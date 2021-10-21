21.10.2021
В Челябинской агломерации хотят снизить нижний порог штрафа для безбилетников
21.10.2021
В Челябинской области повысят доступность соцвыплаты на приобретение жилья для многодетных
21.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 октября
21.10.2021
Погиб рабочий: в Троицке обрушилось недостроенное здание
21.10.2021
Челябинский «Дебаркадер» впервые расскажет о прекрасном с помощью танцев
21.10.2021
Жителя Миасса в «Telegram» научили готовить наркотики
Челябинский «Дебаркадер» впервые расскажет о прекрасном с помощью танцев
20.10.2021
«Дебаркадер-2021» в Челябинске: татуировка от А до Я
19.10.2021
Ночь искусств в Историческом музее Южного Урала украсят «Каменные холсты»
07.10.2021
Исторический музей Южного Урала готовит к печати альбом об Александре I
28.09.2021
Самые активные пользователи «Пушкинской карты» получат призы от Исторического музея
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021