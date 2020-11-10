Челябинский театр готовится по-настоящему удивить зрителя оперой «Орфей и Эвридика»

В челябинском театре оперы и балеты 14 ноября состоится премьера знаменитой оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика».

Концепция спектакля держится в строгом секрете, но одно известно уже сейчас – древнегреческий миф о силе любви будет дополнен современным сюжетом.

Произведение «Орфей и Эвридика» признано величайшим шедевром немецкого композитора. Именно Кристофу Глюку впервые в истории оперного искусства удалось гармонично соединить драматургию и музыку. Однако, несмотря на гениальность сочинения, «Орфей и Эвридика» нечасто исполняется на российских и зарубежных сценах.

В Челябинске к этому произведению обращаются впервые. Новый взгляд на оперу, созданную в 18-м веке, предложил режиссер театра Андрей Соколов.

Воплощать оригинальный режиссерский замысел помогает Мария Высотская, знакомая челябинским зрителям по балету-сказке «Приключения доктора Айболита». Московский художник-постановщик работает над еще одной премьерой нового сезона – балетом «Ромео и Джульетта».

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, для создания полноценного визуального образа в спектакле будут использоваться современные технологии.

Главную партию исполнит контртенор челябинского театра оперы и балета, лауреат международного конкурса Артем Крутько.