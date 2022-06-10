«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности

В районном музее Пласта (Челябинская область) 15-го июня откроется расширенная экспозиция «Аркаим: взгляд через века». Часть раритетов, которым уже более четыре тысячи лет, впервые будет представлена на широкое обозрение публики.

Пластовскую выставку пополнили находки, полученные при раскопках самого северного поселения «Страны городов» - Степного, расположенного неподалеку от одноименного населенного пункта. Примечательно, что Степное находится как раз в Пластовском районе, поэтому его жители первыми увидят уникальные предметы древности.

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Среди экспонатов - украшения эпохи бронзы (браслеты, подвески), наконечники стрел, предметы быта, в числе которых очень редкая, уникальная находка - керамические сосуды, скрепленные бронзовыми скобами.

На вернисаже сотрудники заповедника проведут для всех желающих открытую экскурсию и ответят на вопросы посетителей.

Выставка «Аркаим: взгляд через века» дает возможность увидеть подлинные предметы из XXI века до нашей эры, узнать о ходе научного изучения. Это настоящая «визитная карточка» заповедника.

«Выставка побывала не только во многих музеях Челябинской области, но и во многих регионах России - Свердловской, Курганской областях, Башкирии и даже доехала до Сахалина - места, откуда начинается Россия. При этом выставка постоянно изменяется, чтобы наиболее полно отразить тот или иной пласт жизни древнего человека», - отметил начальник отдела популяризации культурного наследия заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.

