04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
04.07.2023
Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной
04.07.2023
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2023
В Челябинске водителю плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной
21.06.2023
Библиотеки нового поколения: интеллектуальный досуг в комфортном модном пространстве
18.08.2021
В Челябинской области дополнительно модернизируют четыре библиотеки
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023