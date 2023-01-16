Битва теноров и баритонов пройдет в Челябинском театре оперы и балета

Восьмого марта в Челябинском театре оперы и балета впервые состоится грандиозный вокальный турнир баритонов и теноров.

«Солисты челябинской оперной труппы – четыре тенора и четыре баритона – встретятся на сцене театра, которая превратится в ринг, и решат извечный спор: что важнее для загадочной русской души? Бархат и мощь баритонового звучания или легкость техники и острота высоких теноровых нот», - сообщили в театре оперы и балета.

Запланировано четыре тура: классические романсы, народные песни и два под оркестр (арии и эстрадные песни).

Победителей битвы теноров и баритонов определит зритель.