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Челябинский театр кукол уезжает на гастроли в Киров

Гастроли Челябинского театра кукол пройдут в Кирове с 26 по 28 марта. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, они состоятся в рамках общероссийской программы театров «Большие гастроли для детей и молодежи». Их организатором является Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры РФ.

В течение трех дней челябинские артисты представят кировским

зрителям три спектакля из своего репертуара: микро - «оперетту» для детей с 4-х лет «Муха-Цокотуха», парад-алле необычных кукол «Новый Робин-Бобин» по произведениям челябинской писательницы Аси Горской и «Каштанку» - произведение, с которого более восьмидесяти пяти лет назад началась история Челябинского театра кукол. Новую версию «Каштанки» создали питерские постановщики в прошлом году, приурочив её к юбилею театра.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, активная подготовка всероссийского гастрольно-концертного плана началась еще в прошлом году.

«По ходу реализации этого плана, - сказала она, - мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России».

Челябинский театр кукол является участником программы «Большие гастроли» с 2017 года. За это время прошли его обменные гастроли с Хакасским театром кукол (2017 г.), Ярославским театром кукол (2018 г.), Томским театром кукол (2019 г.), а в прошлом году Челябинский театр принял на своей площадке Московский театр кукол.

«Гастроли с лучшими спектаклями текущего репертуара в городе Кирове позволят достойно представить уральский театр за пределами региона. Спектакли рассчитаны на разные возрастные категории, в том числе и на семейный просмотр, а это значит, что его увидят и взрослые зрители», - говорит директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко.

Гастроли челябинцев пройдут на сцене Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева. Всего состоится шесть показов. С ответным визитом кировские артисты приедут в Челябинск в ноябре.