Читатели Публички могут слушать более 150 тысяч книг бесплатно

Абонентам Челябинской публичной библиотеки доступны сервисы эектронных библиотек. Читать и слушать книги можно абсолютно бесплатно.

Изначально аудиокниги создавались для очень узкого круга людей, которые имели проблемы со зрением – как альтернатива шрифта Брайля. Впервые литература на аудионосителях появилась еще в 1932 г., но долгое время количество таких изданий было слишком мизерным, чтобы говорить о какой-то серьезной индустрии. Ситуация изменилась с выходом в 1952 г. книги «Детское Рождество в Уэльсе» – это была первая в мире коммерческая аудиокнига, растиражированная на бытовых аудиокассетах и предназначенная для широкой продажи. К середине 1980-х гг. большинство крупных издательств на Западе уже взяли в практику закупать права не только на печать произведений, но и на создание их аудиоверсий.

В подписке у ЧОУНБ сегодня более 30 электронных библиотечных систем и баз данных, и в некоторых из них есть коллекции аудиокниг.

Начинает список ресурсов с аудиоконтентом, конечно же, электронная библиотека «ЛитРес», которая содержит более 140 тыс. аудиокниг. Теперь новинка, многотомник или классика – всегда под рукой в телефоне. А еще в «ЛитРес» можно подарить свой голос любимому роману или повести, потренировавшись в выразительном чтении, а потом получать дополнительный доход. Кстати, самыми популярными аудиокнигами «ЛитРес» по саморазвитию и психологии стали: «Читайте людей как книгу» Патрика Кинга, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Всегда в тренде фантастика, детективы и фэнтези: «Академия» Айзека Азимова, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Тьма после рассвета» Александры Марининой, «Ведьмак» Анджея Сапковского и так далее. Аудиокниги – отдельный мир, в котором лучшие актеры дарят ощущение сопричастности к происходящему.

Но озвучиваются не только популярные произведения, но и учебники. Например, в электронной библиотечной системе «Консультант студента» книги из подписки доступны к прослушиванию с помощью программы синтезатора речи. Читателей Публички ждут более 48 тыс. учебников, монографий, сборников научных трудов, практических пособий, журналов, справочников и других типов изданий по всем направлениям подготовки колледжей и вузов. Очень удобно готовиться к экзаменам, слушая заданные на дом параграфы, например, по дороге в университет.

В электронной библиотеке BOOK.RU тоже есть небольшой набор аудиокниг (более 100 наименований), в котором представлены учебники по экономике и менеджменту, истории и праву.

«Университетская библиотека online» также включает коллекцию аудиокниг (более 100 текстов). В основном это учебная и художественная литература по разным направлениям, для вузов, колледжей и школ.

Собрание аудиокниг есть и в электронной библиотечной системе IPRSmart – это более 1 тыс. произведений художественной литературы: классика, фэнтези и многое другое, школьные учебники по социально-гуманитарным предметам, самоучители по иностранным языкам, путеводители по городам и даже радиоспектакли!

Итак, если нет времени читать, то можно слушать аудиокниги. Приходите в отдел электронных ресурсов ЧОУНБ и мы расскажем об электронных и аудиокнигах, а также поможем настроить доступ. Самостоятельно подключить удаленный доступ к ресурсам из подписки ЧОУНБ можно и не выходя из дома с помощью простой инструкции.

Для получения доступа к данным ресурсам нужн обратиться в отдел электронных ресурсов челябинской Публички +7 (351) 265-18-44 snit@chelreglib.ru, уточнили в пресс-службе библиотеки.