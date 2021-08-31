Челябинская филармония одной из первых в регионе открывает старт продаж билетов по «Пушкинской карте»

Уже с первого сентября молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить банковскую карту по программе «Пушкинская карта», на которую будут начислены три тысячи рублей для покупки билетов в организации культуры: музеи, театры, галереи, филармонии. Билетная система Челябинской филармонии полностью готова к старту продаж: в 00:00 по региональному времени каждый желающий сможет приобрести билеты на весь репертуар по системе «Пушкинская карта».

Как рассказали в пресс-службе филармонии, в проект «Пушкинская карта» вошли все концерты Челябинской филармонии творческого сезона сентябрь 2021/ май 2022 — программы как собственных коллективов и солистов, так и с участием звездных гостей. К примеру, из ближайших концертов можно будет приобрести билеты на мероприятия авторского фестиваля Юрия Башмета или выступление Российского Национального оркестра. Абсолютно все концерты Челябинской филармонии соответствуют определенным заявленным на федеральном уровне критериям отбора.

Продажи в Челябинской филармонии стартуют совсем скоро: уже в ночь с 31 августа на 1 сентября, в 00:00 по региональному времени приобрести билет на филармонический концерт по «Пушкинской карте» сможет любой желающий. Билетная система протестирована и технически готова.

Чтобы купить билет, нужно выбрать мероприятие в приложении «Госуслуги культура» или на портале Культура.Рф. Оплатить билет Пушкинской картой можно в приложении, у билетных операторов, на сайте учреждения или прямо в кассе.

СПРАВКА

О запуске программы «Пушкинская карта» объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне 2021 года. Ранее президент поручил правительству разработать механизм, который поможет каждому желающему юноше или девушке в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счёт. Ограничения тоже есть — билеты по «Пушкинской карте» нельзя купить, например, в цирк, на коммерческие концерты и в кино.

«Пушкинская карта» позволит почти 13 миллионам молодых россиян получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства. Она будет действовать на территории всей страны без ограничений. Подать заявку на оформление карты можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Номинал карты в этом году составит три тысячи рублей, а в 2022 году на карту будет перечислено пять тысяч.