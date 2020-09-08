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Челябинский театр рассказал об исполнителях главных партий в опере «Садко»

Культура
Сегодня, 16:37
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В Челябинске уже на этой неделе состоится долгожданная премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Садко». Спектакль, созданный при финансовой поддержке министерства культуры РФ, зрители увидят на сцене театра оперы и балета имени Глинки 11, 12 и 13 сентября.

В заглавной партии готовятся выступить солист Челябинской оперы Павел Чикановский и солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный артист Мариинского театра Иван Гынгазов.

Как сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, в этом году Иван дебютировал и на сцене Большого театра, исполнив партию Садко в постановке известного режиссера Дмитрия Чернякова.

На партию Любавы, жены главного героя, заявлены Дарья Аброськина, Мария Гуйтар и Алиса Чечель.

На партию царевны Волховы - Эльвира Авзалова, Екатерина Батуева (Бычкова), Наталия Быстрик, Елена Каменских (Роткина) и Гузелья Шахматова.

Образ Морского царя готовятся воплотить Павел Локшин, Иван Морозов и Артем Шаталов.

Какой же состав артистов будет на премьерных показах, театр пока держит в секрете.

 

 

 

 

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