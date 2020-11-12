ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинский театр оперы и балета представляет свою новогоднюю афишу

Культура
Сегодня, 15:48
Размер текста

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки представляет новогоднюю афишу.

С 26 декабря по 10 января зрителей ждут увлекательный мюзикл «Двенадцать месяцев», знаменитый балет «Щелкунчик» и Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…».

Отправляемся в сказку

Как напоминает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, премьера мюзикла по мотивам словацкой народной сказки «Двенадцать месяцев» с оглушительным успехом состоялась два года назад. Тогда постановку по достоинству оценила не только публика, но и жюри Первого областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей «Морозко».

Мюзикл «Двенадцать месяцев» победил в номинациях «Лучший спектакль в музыкальном театре», «Лучшие декорации» и «Лучшие костюмы».

В этом году зрителей вновь приглашают отправиться в волшебный лес вместе с главной героиней – девочкой Марушкой. Вы встретите загадочного Снежного человека, веселых Бабок Ежек с электрогитарами и, конечно, двенадцать месяцев. В мюзикле звучат лирические мелодии, зажигательные композиции и красивые рождественские песни композитора Владимира Баскина. Подобрать удобную дату и время спектакля можно здесь.

Наслаждаемся балетом-феерией

«Щелкунчик» - балет Петра Чайковского, без которого невозможно представить праздничную афишу. Все происходящее в этом спектакле завораживает: елка разрастается до гигантских размеров, бальная зала превращается в зимний лес, в воздухе парят танцующие снежинки.

Постановка народного артиста России Юрия Клевцова стала одной из самых любимых и популярных среди челябинской публики. Этот балет-феерия переносит в фантастический мир и дарит незабываемые эмоции. Восхитительная музыка, роскошные декорации и костюмы, впечатляющее исполнительское мастерство артистов – билеты на спектакль «Щелкунчик» уже в продаже!

Не изменяем традиции

Чарующие вальсы, искрометные польки и величественные марши. Произведения композиторов австрийской династии Штраусов прозвучат в театре оперы и балета седьмого и восьмого января. По традиции их исполнят ведущие солисты и оркестр театра.

Новогодний Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…» – это настоящий праздник музыки. Приобрести билеты можно здесь.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
05.11.20 11:44
Челябинский «Соломенный жаворонок» даже в онлайн-режиме имел успех
05.11.20 11:34
Премьера «Омнибуса» и театральная премия «Бенефис»
03.11.20 16:46
В Челябинске откроется художественная выставка «Урал, Сибирь, Дальний Восток»
03.11.20 16:18
Музеи Челябинской области приглашают южноуральцев на «Ночь искусств»
03.11.20 15:12
Челябинский ансамбль танца «Урал» отметит 40-летие необычной премьерой
03.11.20 13:48
Фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020» ждет гостей
03.11.20 11:15
В преддверии своего 99-летия ветеран Великой Отечественной делится с южноуральцами своим творчеством
02.11.20 17:52
Челябинские артисты стали безусловными лидерами конкурса «Арабеск»
02.11.20 10:39
Поздравляем Златоустовский театр «Омнибус» - ему исполнилось 100 лет
30.10.20 10:35
Челябинский театр оперы и балета отметит 180-летие со дня рождения Чайковского
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 15:44
Котова отменила Новый год
Новости
Сегодня, 16:53
Общество
Жители Старокамышинска обратятся к полпреду президента из-за планов по строительству нового мусорного полигона
Сегодня, 16:45
Есть мнение
Шалва Амонашвили. У порога обновления
Сегодня, 16:41
Происшествия
Цыганки из Копейска под видом покупки домашних животных «разводили» людей на деньги
Сегодня, 15:29
Происшествия
ФСБ не дала начальнику колонии из Бакала поставить на поток снабжение заключенных наркотиками
Сегодня, 15:26
Экономика
ВТБ запускает новое приложение «ВТБ Онлайн»
Материалы рубрики
Вчера, 16:42
Культура
На сцену Челябинской филармонии вышло весёлое музыкальное «Привидение»
10.11.20 17:32
Культура
Челябинский театр готовится по-настоящему удивить зрителя оперой «Орфей и Эвридика»
10.11.20 11:41
Культура
Выставки «Дебаркадера» и творческие встречи продолжаются
06.11.20 14:33
Культура
Спектакль «Зулейха открывает глаза» стал главным событием театрального «Дебаркадера»
05.11.20 11:44
Культура
Челябинский «Соломенный жаворонок» даже в онлайн-режиме имел успех
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика