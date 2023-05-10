Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала

В Челябинском музее искусств проходит проект «Три эпохи Марка Шагала», который представляет одного из величайших художников ХХ века с неожиданной графической и драматической стороны. Еще одна необычная интерпретация творчества художника произойдет при помощи музыки 11 мая в 18:30. Знаменитое трио NAEVVHНХАВВХ представит концерт «По следам «Желтого звука» в зале им. архитектора Александрова.

Новый Художественный ансамбль в составе Льва Гутовского и Сергея Белова совместно с народным артистом России Владимиром Хомяковым представят свои ощущения от искусства Марка Шагала, его работ, художественных образов и выразят это в музыкальных этюдах. Полет, воздух, еврейское местечко, животные, библейские сюжеты – все это отразит орган, гитары, рояль и самые неожиданные звуковые эффекты. Этот концерт стал уже традиционным сотрудничеством. В прошлом году выступление ансамбля было в пространстве выставки Василия Кандинского.

Так рассказывает Лев Гутовский о предстоящем событии: «Это наш традиционный сеанс одновременный игры в формате честной спонтанной импровизации — но в которой будут присутствовать несколько островков печали и счастья — я их исполню на музейном рояле — не пропадать же слону)) — и это будет дань уважения Марку Шагалу… Я почитал его воспоминания — и оценил их поэтическое звучание — их музыкальность — лиричность — и не побоюсь сказать — человечность — поэтому лирический компонент в нашей импровизации предполагается».

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» работает до 21 мая в Челябинском музее изобразительных искусств на площади Революции, 1.