Челябинцев приглашают признаться в любви к искусству

В честь Дня всех влюбленных с 10 по 14 февраля Музей изобразительных искусств участвует во всемирной музейной акции «HeartsForArt» (0+) – «Сердца для искусства»: посетители признаются в любви произведениям и попытают удачу в розыгрыше бесплатных билетов на следующую выставку – «Три эпохи Марка Шагала».

В этом году музей впервые присоединяется к акции «HeartsForArt» – «Сердца для искусства», приуроченной ко Дню всех влюбленных. За несколько дней до праздника и непосредственно 14 февраля посетители выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» смогут рассказать о своей любви к искусству. Для участия в акции гостям нужно будет поместить выданное сотрудником музея бумажное сердце напротив произведения, которое больше всего понравилось, сфотографировать и выложить в любой социальной сети, используя хештег акции #HeartsForArt и хештег музея #chelmusart.

Также, зрители получат возможность принять участие в розыгрыше бесплатных билетов на выставку «Три эпохи Марка Шагала», которая откроется в музее третьего марта, рассказали в пресс-службе музея. Для этого нужно будет добавить ещё один хештег к публикации - #хочу_на_Шагала. 10 победителей розыгрыша определятся с помощью рандомайзера 15 февраля.

Акция «Сердца для искусства» продлится с 10 по 14 февраля на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» в Челябинском музее изобразительных искусств на пл. Революции.