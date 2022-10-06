Ансамбль танца «Урал» выступит с Олегом Газмановым и удивит столицу казачьими игрищами

Государственный ансамбль танца «Урал» (хореографический коллектив Челябинской филармонии) и его детская студия выступят в Кремлевском дворце со звездами российской эстрады.

Гала-концерт третьего всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» состоится в субботу, восьмого октября. Участие в нем примут Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Николай Басков, Валерия, Олег и Родион Газмановы, Сергей Лазарев, Дмитрий Певцов, Алсу, Владимир Винокур, Зара, Александр Буйнов, Наташа Королева, Варвара, Хабиб, Глеб Матвейчук, Таисия Повалий и другие. Вместе с ними на сцене Государственного Кремлевского дворца выступят самые яркие исполнители народной песни и танца из регионов России. Мэтры эстрады и гости из регионов представят зрителям свои уникальные решения музыкальных произведений народного искусства.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, фестиваль «Хранимые веками» – одно из самых грандиозных мероприятий федерального масштаба по сохранению и популяризации народной культуры. Он организован фондом «Культурный код» при участии федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) и информационной поддержке ТАСС.

По словам художественного руководителя Государственного ансамбля танца «Урал» и детской студии ансамбля Светланы Лукиной, знакомство фестиваля с Южным Уралом началось именно благодаря детскому составу.

«В 2019 году детская студия ансамбля «Урал» при поддержке благотворительного фонда «Андрюша» принимала участие в фестивале «Хранимые веками», - рассказывает Светлана. - Приехав в Москву, мы познакомились с его главным продюсером и режиссером Александром Ковалевым, тогда и рассказали ему о существовании взрослого состава ансамбля танца «Урал». Артисты взрослого «Урала» получили приглашение к участию в «Хранимых веками» еще в 2020 году, но тогда планы нарушила пандемия. Зато сейчас отправляемся в поездку большим составом, сразу двумя коллективами».

Все региональные коллективы участвуют в гала-концерте на одинаковых условиях - показывают сольный номер и работают со звездами российской эстрады. Государственный ансамбль танца «Урал» представит самый эффектный сольный номер своего репертуара - игрища уральских казаков «Бышенька», всегда удивляющий зрителя сложными танцевальными фигурами и огромным количеством впечатляющих трюков. Также «уральцы» выступят с Олегом Газмановым. Детская студия сольно станцует номер «Ложкари», в котором с хореографией сочетается искусная игра на ложках, и выступит с Хабибом. В финале концерта оба коллектива вместе с артистами из других регионов выйдут на сцену Государственного Кремлевского дворца в масштабном номере «Святая Русь» со Львом Лещенко и академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии России.

В день проведения фестиваля «Хранимые веками» в фойе Государственного Кремлевского Дворца будет развернута обширная выставка народных промыслов, а участники движения «Хороводы России» заведут знаменитый русский круговой танец, символ единства и дружбы.

Телеверсию гала-концерта с участием уральских артистов покажут четвертого ноября, в День народного единства, на телеканале «Россия-1», отметила Александра Третьякова.