Челябинский театр оперы и балета представляет свою новогоднюю афишу

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки представляет новогоднюю афишу.

С 26 декабря по 10 января зрителей ждут увлекательный мюзикл «Двенадцать месяцев», знаменитый балет «Щелкунчик» и Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…».

Отправляемся в сказку

Как напоминает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, премьера мюзикла по мотивам словацкой народной сказки «Двенадцать месяцев» с оглушительным успехом состоялась два года назад. Тогда постановку по достоинству оценила не только публика, но и жюри Первого областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей «Морозко».

Мюзикл «Двенадцать месяцев» победил в номинациях «Лучший спектакль в музыкальном театре», «Лучшие декорации» и «Лучшие костюмы».

В этом году зрителей вновь приглашают отправиться в волшебный лес вместе с главной героиней – девочкой Марушкой. Вы встретите загадочного Снежного человека, веселых Бабок Ежек с электрогитарами и, конечно, двенадцать месяцев. В мюзикле звучат лирические мелодии, зажигательные композиции и красивые рождественские песни композитора Владимира Баскина. Подобрать удобную дату и время спектакля можно здесь.

Наслаждаемся балетом-феерией

«Щелкунчик» - балет Петра Чайковского, без которого невозможно представить праздничную афишу. Все происходящее в этом спектакле завораживает: елка разрастается до гигантских размеров, бальная зала превращается в зимний лес, в воздухе парят танцующие снежинки.

Постановка народного артиста России Юрия Клевцова стала одной из самых любимых и популярных среди челябинской публики. Этот балет-феерия переносит в фантастический мир и дарит незабываемые эмоции. Восхитительная музыка, роскошные декорации и костюмы, впечатляющее исполнительское мастерство артистов – билеты на спектакль «Щелкунчик» уже в продаже!

Не изменяем традиции

Чарующие вальсы, искрометные польки и величественные марши. Произведения композиторов австрийской династии Штраусов прозвучат в театре оперы и балета седьмого и восьмого января. По традиции их исполнят ведущие солисты и оркестр театра.

Новогодний Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…» – это настоящий праздник музыки. Приобрести билеты можно здесь.