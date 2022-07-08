08.07.2022
В Челябинской области ежедневно теряются любители «тихой охоты»
08.07.2022
ВТБ на Южном Урале на треть увеличил выдачи кредитов наличными
08.07.2022
Андрей Клишас: То, что произошло с Синдзо Абэ, – это трагедия
08.07.2022
Челябинцев ослепят блеском сотуара Фаберже из найденного в Москве клада
08.07.2022
В Челябинской области ведется капремонт дороги Кузяшева - Акбашева – Марксист
08.07.2022
В Челябинской области растет число умерших от ковида за сутки
Челябинцев ослепят блеском сотуара Фаберже из найденного в Москве клада
04.06.2022
Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля
01.06.2022
Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей
01.06.2022
Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”
23.05.2022
«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022