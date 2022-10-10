Челябинская филармония подарила мобилизованным южноуральцам прекрасную музыку

В клубе танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области прошел концерт для мобилизованных южноуральцев. На сцене выступили Уральский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России дирижера Игоря Ежова и солисты Челябинской филармонии.

Для военнослужащих музыканты подготовили разнообразную программу, наполненную патриотическими песнями, торжественными маршами, музыкой из кинофильмов. Также в концерте прозвучала музыка Валерия Халилова – генерал-лейтенанта, художественного руководителя Академического ансамбля Российской армии имени Александрова, который погиб вместе с артистами ансамбля в 2016 году при крушении самолета. К слову, аранжировки этих произведений в благодарность за концерт памяти Валерия Халилова подарил Уральскому духовому оркестру лично его брат Александр.

«Концерты для наших военных уже стали традиционными. Хочется показать ребятам наше творчество, вдохновить их на подвиги. И наши артисты всегда с удовольствием отзываются на подобные мероприятия. Теперь каждое воскресенье планируются такие события, уже откликнулись наши театры», – рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Вместе с Уральским духовым оркестром выступили вокалисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Челябинской филармонии Екатерина Берсенева, Николай Игнатьев, Рустам Зайченко, Святослав Хазов. Помимо музыкальных номеров для мобилизованных было исполнено знаменитое танго «Кумпарсита» Херардо Родригеса.

Выпускник Московской консерватории, военный дирижер, подполковник Игорь Ежов считает поддержку деятелями культуры военнослужащих крайне важной:

«Мы подготовили разноплановую программу. Сегодня прозвучали эстрадные, вокальные произведения, музыка из фильмов. Сыграли солирующие инструменты – труба, саксофон, ксилофон. Я сам 30 лет прослужил в армии. Военные оркестры очень важны. Мы созданы для того, чтобы поднимать настроение, вселять людям уверенность в себе. Знаю по опыту, что курсантам нравятся такие концерты».

У южноуральских представителей культуры уже есть опыт концертов в военных частях не только на территории нашей области. Как напомнила пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, в марте «южноуральский культурный десант» выступал в воинской части под Липецком, где базировались летчики, в том числе из Челябинска.