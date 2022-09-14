«Арт-старт» в Челябинске ищет музыкальные таланты

Региональный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Арт-Старт» пройдет в Челябинске с 15 по 18 сентября.

Впервые этот конкурс был организован в Челябинске в 1992 году творческой командой в составе заслуженного артиста России композитора Валерия Ярушина (руководителя группы «Ариэль» с 1970 по 1989 г.), продюсера Александра Святова и музыканта Виктора Риккера.

Конкурс проводился в 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2007 годах.

Целью конкурса организаторы ставили выявление и поддержку молодых талантов: авторов-исполнителей, музыкантов, вокалистов, музыкальных коллективов. Стоит отметить, что ряд победителей и лауреатов «Арт-старта» стали профессиональными артистами, среди них - В. Каримов, О. Сергеева, А. Крамаренко, Г. Федорова, А. Ярушина.

И вот после многолетнего перерыва, благодаря помощи Общественного движения поддержки гражданских инициатив Сергея Смышляева и победе в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, команда Валерия Ярушина получила грант на проведение конкурса и в сентябре этого года.

Местом проведения конкурса станет Дворец культуры металлургов в Челябинске, здесь состоится очередной «Арт-старт».

К участию в конкурсе приглашались жители Челябинской области в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия в отборочном туре фестиваля-конкурса требовалось предоставить в оргкомитет заявку-анкету участника, копии дипломов призовых мест в конкурсах и фестивалях, видео или аудиозапись (либо ссылки на видео или аудио) двух треков музыкальных произведений, предоставляемых участниками конкурса для прослушивания членами жюри.

«Жюри конкурса на протяжении двух месяцев прослушивало конкурсантов, оценивало заявки и выбрало 45 музыкальных исполнителей, кто выступит на сцене ДК «ЧМК» с 15 по 18 сентября и получит шанс получить призы и подарки от наших партнеров, - отметил продюсер Александр Святов. - «Арт-Старт» всегда был первой ступенью к профессиональной карьере и славе для многих артистов - это наша главная цель с 1992 года. Спустя 30 лет мы не изменили нашей миссии и сделаем всё, чтобы финалисты конкурса получили возможность для роста», - добавил он.

Так, главному победителю «Арт-Старта'22» будет вручен сертификат на услуги звукозаписи в профессиональной студии Челябинского государственного института культуры на сумму в 18 тысяч рублей.

Победитель сможет сделать профессиональную запись своих песен и получить качественные фонограммы для выступлений и распространения в стриминговых сервисах.

Итак, кто станет победителем, зрители узнают с 15 по 18 сентября в ДК «ЧМК» на фестивале молодых исполнителей «Арт-Старт». Кстати, вход для зрителей свободный.