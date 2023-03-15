Челябинские музыканты споют с Ларисой Долиной

Музыканты Челябинска выступят с Ларисой Долиной на сцене Детской филармонии.

Гала-концертом с участием народной артистки России завершится 28 марта обучающий интенсив для челябинской группы музыкальной Академии звезды отечественной эстрады.

Обучение будет проходить в южноуральской столице, на площадке Детской филармонии, с 24-го по 28-е марта. Повышать свое мастерство будут также музыкальные педагоги из разных городов России, эстрадного хора «Тутти» и Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии Челябинской области.

«Формированию группы предшествовали два этапа отбора - онлайн и офлайн. Последний наставники музыкальной академии провели в Челябинске седьмого и восьмого февраля. В результате отбора в группу попали 19 вокалистов», - рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии София Дегтярева.

В гала-концерте 28 марта на Солнечной, 5 примут участие лучшие студенты челябинской группы музыкальной Академии Ларисы Долиной, хора «Тутти» и Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии. Дирижировать оркестром будет наставник музыкальной Академии, тромбонист и дирижер Сергей Долженков.

В программе - самые яркие и известные композиции Стиви Уандера, «Битлз», джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Зрителей ждут сольные номера, а также различные творческие коллаборации студентов и педагогов. Несколько композиций исполнит народная артистка России Лариса Долина. Поддержать начинающих артистов на сцену выйдут наставники музыкальной Академии Ксения Коробкова, Сергей Архипов, Юлия Шегай, Алина Енгибарян, Маргарита Позоян и Анна Юдис.

Напомним, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.