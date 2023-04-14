Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях

В субботу, 15 апреля, в театре «Скарабей» состоится премьерный показ песочно-теневой фантазий «Пигмалион» (12+).

Спектакль основан на древнегреческих мифах. История о хрупкости человеческих чувств отсылает нас к известному мифу о Пигмалионе - великом скульпторе, полюбившем собственное творение, и легенде о великой богине Афродите, чье сердце ожесточила потеря.

В спектакле звучат несколько музыкальных композиций, написанных специально для спектакля композитором Константином Идиятовым. В этих композициях красота рождения и таинство творения; чудо любви и хрупкость жизни, считают авторы.

«Спектакль «Пигмалион» – наполненный событиями романический сюжет, финалом которого станет призрачная возможность настоящего счастья – такого хрупкого, но такого необходимого каждому из нас», - рассказали корреспонденту «Урал-Пресс-Информ» в театре.

Режиссер-постановщик Роман Прецер, хореограф Майя Ивлева, композитор Константин Идиятов Дария Васильева - художник песочной анимации

Начало спектакля в 15:00.