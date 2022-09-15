Челябинская область построит танцевальный мост с Владикавказом

Челябинская область в период с 19-го по 26-е сентября будет знакомиться с музыкальным и танцевальным национальным культурным наследием осетин в рамках творческого проекта «Танцевальный мост Челябинск - Владикавказ».

Проект реализуется Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус при поддержке Фонда президентских грантов.

Жители Сатки, Златоуста, Кыштыма, Коркино, Долгодеревенского и Челябинска услышат легендарные ритмы на барабанах в исполнении оркестровой группы, увидят народные танцы народов Кавказа: «Осетинский плавный», «Грузинский Кртули» и самое грандиозное зрелище - старинный массовый танец, который считается вершиной осетинской народной хореографии, «Симд» в исполнении Заслуженного ансамбля народного танца «Горец» (Республика Северная Осетия - Алания).

«Близится к завершению 2022 год, объявленный президентом РФ Годом культурного наследия народов России. Проект «Танцевальный мост Челябинск - Владикавказ» - еще один вклад Фонда в красочное многообразие событий Челябинской области, раскрывающее богатство традиционной культуры народов нашей страны», - отмечает директор Фонда Карташовой - Реус Ольга Палей.

По ее словам, нет более простого и ясного пути, чтобы показать единство многонационального российского народа и приобщить молодежь к восприятию культурного наследия другого этноса, чем творческое взаимодействие. Народный танец как неотъемлемая часть национальной культурной традиции любого народа позволяет в позитивной эмоциональной форме раскрыть особенности национального характера, обычаев и традиций народа.

В рамках проекта прославленный осетинский коллектив «Горец» представит свой репертуар, основанный на национальной традиции, уходящей своими корнями в музыкальную культуру древних алан. В дополнение к концертам состоятся мастер-классы по хореографии Кавказа как для ребят из танцевальных коллективов Челябинской области, так и для педагогов и руководителей.

Также в городах проведения концертов пройдут творческие встречи-беседы, в ходе которых участники проекта представят друг другу традиции и обычаи своих народов, а также особенности национального костюма и совместно приготовят блюда национальной кухни в ходе кулинарных баттлов.

Вторая часть проекта «Танцевальный мост Челябинск - Владикавказ» будет реализована весной 2023 года.