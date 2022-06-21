Челябинских ребят приглашают принять участие в «Фестивале уличных мультфильмов»

В Челябинске пройдет «Фестиваль уличных мультфильмов». Принять участие в конкурсе приглашают как совсем маленьких ребят, так подростков до 18 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Подать заявку на конкурс можно до 31 августа. Победители получат дипломы и сертификаты на курс анимации от киностудии «Союзмультфильм».

«Смартфон – это не только игры и соцсети, а инструмент для творчества, где можно создавать мультипликационные истории. Конкурс анимации - возможность продемонстрировать свои мультфильмы на всю страну и получить честную оценку жюри», - отмечается в сообщении.

Конкурс пройдет в четырех номинациях:

- малыши в возрасте до семи лет (при поддержке родителей);

дети от восьми до 13 лет;

- подростки от 14 до 18 лет;

- «Лучший сценарий».

Тема и техника создания видеоработ может быть любая. Отдельно отметят участников, которые снимут мультфильмы на темы экологии, географии родного края и спорта, авторы кукольных историй. Ребятам предлагают также создать анимации с символом Фестиваля - Совёнком.

Работы принимаются в формате mp4. Снять их можно с помощью обычного смартфона, а смонтировать в любом мобильном редакторе. Обязательное условие: длительность мультфильма не должна превышать пяти минут. Кроме того, работы должны быть сняты не ранее 2021 года и опубликованы в открытых источниках до 31 августа 2022 года. Отправить мультфильмы нужно через форму на сайте проекта, указав имя, возраст, страну и город.

Оценивать работы начинающих мультипликаторов будут режиссер студии «Союзмультфильм», главный режиссёр российского мультсериала «Новое Простоквашино» Михаил Солошенко, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК им. С. А. Герасимова Елена Яременко и мастер авторских кукол Наталья Косухина. Подведение итогов фестиваля состоится 31 октября.