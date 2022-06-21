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ММК увеличивает объемы онлайн-продаж
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Челябинских ребят приглашают принять участие в «Фестивале уличных мультфильмов»

В Челябинске пройдет «Фестиваль уличных мультфильмов». Принять участие в конкурсе приглашают как совсем маленьких ребят, так подростков до 18 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Подать заявку на конкурс можно до 31 августа. Победители получат дипломы и сертификаты на курс анимации от киностудии «Союзмультфильм».

«Смартфон – это не только игры и соцсети, а инструмент для творчества, где можно создавать мультипликационные истории. Конкурс анимации - возможность продемонстрировать свои мультфильмы на всю страну и получить честную оценку жюри», - отмечается в сообщении.

Конкурс пройдет в четырех номинациях:

- малыши в возрасте до семи лет (при поддержке родителей);

дети от восьми до 13 лет;

- подростки от 14 до 18 лет;

- «Лучший сценарий».

Тема и техника создания видеоработ может быть любая. Отдельно отметят участников, которые снимут мультфильмы на темы экологии, географии родного края и спорта, авторы кукольных историй. Ребятам предлагают также создать анимации с символом Фестиваля - Совёнком.

Работы принимаются в формате mp4. Снять их можно с помощью обычного смартфона, а смонтировать в любом мобильном редакторе. Обязательное условие: длительность мультфильма не должна превышать пяти минут. Кроме того, работы должны быть сняты не ранее 2021 года и опубликованы в открытых источниках до 31 августа 2022 года. Отправить мультфильмы нужно через форму на сайте проекта, указав имя, возраст, страну и город.

Оценивать работы начинающих мультипликаторов будут режиссер студии «Союзмультфильм», главный режиссёр российского мультсериала «Новое Простоквашино» Михаил Солошенко, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК им. С. А. Герасимова Елена Яременко и мастер авторских кукол Наталья Косухина. Подведение итогов фестиваля состоится 31 октября.

Подробная информация о Фестивале — на официальном сайте или в сообществе ВКонтакте

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела