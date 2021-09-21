Челябинцам покажут золото гуннов

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске 23 сентября откроется выставка «Минералы в жизни древних южноуральцев». В экспозицию вошло около двухсот редких предметов из запасников заповедника «Аркаим».

Посетители смогут увидеть изделия из камня, бронзы, а также ценные экспонаты из золота и серебра. Для выставки заповедник предоставил украшения, детали конной упряжи, инкрустированные полудрагоценными и поделочными камнями.

«Среди них есть уникальные предметы. Например, подвески с золотой фольгой из могильников эпохи бронзы — женские украшения, возраст которых составляет три с половиной-четыре тысячи лет. К раритетам относятся золотые вещи гуннов из раскопок кургана Солончанка, которые датируются V-VI веками нашей эры. Это тонкие золотые накладки седла с чешуйчатым орнаментом. Кстати, аналогичные им хранятся в Эрмитаже», - рассказала начальник музейного отдела заповедника «Аркаим» Мария Макурова.

Еще одна ценная деталь конской упряжи - эллинистический фалар - случайная находка с берегов реки Ишим. Он относится ко II веку до нашей эры. Изготовлен был, вероятно, среднеазиатским мастером, который объединил элементы эллинистической культуры и звериного стиля кочевников. Такие украшения могли себе позволить лишь богатые кочевники урало-казахстанского региона.

Посетители выставки смогут оценить искусство древних мастеров, которые умело использовали свойства минералов и горных пород. С помощью простых инструментов умельцы могли изготовить маленькую нефритовую бусину или гранитное изваяние в рост человека, делали золотые украшения со вставками из гранатов и сердоликов, воплощали образы животных в камне.

«К выставке готовились загодя, поскольку передать предметы из драгоценных металлов оказалось непросто - к выдаче драгоценных металлов и камней предъявляются особые требования. Нам пришлось запросить разрешение министерства культуры РФ», - отметил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

В общей сложности экспозиция «Минералы в жизни древних южноуральцев» объединила около тысячи экспонатов из разных музеев области.

Открытие состоится 23 сентября в 15 часов в Детском музее. Экспозиция будет работать до пятого декабря.

На выставке будут проводиться экскурсии и музейные занятия для школьных классов с практическими занятиями, где можно будет познакомиться со свойствами минералов. В выходные дни планируется проведение тематических экскурсий для семейного посещения.