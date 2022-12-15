31 модельная библиотека открыта в Челябинской области в 2022 году

Библиотеки нового поколения открылись в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Еткуле, Еманжелинске, Красноармейском районе благодаря проекту «Единой России» - «Культура малой Родины» и нацпроекту «Культура».

Традиционное чтение и новые технологии стали основой современного формата библиотечной сферы. Модельные библиотеки стали пространством, объединившим детей, подростков, взрослых, людей старшего поколения и с ограничениями возможностями здоровья.

«В этом году в регионе появилась уже 31 модельная библиотека, это новый формат, новое видение пространства, где находятся книги. Идем такими темпами при поддержке партийного проекта «Культура малой Родины», нацпроекта «Культура» и губернатора Челябинской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Алексея Текслера. Здесь есть и областные средства, и федеральные и, что не маловажно, главы муниципальных районов поддерживают капитальные ремонты и вкладывают большие средства в эту работу», - отметила координатор проекта «Культура малой Родины» в Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Так, в Еткульском Библиополисе теперь есть «Парк фантазеров», «Молодежная площадь», «Сквер мудрости» и «Переулок тишины». В модельной библиотеке есть интерактивный пол, программа которого содержит более 160 заданий для детей и подростков, лего-стол, удобная территория для любых занятий и цифровая лаборатория для творческого развития и развития инженерного мышления.

В Магнитогорске более 10 тысяч читателей ждали открытия библиотеки имени Риммы Дышаленковой, где на базе старой советской библиотеки появился настоящий центр притяжения в стиле лофт с оригинальными фотозонами, читающими машинами, визуально-акустическим табло и тактильной навигацией.

В селе Бродокалмак Красноармейского района открыли взрослую библиотеку. Она стала первой библиотекой, для которой было приобретено здание - старинный особняк 19 века. В нем проживала семья священника, а после революции располагался нарсуд, поликлиника, затем здание перешло в частные руки и здесь открыли магазины и бар. Сегодня работники позиционируют учреждение культуры как библиотеку-музей, так как здесь размещено большое количество экспонатов села Бродокалмак.

Современные пространства с модным интерьером, богатым книжным фондом, техническими новинками и доступом к электронным ресурсам уже стали центрами творческой и интеллектуальной жизни, популярными и любимыми у южноуральцев. Так, в Златоусте имя модельной библиотеки стало названием остановки общественного транспорта - «Библиотека «Аист». Решение о переименовании было принято с учетом мнений жителей не только района, но и всего города.

Региональный координатор партпроекта Ирина Анфалова-Шишкина отмечает, что нет задачи привести все библиотечные пространства в единый формат, у каждой библиотеки есть своя душа и традиции. А поскольку открытие модельных библиотек реализуется в рамках народной программы «Единой России», пожелания местных жителей учитываются в каждом проекте, поэтому и все библиотеки становятся уникальными.