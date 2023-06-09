09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
09.06.2023
В Златоусте на заводе произошел взрыв
09.06.2023
В Кыштыме назначен новый начальник отдела полиции
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
29.05.2023
Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики
24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
15.05.2023
«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023