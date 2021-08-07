Афиша на выходные

Жители Челябинска и гости города смогут с пользой провести предстоящие выходные в парках и сквера - узнать новое, получить заряд бодрости и позитива.

Управление культуры подготовило афишу мероприятий на седьмое и восьмое августа.

7 августа

В 11 часов состоится зарядка с медиахолдингом «Первый областной». Утреннюю разминку проведет тренер школы чирлидинга «Energy» Алена Черепанова. Силовую тренировку - Юрий Бармасов, мастер спорта по лыжам и тренер Profilaktica fitness (Сад камней, ул. Труда).

В 11 часов состоится зарядка со звездой - мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член сборной России Алексей Котловым (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, парк «Сад Победы»).

В 12 часов в Саду камней состоится экскурсия на площадке «Узнай любимый город».

В 12 часов состоится мастер-класс «Делаем аппликацию Петрушка» (Сад камней, ул. Труда).

В 12 часов состоится игровая программа «Закарамелим». Любимый герой мальчишек и девчонок Карамелька научит ребят охотиться на мышей, мяукать и зажигать под весёлую музыку, ловить рыбку и лопать мыльные пузыри (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, парк «Сад Победы», театральная площадь).

В 13 часов в зоопарке в вольере белых медведей пройдет «Медвежья рыбалка» (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 16 часов в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» (ул. Коммуны, 100, летний театр).

В 22 часов в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в рамках проекта «Кино в парке можно посмотреть кинофильм «Гардемарины, вперед».

8 августа

В 11 часов в горсаду им. А. С. Пушкина состоится веселый праздник «Арбузное счастье». В программе: фото-зоны, развлекательная программа, конкурсы, гости из жаркой Африки, призы и подарки (Челябинск, улица Орджоникидзе, 58 А).

В 13 часов и в 14 часов 30 минут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко можно будет поиграть в необычные настольные игры от игротеки «Август». Игры собраны со всего света, но ещё не нашли свою популярность в России (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, Дом «Аквариум»).

В 14 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится литературно-познавательная встреча «Нина Берберова – Мисс Серебряный век» из серии «Вспомним вместе, чтобы не забыть» (ул. Коммуны, 69).

В 15 часов в Саду камней состоится мастер-класс «Рисунки по номерам» (Челябинск, ул. Труда).

В 16 часов в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина будет играть духовой оркестр (ул. Коммуны, 100, летний театр).

В 16 часов в детском парке им. В. В. Терешковой состоится музыкальный вечер - джаз и танцевальная музыка (Челябинск, ул. Рождественского, д. 6).

В 17 часов в Саду камней состоятся танцевальные практики и мастер-классы по уличным танцам (Челябинск, ул. Труда).

В 19 часов в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина состоится тренировка Zumba (ул. Коммуны, 100, летний театр).