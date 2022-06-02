Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-счетная палата Челябинской области проводит контрольные обмеры на автодорогах области,
02.06.2022

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете накануне, первого июня,
02.06.2022

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предприятия и организации Челябинской области готовы принять на работу более 35 тысяч человек. За
02.06.2022

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей
Культура
02.06.2022 13:31

Шоу мыльных пузырей покажут в Челябинске

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

Жителей и гостей города Челябинска в это воскресенье, 5 июня, в 12:00 и 15:00, приглашают во Дворец пионеров и школьников имени Н. К. Крупской на шоу мыльных пузырей для детей и взрослых CLINC! (Испания, Порт Авентура).

Шоу CLINC! – обладатель театральной премии «MAX» в номинации «Лучший детский спектакль 2013 года». Это уникальное семейное шоу сочетает в себе элементы европейского театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы.

CLINC! – мыльное шоу всемирно известного режиссера из парка развлечений Порт Авентура, собравшее множество наград, полюбившееся зрителям Европы, Азии и Латинской Америки. Во всем мире больше миллиона зрителей уже аплодировали шоу.

Постановка и хореография: ПЕП БОУ (Испания).

Билеты можно заказать на сайте. Также на сайте можно найти промокод на скидку 20% ко Дню защиты детей. Дети до 3-х лет бесплатно.

 

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02.06.2022 11:31

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02.06.2022 11:16

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02.06.2022 09:59

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02.06.2022 00:41

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01.06.2022 23:56

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Озеленение, благоустройство, наведение порядка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

30.05.2022 17:08

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

30.05.2022 16:57

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов