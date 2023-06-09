С пятого по девятое июля Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь. На сцене Большого театра Беларуси будут представлены премьеры последних сезонов: балет «Корсар» и опера «Бал-маскарад».

Как уточнили в пресс-службе челябинского театра, в декабре прошлого года генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова и директор Челябинского театра оперы и балета Владимир Досаев подписали меморандум о творческом сотрудничестве. Этот документ дает большие перспективы и способствует укреплению дружеских связей между двумя коллективами.

Уже положено начало обменных гастролей. На XIV Международном фестивале балета «В честь Екатерины Максимовой» Большой театр Беларуси исполнил спектакли «Лебединое озеро» и «Анна Каренина». Это был первый визит коллектива в Челябинск, и зрители очень тепло приняли артистов.

Следующий шаг – первые гастроли Челябинского театра оперы и балета в союзное государство. Выступления состоятся на сцене Большого театра Беларуси – крупнейшего и единственного оперного театра соседней республики. Челябинская труппа представит балет «Корсар» Адольфа Адана и оперу «Бал-маскарад» Джузеппе Верди. Каждый спектакль будет исполнен дважды.

До закрытия сезона южноуральские зрители тоже имеют возможность увидеть эти постановки: балет «Корсар» состоится 15 июня, опера «Бал-маскарад» 22 июня.