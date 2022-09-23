Челябинцам обещают яркое открытие нового хореографического сезона

Семинар для хореографов, торжественная церемония и концерт прославленного народного коллектива из Северной Осетии - так в Челябинске будет дан старт новому хореографическому сезону.

В театральном мире открытие сезона - давняя традиция. В мире челябинской хореографии она существовала некоторое время назад и возродилась в прошлом году по инициативе Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

В этом году в рамках открытия хореографического сезона состоится практический семинар «Народный танец. Продолжение». Своими наработками и опытом поделятся эксперты из Москвы, Тюмени, Пензы, Владикавказа. Он пройдет 24-26 сентября в новых репетиционных залах «Территории искусства и спорта», а участие в нем примут более 50 руководителей танцевальных коллективов, хореографов и педагогов со всей России.

Торжественная церемония открытия хореографического сезона состоится в театре драмы имени Наума Орлова 26 сентября в 17 часов. Представители различных танцевальных направлений и организаций поделятся с коллегами по цеху своими творческими планами. В их числе - представители балетной труппы Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, Челябинский государственный центр народного творчества, Челябинская государственная филармония – ансамбль танца «Урал», Челябинский театр современного танца Ольги Пона, хореографические факультеты Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского и Челябинского государственного институт культуры, Фонд развития народного танца Карташовой-Реус, руководители любительских хореографических коллективов Челябинской области.

Финалом церемонии открытия сезона станет концерт Заслуженного коллектива народного танца из Северной Осетии «Горец». Именно в этот день осетинские танцоры завершают недельный тур по Челябинской области в рамках творческого проекта «Танцевальный мост Челябинск - Владикавказ», реализуемого Фондом развития народного танца Карташовой-Реус при поддержке Фонда президентских грантов.