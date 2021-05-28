28.05.2021
Тренировочная квартира: в Челябинской области стартует уникальный проект помощи людям с особенностями
28.05.2021
Легендарный чемпион ММА «завис» на шлагбауме в Челябинске
28.05.2021
Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов
28.05.2021
Суд может обязать челябинский минздрав обеспечить ребенка лекарствами
28.05.2021
К 2024 году Большая Сатка перестанет страдать от сброса карьерных и шахтных вод
28.05.2021
В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу
Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов
31.03.2021
Челябинцы могут приобрести абонементы в филармонию со скидкой
24.03.2021
На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»
19.03.2021
Уральский духовой оркестр свой юбилей отметит большим концертом
15.03.2021
В 2021 году в обновление детской филармонии Челябинска инвестируют 63 миллиона рублей
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021