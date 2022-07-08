Челябинцев ослепят блеском сотуара Фаберже из найденного в Москве клада

Сотуар фирмы Фаберже будет представлен на челябинской выставке «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков» - первой выездной полномасштабной выставке драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля.

Каждое из более трехсот произведений ювелирного искусства в экспозиции сможет надолго приковать внимание посетителя, обещают в Государственном историческом музее Южного Урала.

В их числе - сотуар Фаберже. Сотуар - это удлиненное ожерелье для украшения обнаженной спины, дань моде начала 20 века, когда стали популярны короткие стрижки и платья с глубоким вырезом сзади. В переводе с французского название обозначает «носить через плечо или носить на спине». Удлиненные и текучие формы сотуара были проявлением ар-деко, декоративного стиля того периода. Наибольшее распространение стиль получил во Франции, и сотуар был любимым украшением Коко Шанель. Однако именно этот это сотуар Фаберже не типичен - он отличается строгостью, так как выполнен в стиле неоклассицизма с небольшими деталями ар-деко.

Ожерелье создано из платины, золота, серебра, сапфиров и бриллиантов. Украшение - часть клада из 13-ти предметов фирмы Фаберже, найденного чуть более трех десятилетий назад в Москве. Другие предметы клада - кулоны, броши, кольца, серьги, браслет - также будут представлены в экспозиции.

Выставку можно будет посетить с 18-го октября по 15-е января 2023 года.