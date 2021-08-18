В Челябинской области дополнительно модернизируют четыре библиотеки

В Челябинской области в этом году модернизируют еще четыре библиотеки.

Решение о выделении дополнительных средств на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году было опубликовано вчера, 17-го августа.

Как сообщила пресс-секретарь Челябинской областной универсальной научной библиотеки Екатерина Курочкина, на модернизацию четырех библиотек регион получил из федерального бюджета еще 25 миллионов рублей. Данные средства необходимо освоить до конца текущего года.

По словам Екатерины Курочкиной, обладателями федерального гранта стали Центральная городская библиотека Трехгорного, детская библиотека Сатки, библиотека № 5 «Исток» Златоуста и библиотека-филиал №6 Миасса.

Библиотека Трехгорного получит десять миллионов рублей, потому что является центральной. Остальные храмы знаний – по пять миллионов.

На эти средства будет преобразовано библиотечное пространство, созданы новые функциональные зоны для обслуживания читателей, закуплено современное оборудование. Кроме того, обновится книжный фонд.

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Всего на дополнительные средства из федеральной казны претендовали свыше двухсот библиотек из 65-ти регионов страны, из них в процессе конкурса финансирование получили 154 библиотеки.

Екатерина Курочкина напомнила, что запущенный в 2019-м году проект по созданию модельных муниципальных библиотек получает поддержку органов власти всех уровней, так как оказался успешным и востребованным населением.

Так, на 2021 год было запланировано финансирование из федерального бюджета на сумму 700 миллионов рублей, по факту на модернизацию библиотек выделили 2,1 миллиарда рублей. Это в три раза больше планируемого.

В текущем году в Челябинской области завершается модернизация двух библиотек за счет федерального гранта. В сентябре откроются преобразованная центральная детская библиотека имени Горького Челябинска и центральная библиотека Усть-Катава.

Кроме того, за счет средств областного финансирования идет процесс модернизации еще трёх центральных библиотек в Копейске, Катав-Ивановске и Магнитогорске. Из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей.