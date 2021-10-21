Челябинский «Дебаркадер» впервые расскажет о прекрасном с помощью танцев

В этом году на фестивале современного искусства «Дебаркадер» в Челябинске впервые будет представлено танцевальное направление.

В Государственном историческом музее Южного Урала отмечают, что зрителей ждут эффектные выступления танцоров самых разных направлений, невероятная атмосфера и танцевальные мастер-классы.

«Появление танцев (а если шире - пластического искусства) как отдельного направления в программе «Дебаркадера» вполне логично, если вспомнить, что уже несколько лет подряд на открытых площадках музея проводятся открытые уроки танцев для всех желающих. Сотрудничество с танцевальными школами и клубами Челябинска постоянно развивается, и некоторые из них стали постоянными партнерами музея в проведении различных мероприятий. Как, например, студия исторических и шотландских танцев «Гаттака». Реализация большого совместного проекта была вопросом времени, и вот он наконец созрел», - отмечают в Государственном историческом музее Южного Урала.

В рамках танцевального направления фестиваля «Дебаркадер» будут представлены наиболее популярные, атмосферные и зрелищные танцы, а именно: уличные танцы (поп-кавер денс, хип-хоп, брейк), танцы 30-50-х годов прошлого столетия (рок-н-ролл, джайв) и латиноамериканские танцы (сальса, бачата, танго).

Кроме того, среди участников фестиваля пройдут соревнования, по итогам которых лучшие танцоры получат денежный приз и будут отмечены кубками и медалями.

Дата проведения: третье-пятое ноября (музейный дебаркадер).