Челябинск посетит замминистра культуры России

Завтра, 23 июля, в Челябинск с рабочим визитом прибывает заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Основной целью поездки стало окружное совещание по вопросам реализации нацпроекта «Культура» в регионах.

«На совещании состоится обсуждение показателей за прошедший год, который учреждениям культуры пришлось отработать в непростых условиях пандемии и ограничительных мер. Необходимо скорректировать работу в регионах в соответствии с общенациональными целями, определить планы и перспективы последующей реализации», - сообщает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Участниками встречи станут руководители органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов Уральского федерального округа, представители областных учреждений Челябинской области, органов местного самоуправления.

Также рамках визита региона Ольга Ярилова встретится с заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт.

Кроме того, в программе посещения – участие в круглом столе по вопросам образования в сфере культуры, который состоится в Челябинском институте культуры. Замминистра намерена посетить ряд культурных учреждений Челябинской области, в том числе Златоустовскую оружейную фабрику, школу искусств имени Розума в Сатке, библиотеки.