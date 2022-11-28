Челябинский режиссер Иван Довгаль стал лауреатом «Магии кино»

Челябинский режиссер Иван Довгаль стал лауреатом российского конкурса-фестиваля «Магия кино». Жюри под председательством режиссёра и кинопродюсера Егора Кончаловского присудило ему диплом первой степени за фильм «Сороковой» в номинации «Игровое кино».

В этом году конкурс «Магия кино» проходил в седьмой раз, собрав более 150 участников из 50 городов России. Иван Довгаль представляет Четвертое творческое объединение Челябинска, как сообщили в министерстве культуры Челябинской области и напомнили, что свое произведение режиссер создал в рамках кинофорума «100 киношников Урала», который проходил в Челябинске минувшим летом.