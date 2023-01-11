11.01.2023
В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока
11.01.2023
Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами
11.01.2023
Что жители Челябинской области больше всего закупали в новогодние праздники
11.01.2023
Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ исполнит желания
11.01.2023
Цифровая трансформация ММК: на смену зарубежным решениям приходят отечественные программы
11.01.2023
Пять школ Челябинской области вошли в число лучших в России в области математики и естественных наук
Ансамблю танца из Челябинска присвоено почетное звание
19.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
21.11.2017
В Челябинской области откроют 10 современных кинозалов
28.10.2016
Коллеги требуют лишить министра культуры Мединского ученой степени за дискредитацию российской истории
26.05.2016
Всероссийский Бажовский фестиваль стартует меньше чем через месяц
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023