Челябинский театр рассказал об исполнителях главных партий в опере «Садко»

В Челябинске уже на этой неделе состоится долгожданная премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Садко». Спектакль, созданный при финансовой поддержке министерства культуры РФ, зрители увидят на сцене театра оперы и балета имени Глинки 11, 12 и 13 сентября.

В заглавной партии готовятся выступить солист Челябинской оперы Павел Чикановский и солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный артист Мариинского театра Иван Гынгазов .

Как сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, в этом году Иван дебютировал и на сцене Большого театра, исполнив партию Садко в постановке известного режиссера Дмитрия Чернякова.

На партию Любавы, жены главного героя, заявлены Дарья Аброськина , Мария Гуйтар и Алиса Чечель .

На партию царевны Волховы - Эльвира Авзалова , Екатерина Батуева (Бычкова) , Наталия Быстрик , Елена Каменских (Роткина) и Гузелья Шахматова .

Образ Морского царя готовятся воплотить Павел Локшин , Иван Морозов и Артем Шаталов .

Какой же состав артистов будет на премьерных показах, театр пока держит в секрете.