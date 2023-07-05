Челябинцы презентуют «Незримое кино» на Российской креативной неделе

Челябинский проект «Незримое кино» будет представлен в Москве, на главном событии в сфере креативных индустрий – Российской креативной неделе. Проекту «Незримое кино» будет посвящен отдельный круглый стол «Региональный трек: креативные индустрии Челябинской области».

Челябинский проект будет презентуют участникам Российской креативной недели в кластере «Ломоносов». На этой федеральной площадке проектируется будущее национальной креативной экономики, отмечаются ключевые достижения и презентуются новые проекты. Участники круглого стола узнают о том, как креативные индустрии помогают слепым и слабовидящим людям.

«Премьерный показ адаптированных фильмов можно сравнить с премьерой первого фильма, который когда-то показали в Челябинске. Это новая эпоха для тех, у кого нет зрения. Проект «Незримое кино» - пример успешной коллаборации и слаженной работы совместной работы областного учреждения культуры и автономной некоммерческой организации», - отмечает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Проект активно развивается и является неоднократным победителем грантовых конкурсов регионального и федерального уровней. «Незримое кино» - по праву можно назвать первым проектом на Южном Урале, объединившем в себе кинематограф, краеведение и социальную адаптацию.

«Проект несомненно актуальный и своевременный поскольку объединил в себе две важных составляющих – инклюзию и креативные индустрии, он открыл для незрячих мир кинематографа, дал возможность увидеть уральское кино, созданное молодыми авторами», - говорит директор Челябинской библиотеки для слепых Кристина Пименова.

Совместный проект Челябинской областной библиотеки для слепых и АНО «Креативные индустрии Урала» на протяжении двух лет активно поддерживается Министерством культуры Челябинской области. В 2022 году проект получил поддержку Губернатора Челябинской области, а в 2023 году поддержан Фондом Президентских грантов. За два год, в рамках проекта тифлокомментариями было снабжено более 12 короткометражных фильмов, состоялось более 40 кинопоказов в Челябинске и Челябинской области, которые посетили более 1600 слепых и слабовидящих жителей Южного Урала.