Челябинск начал подготовку к сентябрьскому параду моды на Кировке

В Челябинске ищут исполнителя контракта на оказание услуг по организации и проведению традиционного сентябрьского фестиваля «Парад моды», который состоится в рамках празднования дня рождения города (в этом году столица Южного Урала отметит 287-летие).

Начальная цена размещенного сегодня, девятого сентября, на сайте госзакупок аукциона составляет 600 тысяч рублей. Прием заявок от желающих взять на себя организацию и проведения парада моды будет вестись до 17 августа. Заказчиком выступает управление по делам молодежи Челябинска.

По предварительной информации, это яркое событие состоится восьмого сентября. Фестиваль начнется в 18 часов 30 минут и закончится в 21 час. Как всегда, местом его проведения станет Кировка. Предположительно, общее число участников и зрителей составит не меньше тысячи человек.

Известно, что дефиле будет длиться не меньше 80 минут. Модели продемонстрируют, как минимум, 12 коллекций одежды и аксессуаров. Интересно, что исполнитель контракта также должен будет обеспечить участие в дефиле в качестве демонстраторов одежды известных жителей Челябинска (например, спортсменов, артистов, музыкантов).

Изюминкой фестиваля станет красочное шоу по оригинальному сценарию, который должен будет придумать исполнитель данного контракта.

Конечно же, предстоящий парад моды не обойдется без выступления артистов и музыкального ансамбля.