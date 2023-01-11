Ансамблю танца из Челябинска присвоено почетное звание

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» южноуральскому ансамблю танца «Ералаш».

Ансамбль был образован почти 30 лет назад на базе Дома пионеров и школьников Металлургического района. «Ералаш» сегодня – это более 300 участников в возрасте от 5 до 18 лет. Они занимаются классическим и современным танцем, художественной и спортивной гимнастикой, репетиционно-постановочной деятельностью и, конечно же, народными танцами.

Как сообщили в министерстве культуры Челябинской области, за время существования коллектив достиг высокого художественного уровня в своей творческой и исполнительской деятельности, активно и успешно выступая, становился обладателем Гран-при, лауреатом и дипломантом Международных и Всероссийских конкурсов.

В числе последних побед - золото на Дельфийских играх СНГ, которые проходили в конце октября в Таджикистане, победа в проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура», Гран-при Всероссийского фестиваля народного танца на приз хореографов Карташовой и Реус, Гран-при в Уральском федеральном округе всероссийского конкурса в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».