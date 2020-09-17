Челябинск принимает третий международный кинофестиваль «Предчувствие»

В Челябинске завтра, 18-го сентября, открывается третий международный фестиваль «Предчувствие», который продлится неделю, до 25-го сентября.

В фокусе «Предчувствия» - использование новых технологий в кинопроизводстве. Работы фестиваля - это кино будущего, размышления кинематографистов о том, каким может стать наш мир, эксперименты с форматами и технологиями.

Челябинцы увидят пять конкурсных и пять документальных фильмов, еще три кинокартины покажут в рамках спецпоказов. Фестиваль откроется премьерой фильма «Закрытые двери». Этот проект в 2019-м году стал победителем челябинского питчинга дебютантов. Авторы - Степан Гаврилов и Семен Рябуха (Санкт-Петербург) получили на реализацию идеи 400 тысяч рублей и сняли фильм в Челябинске.

В 2020 году общий призовой фонд питчинга составил полтора миллиона рублей, также появилась новая номинация «Умный город». Результаты питчинга в текущем году будут объявлены в дни проведения кинофестиваля.

Также в программе фестиваля конкурсные фильмы: «Ярды» (режиссер Андрей Корытко, 2020 год) о воплощении мечты; захватывающая картина о переселении душ «Душа пирата» (режиссер Айсыуак Юмагулов, 2020 год); фильм, позволяющий вернуться в прошлое и задуматься о душе, - «Счастье в конверте» (режиссеры Александр Хачко, Сергей Берлов, Максим Демин, 2020 год).

Сможет насладиться челябинский зритель и «Феей» режиссера Анны Меликян (2019 год) о создателе игр в виртуальной реальности с Константином Хабенским и Ингеборгом Дапкунайте в главных ролях.

Кроме того, в программе третьего «Предчувствия» - картина «Восьмая проблема Гильберта» (режиссер Аметхан Магомедов, 2020 год). Это комедия из жизни научных сотрудников.

Увидят зрители и документальный фильм о бессменном лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке под названием «Юра музыкант» (режиссер Павел Селин, 2019 год).

Как отмечают организаторы, за последние годы это, пожалуй, самый масштабный проект о легенде русского рока. Съемки проходили на протяжении 11-ти лет. Съемочная группа проехала с музыкальным коллективом десятки городов во время нескольких туров, побывала в студии ДДТ и в деревне, где Юрий Шевчук пишет стихи.

В фильме собраны фрагменты разговоров Шевчука с автором фильма Павлом Селиным за эти годы, размышления поэта о прошлом, настоящем и будущем России и мира.

Председателем жюри кинофестиваля будет режиссер документального и игрового кино, доцент ВГИКа Светлана Музыченко (Зонова).

В программе кинофестиваля запланировано шесть мастер-классов: «Как продать свою идею» (продюсер кинофестиваля «Предчувствие» Анастасия Безрук), «Работа режиссера ТВ» (режиссер Элла Тухарели), «Работа с интернет-платформами» (продюсер, режиссер и сценарист Кирилл Алехин), «Развитие регионального кино» (продюсер, режиссер и сценарист Татьяна Третьякова), «VR для журналистов и пиарщиков» (эксперт в области VR-контента, режиссер Георгий Молодцов).

Известный советский и российский кинорежиссер-документалист, обладатель премии «Эмми» Сергей Мирошниченко (фильмы «Рожденные в СССР», «Река жизни. Валентин Распутин», «Кольца мира») проведет мастер-класс «Современное документальное кино» (Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, руководитель студии «Остров» является президентом фестиваля).

Все мастер-классы «Предчувствия» можно будет посмотреть онлайн. Ссылки появятся в соцсетях кинофестиваля накануне мероприятий.

Кроме того, в рамках «Предчувствия» состоится встреча с актрисой и телеведущей Екатериной Шпица (фильмы «Поддубный», «Елки 1914», «Елки 5», «Крымский мост», сериалы «Реальные пацаны» и «Полярный»).

В этом году челябинцы снова смогут увидеть и полюбившуюся многим VR-программу. Напомним, VR (англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание. VR позволяет зрителю ненадолго выключиться из окружающего его мира и погрузиться в мир, созданный авторами.

В 2020-м году кинофестиваль «Предчувствие» будет проходить на трех площадках: в кинотеатре «Знамя» (Кирова, 112), киноцентре «Импульс» (50-летия ВЛКСМ, 16) и кинотеатре имени Пушкина (Пушкина, 64).

Следить за новостями кинофестиваля можно на сайте предчувствие-фестиваль.рф и в сообществе в Контакте.

Важно, что посмотреть фильмы можно будет бесплатно. Для того чтобы попасть на показы, необходимо зарегистрироваться здесь.