Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки с 23-го июня по первое июля состоится XIII международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой», участие в котором примут театры Челябинска, Уфы, Екатеринбурга и Красноярска.

Традиционно фестиваль откроет премьера челябинского театра. Знаменитый балет «Корсар» Адольфа Адана будет представлен зрителю 23-го и 24-го июня. Хореографом-постановщиком выступил народный артист России Юрий Клевцов, визуальное оформление спектакля предложил действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи.

Как рассказала пресс-секретарь челябинского театра Анастасия Черкас, 26-го июня программу фестиваля продолжит балет-феерия «Конек-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина в исполнении артистов балета и оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета.

А 28-го июня на челябинской сцене выступит Екатеринбургский государственный академический театр «Урал Опера Балет». В этот вечер зрители увидят третий акт балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса, Brahms Party – новую версию балета Антона Пимонова «Любовные песни», а также балет «Вальпургиева ночь» на музыку Шарля Гуно. Выступление пройдет в сопровождении оркестра челябинского театра, за исключением Brahms Party – это произведение прозвучит в записи.

Как сообщила Анастасия Черкас, 30-го июня и первого июля завершит программу фестиваля балет «Раймонда» Александра Глазунова. Спектакль исполнят артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Выступление пройдет в сопровождении оркестра челябинского театра.

Билеты на спектакли XIII международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой» уже в продаже.