День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала

Учащиеся гимназии №1 города Челябинска во вторник, 30-го ноября, вместо уроков отправились в полном составе в Исторический музей Южного Урала.

Подобный формат, когда экскурсии и музейные занятия в течение всего дня проводятся для одного образовательного учреждения, опробован музеем впервые.

В общей сложности в музее за день побывали 33 группы гимназистов с первого по 11-й классы численностью 730 человек. В их распоряжении были все залы. Ребята помладше совершили прогулку по постоянной экспозиции, побывали на выставке «Родной дом» в Детском музее. Учащиеся средних классов посетили экскурсию и музейное занятие на выставке «Минералы в жизни древних южноуральцев». Старшеклассники побывали на выставках, посвященных времени и личности императора Александра I: «Александр I - держав восстановитель» из собрания Музеев Московского Кремля, «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 год» и «На стали золотом узор изящный».

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Как сообщает пресс-служба Исторического музея Южного Урала, в общей сложности для юных гостей было подготовлено 11 экскурсионных программ.

Для ребят всех возрастов культпоход выдался увлекательным и, главное, познавательным. Так, девятиклассница Елена Минигалиева призналась, что практически все, что она услышала на экскурсии по выставке «Александр I - держав восстановитель», - новая информация для нее.

«В школе нам такого не рассказывают. Мне было очень интересно, особенно понравились старинное оружие и картины», - поделилась впечатлениями гимназистка.

Преподаватель русского языка и литературы Денис Морозов уверен, что в гимназии еще долго будут обсуждать выставки и делиться впечатлениями.

«Для подрастающего поколения музеи уходят все дальше и дальше на задний план. Зачастую современные школьники даже не понимают значения исторических предметов или предметов искусства. Так что такие мероприятия, как сегодня, крайне важны», - уверен педагог.

Если эксперимент с гимназией №1 окажется успешным, музей будет предлагать такой формат посещения и другим школам Челябинска.