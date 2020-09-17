ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
О Юрии Шевчуке, воплощении мечты и переселении душ

Челябинск принимает третий международный кинофестиваль «Предчувствие»

Культура
Сегодня, 14:24
Размер текста

В Челябинске завтра, 18-го сентября, открывается третий международный фестиваль «Предчувствие», который продлится неделю, до 25-го сентября.

В фокусе «Предчувствия» - использование новых технологий в кинопроизводстве. Работы фестиваля - это кино будущего, размышления кинематографистов о том, каким может стать наш мир, эксперименты с форматами и технологиями.

Челябинцы увидят пять конкурсных и пять документальных фильмов, еще три кинокартины покажут в рамках спецпоказов. Фестиваль откроется премьерой фильма «Закрытые двери». Этот проект в 2019-м году стал победителем челябинского питчинга дебютантов. Авторы - Степан Гаврилов и Семен Рябуха (Санкт-Петербург) получили на реализацию идеи 400 тысяч рублей и сняли фильм в Челябинске.

В 2020 году общий призовой фонд питчинга составил полтора миллиона рублей, также появилась новая номинация «Умный город». Результаты питчинга в текущем году будут объявлены в дни проведения кинофестиваля.

Также в программе фестиваля конкурсные фильмы: «Ярды» (режиссер Андрей Корытко, 2020 год) о воплощении мечты; захватывающая картина о переселении душ «Душа пирата» (режиссер Айсыуак Юмагулов, 2020 год); фильм, позволяющий вернуться в прошлое и задуматься о душе, - «Счастье в конверте» (режиссеры Александр Хачко, Сергей Берлов, Максим Демин, 2020 год).

Сможет насладиться челябинский зритель и «Феей» режиссера Анны Меликян (2019 год) о создателе игр в виртуальной реальности с Константином Хабенским и Ингеборгом Дапкунайте в главных ролях.

Кроме того, в программе третьего «Предчувствия» - картина «Восьмая проблема Гильберта» (режиссер Аметхан Магомедов, 2020 год). Это комедия из жизни научных сотрудников.

Увидят зрители и документальный фильм о бессменном лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке под названием «Юра музыкант» (режиссер Павел Селин, 2019 год).

Как отмечают организаторы, за последние годы это, пожалуй, самый масштабный проект о легенде русского рока. Съемки проходили на протяжении 11-ти лет. Съемочная группа проехала с музыкальным коллективом десятки городов во время нескольких туров, побывала в студии ДДТ и в деревне, где Юрий Шевчук пишет стихи.

В фильме собраны фрагменты разговоров Шевчука с автором фильма Павлом Селиным за эти годы, размышления поэта о прошлом, настоящем и будущем России и мира.

Председателем жюри кинофестиваля будет режиссер документального и игрового кино, доцент ВГИКа Светлана Музыченко (Зонова).

В программе кинофестиваля запланировано шесть мастер-классов: «Как продать свою идею» (продюсер кинофестиваля «Предчувствие» Анастасия Безрук), «Работа режиссера ТВ» (режиссер Элла Тухарели), «Работа с интернет-платформами» (продюсер, режиссер и сценарист Кирилл Алехин), «Развитие регионального кино» (продюсер, режиссер и сценарист Татьяна Третьякова), «VR для журналистов и пиарщиков» (эксперт в области VR-контента, режиссер Георгий Молодцов).

Известный советский и российский кинорежиссер-документалист, обладатель премии «Эмми» Сергей Мирошниченко (фильмы «Рожденные в СССР», «Река жизни. Валентин Распутин», «Кольца мира») проведет мастер-класс «Современное документальное кино» (Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, руководитель студии «Остров» является президентом фестиваля).

Все мастер-классы «Предчувствия» можно будет посмотреть онлайн. Ссылки появятся в соцсетях кинофестиваля накануне мероприятий.

Кроме того, в рамках «Предчувствия» состоится встреча с актрисой и телеведущей Екатериной Шпица (фильмы «Поддубный», «Елки 1914», «Елки 5», «Крымский мост», сериалы «Реальные пацаны» и «Полярный»).

В этом году челябинцы снова смогут увидеть и полюбившуюся многим VR-программу. Напомним, VR (англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание. VR позволяет зрителю ненадолго выключиться из окружающего его мира и погрузиться в мир, созданный авторами.

В 2020-м году кинофестиваль «Предчувствие» будет проходить на трех площадках: в кинотеатре «Знамя» (Кирова, 112), киноцентре «Импульс» (50-летия ВЛКСМ, 16) и кинотеатре имени Пушкина (Пушкина, 64).

Следить за новостями кинофестиваля можно на сайте предчувствие-фестиваль.рф и в сообществе в Контакте.

Важно, что посмотреть фильмы можно будет бесплатно. Для того чтобы попасть на показы, необходимо зарегистрироваться здесь.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
11.09.20 11:49
Челябинский театр современного танца открывает сезон
11.09.20 10:48
Исторический музей и «Каменный пояс» отметят День города первой в истории самоходной фотовыставкой
10.09.20 17:34
Как лекарь Степан Андреевский сибирскую язву одолел
09.09.20 13:56
В гости к читателям Челябинской области приедут известные российские писатели
09.09.20 13:43
В Челябинске открывается всероссийский фотопроект
09.09.20 09:15
В Челябинске сыграют первую премьеру после карантина
08.09.20 17:46
В Москве открылась выставка актуального народного искусства, рожденного в Златоусте
08.09.20 17:30
В Челябинском театре оперы и балета готовятся к премьере оперы «Садко»
08.09.20 16:37
Челябинский театр рассказал об исполнителях главных партий в опере «Садко»
07.09.20 11:10
Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую  вершину
Политика
Сегодня, 11:11
Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных
Общество
Вчера, 14:26
Текслер поручил начать подключение соцобъектов к теплу с 16 сентября
Новости
Сегодня, 13:49
Общество
Суровые челябинские дорожники уложили асфальт вокруг не способного к движению автомобиля
Сегодня, 13:33
Экономика
ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%
Сегодня, 13:29
Происшествия
Дело подельников экс-губернатора Юревича поступило в суд
Сегодня, 13:21
Общество
Жители Челябинска продолжают активно жаловаться на подтопления
Сегодня, 12:56
Спорт
Челябинск примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо
Материалы рубрики
Вчера, 15:39
Культура
В бывшем бомбоубежище в центре Челябинска готовят выставку стрит-арта
Вчера, 15:25
Культура
Новый сезон челябинский «Манекен» откроет «Двенадцатой ночью» Шекспира
Вчера, 14:42
Культура
В Челябинской филармонии зазвучит скрипка одного из лучших музыкантов современности
Вчера, 12:19
Культура
Челябинцам покажут шедевры анимационного кино
11.09.20 10:48
Культура
Исторический музей и «Каменный пояс» отметят День города первой в истории самоходной фотовыставкой
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика