10.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
10.06.2022
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
10.06.2022
«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности
10.06.2022
Немного радио в прошедшей воде
«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности
30.05.2022
В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
24.05.2022
Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима
02.05.2022
Новый сезон на Аркаиме начался с рекорда
29.04.2022
Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022