10.05.2023
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
10.05.2023
В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны
10.05.2023
У дочери художника хранится портрет участника трех революций
10.05.2023
Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска
10.05.2023
В Магнитогорске хирурги оперируют грыжи новейшим способом
10.05.2023
Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
28.03.2023
Больше экскурсий для челябинцев на выставке Марка Шагала
22.03.2023
Челябинский музей изобразительных искусств подготовил подарок для сотрудников учреждений культуры
03.03.2023
Три эпохи творчества Марка Шагала увидят челябинцы
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023