Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича

Новый сезон для музея-заповедника «Аркаим» в Челябинской области пройдет под знаком юбилея его первооткрывателя – Геннадия Здановича. В этом году Геннадию Борисовичу исполнилось бы 85 лет.

В преддверии юбилея сотрудники заповедника, многие из которых являются его учениками и соратниками, подготовили цикл мероприятий. В соцсетях, на странице заповедника, стартовала серия публикаций, посвященная легендарному археологу, доктору исторических наук, профессору Геннадию Здановичу.

Известные и неизвестные факты биографии, истории «полевой» жизни археологов, воспоминания сподвижников и учеников, а также архивные фото будут регулярно появляться в соцсетях. Посетители узнают о том, какой след он оставил в науке и в становлении южноуральской археологии, какую роль сыграл в судьбе заповедника.

В день открытия нового сезона, который традиционно начнется на Аркаиме первого мая, в музее заповедника состоится презентация фотовыставки, посвященной Геннадию Здановичу. В экспозиции будут представлены как известные, так и неизвестные фотокадры, запечатлевшие разные этапы его жизненного пути. Желающие смогут побывать на экскурсии, которую проведет вдова профессора Светлана Зданович, рассказали в пресс-службе заповедника.