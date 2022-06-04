Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала осенью текущего года пройдет выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры ХIХ-ХХI вв.». Это первая полномасштабная выездная выставка драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля — на Южный Урал доставят более 300 произведений ювелирного искусства.

В экспозиции будут представлены украшения от фабрики самого известного ювелира Российской империи Карла Фаберже и других поставщиков Двора Его Императорского Величества. Это звание - знак высочайшего качества продукции, фирмы заслуживали его больше восьми лет.

Среди экспонатов – украшения членов монарших домов и аристократии России и Европы: броши, запонки, серьги, ожерелья, перстни и кольца, браслеты. Через их формы можно будет составить представление о стилях рубежа XIX-XX веков: модерн и неоклассицизм. Экскурсоводы расскажут, как отдельные экспонаты пережили эпоху войн и революций, а также поведают о различиях двух ювелирных школ - Москвы и Петербурга.

«Кабинетские драгоценности» также будут на выставке - это вещи, заказанные Кабинетом Его Императорского Величества для подарков подданным и иностранцам: медальоны с портретами или вензелями императоров и императриц, табакерки с драгоценными камнями, перстни с миниатюрами, портсигары.

Драгоценностями прошлого выставка не ограничится. Посетители увидят и ювелирное искусство настоящего времени в традиционных и смелых абстрактных формах: кольцо «Байконур», перстень "Форт", комплект «Стрекозы на репейнике» и др.

Челябинцы станут первыми зрителями современных шедевров - для многих экспонатов выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI вв.» станет премьерой, так как коллекция драгоценностей Музеев Московского Кремля пополняется ежегодно благодаря новым находкам и исследованиям.

Выставка состоится в рамках национального проекта «Культура» и станет пятым проектом, организованным по договору между правительством Челябинской области и Музеями Московского Кремля. Открытие запланировано на 18 октября 2022 года, продлится выставка до 15 января 2023 года.