «дыры в ПО» по доступу к объектам. Речь идет об уязвимостях в механизмах защиты сайтов, которые позволяют получить доступ к приватной информации. Также повышенного вознаграждения можно ожидать за те найденные ошибки и уязвимости, через которые открывается доступ к чувствительной закрытой информации – промокоды, черновики и т.п. Яндекс обязуется оперативно исправить найденные ошибки.

«Такие конкурсы дают возможность ИТ-специалистам не только заработать, но и заявить о себе, попутно такие компании и специалисты работают на повышение киберграмотности людей и киберзащиты страны в целом», - отметил депутат Государственной Думы, член комитета по информационным технологиям, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.