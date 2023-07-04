Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной

Одно из старейших учреждений Челябинска – детская библиотека №2 имени Аси Горской – получила пять миллионов рублей на оснащение и приобретение нового оборудования.

Храм знаний на улице Воровского, 63А стал победителем всероссийского конкурсного отбора федерального проекта «Культурная среда» по созданию модельных библиотек.

После модернизации в рамках нацпроекта «Культура» библиотека нового поколения вместит на площади более 340 квадратных метров современное пространство для чтения и общения подростков «Моя Вселенная», территорию для дошкольников и младших школьников «Страна Литературия», мягкую игровую для малышей «Шарики-фонарики», зал встреч и событий «Кораблик», мини-зал «Выручай-комната» и необычную экспозицию, посвященную жизни и творчеству поэта, краеведа, педагога Аси Борисовны Горской.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, полезная площадь помещений библиотеки увеличится на 32 квадратных метра за счет перепланировки для их более рационального использования.

Кроме того, в библиотеке будут обеспечены доступная среда для маломобильных горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья и комфортные условия пребывания для детей любого возраста.

В настоящее время на средства муниципального бюджета ведутся ремонтные работы фасада здания и внутренних помещений библиотеки.

Фонд учреждения значительно пополнился - приобретено более двух с половиной тысяч новых книг, а также развивающиеся игрушки и настольные игры. Закуплены новая мебель, мультимедийное и интерактивное оборудование, компьютеры для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Оперативное обслуживание читателей обеспечит система электронной книговыдачи, а интеллектуальный досуг ребят станет интереснее и разнообразнее. Здесь появятся интерактивный комплекс «Играй и развивайся», графические планшеты, интерактивный глобус, акустическая система, детская мультстудия и столы для рисования песком.

После модернизации в библиотеке продолжится работа популярной площадки интеллектуального развития дошкольников «Библионяня», появятся новые программы и проекты – такие, как творческая анимационная мастерская «Киностудия имени Горской», клуб интеллектуальных игр «ИгРай», семейный литературный клуб «Семицветик».

Обновленную библиотеку имени Аси Горской планируется открыть этой осенью.

О том, в каких еще библиотеках Челябинской области в этом году пройдет модернизация, читайте здесь.