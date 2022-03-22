Челябинский областной Киноцентр: вопреки санкциям – новые проекты

Челябинскому областному Киноцентру имени С. А.Герасимова в марте прошлого года исполнилось 10 лет. А в мае этого же года у знаменитого земляка южноуральцев, всемирно известного кинорежиссёра, чьё имя носит Киноцентр, тоже был юбилей – 115 лет. Обе эти даты не остались без внимания, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки были отмечены не так, как хотелось и намечалось. Чем порадует нынешний год поклонников кино, чем готов заинтересовать их Киноцентр и что интересного содержится сегодня в его планах – об этом разговор нашего корреспондента с директором Челябинского областного Киноцентра Юрием Сычёвым.

- Юрий Дмитриевич, прежде чем вы раскроете планы своей организации, хотелось бы нашим землякам коротко напомнить историю кинофикации нашего региона. Не всем современным кинолюбителям известно, что она не ограничена десятилетием Киноцентра.

- В марте день рождения не только у нашего Киноцентра. 12 марта 1934 года был создан Челябинский областной трест по кинофикации при Челябинском облисполкоме. То есть 88 лет назад. За эти годы организация сменила много названий. Одним из последних, которое ещё на памяти старожилов, было областное управление кинофикации в составе с кинопрокатом, которое располагалось напротив Алого поля по Свердловскому проспекту. Киноцентр стал, по сути, его преемником, хотя структура его и функции взаимодействия с кинотеатрами сменила перестройка и новая форма собственности. Кинотеатры стали самостоятельными. А Киноцентр стал составной организацией областного министерства культуры.

- Тем не менее, Киноцентр, насколько знаю, не имея власти над независимыми кинотеатрами, без работы не остался. У него немало функций, в том числе просветительского характера. В последние годы к важнейшему из искусств, оторвавшись от телеэкранов и компьютеров, потянулись поклонники большого экрана.

- Но особенно потребность в нём ощутили жители сельских районов. За прошедшие пять-шесть лет более чем в 20 территориях области за счёт субсидий от Федерального Московского Фонда кино при софинансировании из областного и местных бюджетов были открыты или отремонтированы кинотеатры, приобретены киноустановки или реконструированы и открыты кинозалы в Домах культуры. Субсидии эти в размере 5 миллионов рублей ежегодные. И в этом году Фонд Кино снова принимает на них заявки.

- Ещё одна из сфер вашей деятельности – кинофестивали, которые сумели довольно громко заявить о себе даже на всероссийском уровне. Все они действительно носят просветительский, познавательный характер.

- Да, в четвёртый раз мы будем проводить открытый и теперь уже не областной, а всероссийский фестиваль школьного кино, который посвящён Сергею Апполинарьевичу Герасимову и проводится 21 мая под названием его фильма «В начале славных дел». В нём участвуют детские студии, с которыми мы имеем тесный контакт и оказываем им помощь. Есть ещё фестиваль «Урал, я люблю тебя!», в котором охотно участвуют профессионалы и любители не только нашей области, а всего уральского региона. Экологический фестиваль «ЭФиР-74» проводится уже в десятый раз. И если к фестивалю школьного кино мы никак не можем привлечь министерство образования, то учредителями фестиваля «ЭФиР -74» вместе с министерством культуры является министерство экологии. От этого взаимодействия и повышенный интерес к киносмотру, его популярность у зрителей и участников.

- Юрий Дмитриевич, а теперь о планах. Чем подводите итог десятилетия своей организации и чем отмечаете только что прошедший день рождения?

- Сейчас Киноцентр запустил два больших проекта. Один из них посвящён столетию со дня образования СССР, второй – ретроспектива фильмов выдающегося кинорежиссёра Андрея Сергеевича Кончаловского. В рамках первого будут показаны фильмы, созданные на киностудиях бывших союзных республик. Фильмы, которые создали мировую славу советского кино. Нет той страны, но кино-то осталось! Подготовка к реализации этого проекта началась ещё в прошлом году – в адрес киностудий были направлены письма с просьбой предоставить право некоммерческого показа фильмов на территории Челябинской области. Процесс долгий, особенно осложнившийся в последнее время по известным причинам. Показ рассчитан на весь год. Открыл его фильм «Первый учитель», снятый на киностудии «Киргизфильм» в 1965 году по одноименной повести лауреата Ленинской премии Чингиза Айтматова. Фильм – пример интернационализма советского кино, в его создании принимала участие киностудия «Мосфильм», одну из главных ролей сыграла казашка Наталья Аринбасарова, один из авторов сценария и режиссёр - Андрей Кончаловский, это его режиссёрский дебют в

полнометражном кино. Ретроспективный показ фильмов народного артиста РСФСР А.С.Кончаловского посвящён его юбилею. Инициатор этой всероссийской акции - Фонд Андрея Кончаловского по Поддержке Кино и Сценических Искусств. Челябинский Киноцентр едва ли не первый в России начинает этот показ. До конца года будут показаны не только все фильмы, снятые режиссёром. Мы уже получил разрешение Киноконцерна «Мосфильм» за

подписью его генерального директора Карена Шахназарова на некоммерческий показ фильмов «Иваново детство» и «Андрей Рублёв», в которых А.С.Кончаловский является сценаристом. Вообще у Киноцентра дружба с Фондом Андрея Кончаловского с 2019 года, когда был организован показ фильма «Романс о влюблённых» (фильму исполнилось тогда 45 лет). А в этом году Фонд решил предоставить призы для лауреатов челябинского фестиваля школьного кино «В начале славных дел».

- Наверное, будет уместно в связи с непростой обстановкой на международном рынке спросить у вас о ситуации на рынке кино.

- Рынок потряхивает после объявления о введении санкций, которые ограничат появление на наших экранах фильмов ведущих мировых киностудий. По-моему, именно эти санкции отменят в числе первых. И не потому, что с потерей российского рынка американские киностудии понесут колоссальный экономический урон. Нет. Уход с наших экранов – потеря мощнейшего идеологического механизма. Вспомните, какие товары пришли к нам в страну среди первых. Нет, не гамбургеры, а фильмы. Сначала на пиратских видеокассетах (кстати, не помню, чтобы хотя бы одна западная кинокомпания возбуждала дело по этому поводу), а потом и вполне официально. И первыми появились не авто - , а видеосалоны. Так что скоро всё вернётся на круги своя.

- Но тогда возникает ещё один вопрос: как же с импортозамещением? Для кино это ведь тоже проблема?

- Конечно. Несмотря на все усилия, несмотря на то, что в репертуарах кинотеатров не менее 50 процентов отечественных фильмов, но они ведь не заменяют импортный продукт. На мой взгляд, тут, как минимум, две причины. Первая - основная часть наших фильмов, в том числе самых рекламируемых, сняты по лекалам фильмов «голливудских» - это или боевики, или ставшие сейчас модными спортивные ленты. Вторая причина в том, что правообладателями наших фильмов являются «не наши» кинокомпании, которые решают пускать ли российские фильмы на российские экраны. И здесь не единственный, хотя и не самый лучший выход – возврат в репертуар старых фильмов. Но не вместо, а вместе с новинками. Вот наш Киноцентр и предлагает сейчас кинозалам такие фильмы. Так что российский кинематограф с его славной историей, бесценным багажом отечественной продукции, с его творческим потенциалом и невероятной активностью в производстве и выпуске кинофильмов и сериалов санкций не боится. А значит и Киноцентр не останется от этого противодействия в стороне, и работы у него станет ещё больше.