Библиотеки нового поколения: интеллектуальный досуг в комфортном модном пространстве

В Челябинской области в 2023 году модернизация пройдет в шести библиотеках.

За счет средств федерального бюджета будут преобразованы Агаповская Центральная библиотека, детская библиотека-филиал №6 Усть-Катава и детская библиотека №2 имени А.Б. Горской в Челябинске.

В библиотеках, модернизированных в ходе реализации национального проекта «Культура», обновляются библиотечные фонды (включая электронные ресурсы), преобразуются пространства и создаются условия для интеллектуального досуга жителей, а также проходит расширение различного спектра библиотечных услуг и повышение квалификации сотрудников.

В библиотеке № 26 им. Л.К. Татьяничевой модернизация прошла в 2022 году. Теперь слоган библиотеки - «Новое пространство. Новые книги. Новые смыслы». Теперь это не просто библиотека, а современное, многофункциональное, а самое главное – востребованное пространство.

«Приобретение новых книг – приоритет в развитии библиотек. Книжный фонд уже увеличился на 5800 экземпляров современной востребованной литературы. В библиотеке появилась станция самостоятельной книговыдачи - самостоятельный выбор, выдача и возврат книги», - рассказывает директор библиотеки Светлана Анищенко.

Теперь в библиотеке можно не просто взять и почитать книгу, а еще и поработать индивидуально или позаниматься группами. Зоны бесплатного вайфая теперь есть во всех библиотеках нового поколения. Можно работать в уютной библиотечной обстановке. Кроме этого, оборудованы рабочие места со стационарными компьютерами. Библиотеки ждут своих посетителей.

Обновление учреждений проходит в соответствии с разработанными для каждой библиотеки концепциями модернизации.

Например, в Агаповском муниципальном районе реализуется проект СМАРТ-библиотека. После модернизации Центральная библиотека станет единым пространством с различными функциональными зонами, плавно перетекающими друг в друга. Это позволит организовывать досуг самых разных групп населения и объединять их. Помимо этого, для читателей будет создана «АРТстудия», в которой можно будет заниматься фотографией, музыкой, хенд-мейдом и даже пескографией.

После модернизации библиотека №6 Усть-Катава превратится в «Улей». «Улей – это потому что помещение достаточно небольшое, а детей много. И каждый найдет свою соту – занятие по душе. И, конечно, Усть-Катавский городской округ – это экологически чистый район, жители которого активно занимаются пчеловодством», - рассказала агентству «Урал-Пресс-Информ» директор будущего «Улья» Ольга Логинова.

Челябинская детская библиотека №2 имени А.Б. Горской приобретет актуальный для города-миллионника формат – детская «библиотека у дома». Эта роль особенно важна с учетом специфики развития района обслуживания - большого количества семей, приехавших из других районов города и других населенных пунктов.

В обновленных библиотеках каждый найдет себе занятие по душе: появится место для обучения, для работы с новыми технологиями, для общения, чтения и новых знакомств, самореализации и открытий. Библиотека станет местом, объединяющим людей, причастных к детской культуре и детской жизни (родителей, педагогов, детских писателей и психологов).

Кроме Агаповского муниципального района, Усть-Катава и Челябинска, в этом году в Челябинской области будут модернизированы центральные районные библиотеки в Брединском и Еманжелинском муниципальных районах, а также Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (Челябинск).

Южный Урал – в пятерке регионов-лидеров по числу модельных библиотек в стране. Представители Министерства культуры РФ в ходе визита назвали Челябинскую область библиотечным краем России.

Всего до конца года в Челябинской области заработает 37 библиотек нового поколения.