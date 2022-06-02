Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

Жителей и гостей города Челябинска в это воскресенье, 5 июня, в 12:00 и 15:00, приглашают во Дворец пионеров и школьников имени Н. К. Крупской на шоу мыльных пузырей для детей и взрослых CLINC! (Испания, Порт Авентура).

Шоу CLINC! – обладатель театральной премии «MAX» в номинации «Лучший детский спектакль 2013 года». Это уникальное семейное шоу сочетает в себе элементы европейского театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы.

CLINC! – мыльное шоу всемирно известного режиссера из парка развлечений Порт Авентура, собравшее множество наград, полюбившееся зрителям Европы, Азии и Латинской Америки. Во всем мире больше миллиона зрителей уже аплодировали шоу.

Постановка и хореография: ПЕП БОУ (Испания).

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