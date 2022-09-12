Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль

Молодые артисты Челябинского театра оперы и балета подарили Челябинску на 286-й день рождения уличный спектакль «Кто-то сказал мне…», идейным вдохновителем и хореографом-постановщиком которого выступил Тимофей Крысанков.

Артист челябинского театра уже не первый раз воплощает в жизнь подобные акции. В спектакле также приняли участие Валерия Партолина, Софья Панкратова, Валерия Петрова, Ландыш Якиева, Дарья Казадаева, Екатерина Нечаева, Артем Хорьков, Эрдэм Очиров, Валентин Тофан и Максим Чипышев.

Действие развернулось прямо перед центральным входом в храм знаний. Вместо пачек, фраков и пуантов – джинсы, куртки и кроссовки. Артисты не просто танцевали, а рассказывали романтическую историю любви. Ритмичную песню Бруно Марса сменяла лирическая композиция группы «Моя Мишель», а затем звучал хит от The Killers. В финале 20-минутного спектакля к профессиональным артистам присоединились и зрители – получился настоящий праздник танца, отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.