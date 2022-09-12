Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске состоялся финал шестого международного сезона конкурса красоты и таланта «Ро
12.09.2022

На челябинской сцене блистали красавицы на колясках, рожденные побеждать
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории учебного полигона поселка Центральный Златоустовского городского округа (Челябинска
12.09.2022

Готовы к службе в спецназе: Златоуст принял первые военно-патриотические Игры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Нокауты от южноуральских боксеров и мощное выступление Заура Абдуллаева
12.09.2022

Уральцы – в числе победителей яркого турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова на этой неделе лично проверит ситуацию со строит
12.09.2022

Наталья Котова лично даст нагоняй подрядчику за строительство садика черепашьими темпами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Этот портрет Иосифа Кобзона, написанный уроженцем Челябинска художником-живописцем Игорем Белковс
12.09.2022

Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. Тайна портрета знаменитого артиста
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2022

День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2022

Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2022

Копейчанин попал в больницу после приема виагры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2022

В центре внимания – железнодорожные переезды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2022

ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 миллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2022

Челябинцы жалуются, что улица Гагарина превратилась в кишлак
Челябинский театр оперы и балета имени Глинки
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12.09.2022 14:52
Фото: Челябинский театр оперы и балета имени Глинки

Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль

Молодые артисты Челябинского театра оперы и балета подарили Челябинску на 286-й день рождения уличный спектакль «Кто-то сказал мне…», идейным вдохновителем и хореографом-постановщиком которого выступил Тимофей Крысанков.

Артист челябинского театра уже не первый раз воплощает в жизнь подобные акции. В спектакле также приняли участие Валерия Партолина, Софья Панкратова, Валерия Петрова, Ландыш Якиева, Дарья Казадаева, Екатерина Нечаева, Артем Хорьков, Эрдэм Очиров, Валентин Тофан и Максим Чипышев.

Действие развернулось прямо перед центральным входом в храм знаний. Вместо пачек, фраков и пуантов – джинсы, куртки и кроссовки. Артисты не просто танцевали, а рассказывали романтическую историю любви. Ритмичную песню Бруно Марса сменяла лирическая композиция группы «Моя Мишель», а затем звучал хит от The Killers. В финале 20-минутного спектакля к профессиональным артистам присоединились и зрители – получился настоящий праздник танца, отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.09.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Нокауты от южноуральских боксеров и мощное выступление Заура Абдуллаева
12.09.2022

Уральцы – в числе победителей яркого турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова на этой неделе лично проверит ситуацию со строит
12.09.2022

Наталья Котова лично даст нагоняй подрядчику за строительство садика черепашьими темпами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Этот портрет Иосифа Кобзона, написанный уроженцем Челябинска художником-живописцем Игорем Белковс
12.09.2022

Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. Тайна портрета знаменитого артиста
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12.09.2022 13:17

ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 миллиарда рублей

12.09.2022 13:15

Челябинцы жалуются, что улица Гагарина превратилась в кишлак

12.09.2022 12:40

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Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации

08.09.2022 16:30

Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка

08.09.2022 16:00

Челябинцы этим летом реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт

08.09.2022 15:59

Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить

08.09.2022 15:34

Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле

08.09.2022 15:09

«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи

08.09.2022 14:34

В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения