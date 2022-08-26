«Киноуроки мужества» - новая программа Киноцентра имени Сергея Герасимова

В субботу, 27 августа, отмечают День российского кино. Праздник не только для профессионалов–кинематографистов, участвующих в процессе создания произведений важнейшего из искусств. Но в большой мере и для его поклонников-зрителей. А сегодня не без помощи современных технологий, всякого рода гаджетов каждый имеет к кино свободный, безбилетный доступ. Хорошо это или плохо? В чем причина пустующих кинозалов? Как и кто будет ориентировать зрителя в этом безудержном потоке кинопродукции?

Но прежде – о самом празднике, о его истории. На все эти вопросы корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» согласился ответить директор Челябинского областного Киноцентра имени Сергея Герасимова Юрий Сычев.

Начнём с истории. Важнейшей датой в истории кинематографа является 1895 год, когда публике был представлен первый фильм. С этого времени кино стало частью культуры: документальное и художественное, короткометражное, мультипликационное и авторское. История праздника началась в 1980 году, когда в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР появился «День советского кино». В годы перестройки он менял свое название: «День кино», «День кино России». После распада СССР утвердилось название «День российского кино». Дата праздника тоже неоднократно менялась. В конце 1980-х он отмечался как и международный день кино 28 декабря. В 2001 году было решено выбрать отдельную дату - 27 августа. Именно в этот день в 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела в России. А дата Дня международного кино так и осталась – 28 декабря.

-А теперь, Юрий Дмитриевич, после краткого просветительского урока для наших читателей поговорим о буднях. Согласитесь, что они не всегда праздники для истинных поклонников кино, и разговор о кризисе кинопроката по-прежнему актуален.

- Да, он существует– неохотно люди идут в кинотеатры. Но ведь это кризис не только кинопроката, а, в первую очередь, кинопроизводства. Тридцать лет назад занавес над киноэкранами поднялся, и зрители вдруг получили возможность смотреть и западные, и восточные фильмы. Причём, всякие. На все вкусы, даже не на самые возвышенные и взыскательные. И в первую очередь спрос был на то, что у нас не снимали: боевики, ужастики, эротика и прочее. Кинопрокатчики моментально сообразили, что прокат подобных фильмов – гарантированная прибыль. Их смотрят, их обсуждают, о них говорят. И особенно важно именно то, что про них говорят. Спрос рождает предложение, а потом и предложение стало рождать спрос – зритель привык смотреть только это. И вполне естественно, что, попав в рыночные сети, отечественные кинематографисты тоже начинают снимать подобные фильмы. Вот только финансы, которые для них выделялись, не выдерживали конкуренции, да и наших киномастеров учили совсем другому. А сегодня в связи с непростой международной ситуацией экранный занавес закрылся, и зритель смотрит всё, без особого отбора, не отрываясь от своих компьютеров и смартфонов.

- Но такова реальность, Юрий Дмитриевич. И как вы предлагаете её изменить и вернуть зрителя в кинозалы и к высотам отечественного киноискусства?

- Выход есть. Я вижу его в популяризации классики советского кино. Ведь многие молодые зрители, посмотрев эти фильмы, не скрывают своего удивления и восторга от них, от режиссуры, актёрской игры, а главное – от их содержания, от глубины их мысли. Но они не модны и о них не с кем поговорить. А может быть пора прекратить переживать за ту пару поколений, которые мы по большому счёту упустили, может, стоит больше работать с детьми, может, наконец, стоит вспомнить о «культпоходах в кино» с последующим обсуждением увиденного фильма. Именно «культпоходы». Не надо педагогам отмахиваться и говорить, что все эти фильмы дети могут сами посмотреть в интернете. Да, могут, но не будут – они про них ничего не знают и о них им не с кем поговорить.

- И что же в этой ситуации вы и ваш Киноцентр могли бы предложить изменить?

- Уже в сентябре мы начинаем производство и реализацию собственных проектов и программ. Первая программа, ориентированная на школьников – «Киноуроки мужества». Суть их простая: к фильму снимается вступительное слово, это может быть рассказ о создании фильма, об его авторах, о событиях, которым фильм посвящён. Возможно, это будет рассказ о фильме, ставшем киноклассикой, это «Летят журавли», «Два Фёдора» или «Сын полка», а, возможно, и о фильме, снятом на Южном Урале. Это могут быть фильмы-лауреаты наших фестивалей «Школьное кино», «Урал, я люблю тебя!» А могут быть и фильмы, представленные авторами. Премьера первого «Киноурока мужества» состоится в сентябре. Киноурок создан совместно с Фондом поддержки ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мёртвые». В первом выпуске Детский патриотический киножурнал «Белый журавлик» представляет его автор Вячеслав Саломатин. Киноуроки могут быть рекомендованы для показа не только в кинотеатрах, но и в школах, в библиотеках. По инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Евгении Майоровой планируются показы фильмов для детей из Луганской и Донецкой республик.

- Это уроки для детей. А как будете образовывать хорошими фильмами взрослых зрителей?

- Конечно, прокат лучших наших фильмов предусмотрен не только для детей, но и для взрослых. В сентябре в кинотеатре имени Пушкина пройдёт ретроспективный показ кинолент Андрея Кончаловского, посвящённый юбилею Мастера. Следите за рекламой. 18 сентября в историческом парке «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» возобновляется работа кинолектория «История в кино». Совместно с Челябинской епархией организуем просмотр и обсуждение первой серии фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». А ещё в ближайших планах Киноцентра два фестиваля: «ЭФиР 74» (он состоится 21 октября) и «Урал, я люблю тебя!» (18 ноября). Заявки на участие ещё принимаются. И, возвращаясь к кино для детей, хотелось бы отметить такую замечательную вещь, как «Пушкинская карта», которая работает в кино только для лиц в возрасте от 14 до 22 лет» и только при просмотре отечественных фильмов. Современные российские фильмы зрители этого возраста смотреть не хотят даже бесплатно. Зато российские мультики с удовольствием смотрят в кинотеатрах дети. Я прекрасно понимаю, что внести изменения в правила «Пушкинской карты» сложно – она ведь не только для кино, но и для театров, музеев и т.д. Но, может быть, есть смысл сделать, скажем, «Герасимовскую карту» только для посещения кино. И только советско-российского. Но для детей от 6-7 лет и до 14. И попробовать выпустить её в качестве эксперимента только на родине великого Сергея Герасимова - в нашей Челябинской области.