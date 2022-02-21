Челябинский театр оперы и балета готовится к премьере оперы «Аида»

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовится к премьере оперы «Аида». Над легендарным произведением Джузеппе Верди работают заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов и народный художник России Вячеслав Окунев, которые в этом сезоне они уже поставили на челябинской сцене спектакль « Бал-маскарад », премьера которого имела оглушительный успех.

Впервые «Аида» была показана в 1871 году в Каире, и вот уже 150 лет это бессмертное творение Верди остается одной из лучших опер, украшая практически все мировые сцены: Метрополитен-опера, Ла Скала, Мариинский театр, Сан-Карло (Неаполь) и другие. В челябинском театре к «Аиде» обращались неоднократно, опера ставилась в 1961, 1980, 2004 и 2016 годах, последняя версия была в концертном исполнении.

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Режиссером нового спектакля выступает Иркин Габитов, который с 1988 года служит в Мариинском театре. По словам постановщика, зрители увидят классический вариант спектакля, в котором самое важное – отношение между персонажами.

«Есть вековые традиции исполнения оперы «Аида», от которых нельзя отступать. В этом произведении поднимаются вечные темы: любви и власти. Это же звучит в «Борисе Годунове» – противопоставление власти и народа, народа и личности. В «Аиде» любовь Амнерис, с одной стороны, остается пораженной, но с другой – уносится к богам, потому что при такой власти нельзя любить на земле. Эту же тему Верди поднимает и в опере «Дон Карлос», когда Елизавета говорит: «Нам здесь не дадут любить, будем любить друг друга на небесах»», – отмечает режиссер-постановщик.

Как рассказала пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, эскизы декораций и костюмов разработал главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев.

«Нам бы хотелось сделать эмоциональный, разнообразный по картинам спектакль, поэтому мы искали визуальный ряд, который как можно более точно совпадает с нашими музыкальными ощущениями. Спектакль будет погружать зрителей в противоположенные состояния: и мрачные, и праздничные, – пояснил художник. – В костюмах будет использовано огромное количество фактур – надеемся, зрителям будет интересно их разглядывать».