«Дебаркадер-2021» в Челябинске: татуировка от А до Я

Фестиваль современного искусства «Дебаркадер» образца 2021 года осваивает на площадках Государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске новые культурные пространства, и сразу по нескольким направлениям, одно из которых – татуировка.

Как обещают организаторы большого культурного события, благодаря «Дебаркадеру» каждый сможет открыть для себя это модное и вызывающее споры явление с новой стороны.

«Как и для большинства людей, татуировка была для нас совершенно неизвестной вещью, - отмечает куратор направления тату фестиваля «Дебаркадер» Максим Грицук. - Начав заниматься этой темой, мы увидели, как много людей ею интересуются, пишут научные статьи и даже книги. На фестивале мы хотим показать и рассказать о тату все».

Центральным мероприятием направления станет выставка «Тату. История и современность», которая откроется шестого ноября. Она расскажет об истории татуировки, познакомит с современными тату-мастерами Челябинска и их лучшими работами.

В рамках выставки состоятся лекция гостя из Санкт-Петербурга Константина Тайла, который расскажет о современных тенденциях в татуировке, а также творческая встреча с Антоном Глухих, чье мастерство татуировщика признано не только в России, но и в Европе.

Кроме того, музей договорился с известным антропологом, автором книги «Неизгладимые знаки: Татуировка как исторический источник» Марией Медниковой. Она подготовила крайне интересную видеолекцию об истории татуировки и ее научном значении, которая в ближайшее время будет опубликована в социальных сетях музея.

Как рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская, на «Дебаркадере» можно будет проконсультироваться по вопросам выбора татуировки с мастерами челябинских салонов, совместно с ними разработать эскиз и вживую понаблюдать за их работой.

Необычное мероприятие ожидается в пространстве музейного дебаркадера. Это живая выставка тату, где в качестве экспонатов выступят люди, чьи тела украшены татуировками. Открытый кастинг состоится 23-го октября в 18 часов в здании музея. Участвовать могут все желающие.

Завершит программу тату, а заодно и весь фестиваль «Дебаркадер» дефиле на выставке «Тату. История и современность», где модели продемонстрируют лучшие работы тату-салонов Челябинска. Мероприятие состоится седьмого ноября (начало - в 20 часов).