Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов

Во вторник, 1 июня, в Международный день защиты детей в Детскую филармонию Челябинска поступит первая партия новых музыкальных инструментов. На них смогут заниматься два творческих коллектива: эстрадно-джазовый и юношеский симфонический оркестр, сообщила пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова.

«В целом, получить такой комплект инструментов — это просто счастье. — отметила директор Детской филармонии Татьяна Денисова. — Например, мы закупили два фагота. Для Челябинска это инструмент достаточно редкий. Поскольку он довольно дорогостоящий, не каждая музыкальная школа сможет его приобрести. Соответственно — нет и педагогов по этому классу, поэтому не набираются ученики. Мы обсудили ситуацию с дирижером Адиком Абдурахмановым и решили: артисты Челябинского симфонического оркестра, музыканты с консерваторским образованием и достаточным концертным опытом, смогут преподавать в Детской филармонии, и будут набраны ученики, по одному-два человека, чтобы обучаться игре на подобных редких инструментах. В таком случае учиться мы готовы приглашать даже детей, которые раньше играть на этих инструментах не пробовали, но очень хотели бы — на конкурсных прослушиваниях будем предлагать такие варианты. Поскольку заинтересованы в профессиональной перспективе обучения музыкантов дефицитных специальностей, которые в будущем смогли бы работать у нас в симфоническом оркестре».

С первой партии Детская филармония получит 40 инструментов. Это скрипки, виолончели, кларнеты, флейты, фаготы, валторны, тубы, контрабас, электрогитара, синтезатор, разнообразные ударные — от треугольника до большого барабана.

Средства на покупки инструментов были выделены из регионального бюджета.

Открытие Детской филармонии запланировано на следующий учебный год. К этому моменту во всех ее помещениях, которые можно использовать как концертное пространство или как место для репетиций, будут рояли или пианино. Второе поступление музыкальных инструментов ожидается в августе — в частности, тогда в Челябинск будут доставлены высококлассные аккордеоны производства Италии, концертный рояль «Стейнвей», электроорган.