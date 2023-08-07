Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии

Челябинцев и гостей города приглашают в музей почтовой связи.Посетители почтового музея могут бесплатно познакомиться с экспозициями, а также принять участие в мастер-классах и викторинах.

До конца лета гости музея смогут познакомиться с временными тематическими экспозициями. Музей по просьбе южноуральцев продлил работу выставки «Русская народная игрушка». На ней представлены открытки из коллекций директора Музея изобразительных искусств и филокартиста Станислава Ткаченко и посткроссера Ирины Киприяновой. Всего — около 150 карточек. Главный персонаж всех открыток — русская народная игрушка.

Ещё одна тематическая экспозиция посвящена творчеству сотрудников Почты. Выставка открылась к профессиональному празднику — Дню российской почты — и будет работать до конца лета. Южноуральцы увидят картины, панно и сумки ручной работы, вышитые бисером, расписанные по ткани, выполненные в технике пэчворк, а также методом свободно-ходовой стёжки.

В большом выставочном зале работает постоянная экспозиция, посвящённая истории почты Южного Урала. Особенность музея в том, что экспонаты не отгорожены от посетителей стеклом. Челябинцы и гости города могут примерить старинную почтовую сумку, подержать в руках электрическую сургучницу и сфотографироваться с военно-полевым биноклем.

Помимо экскурсий посетителей музея ждут мастер-классы по написанию писем перьевыми ручками и изготовлению почтовых голубей в технике оригами, конкурсы и викторины.

Почтовый музей работает по будням по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 64. Посещение бесплатное, по предварительной записи по телефону 8 (351) 266-28-81.