Директор Камерного театра подарит челябинцам полуночную экскурсию по храму искусства

В международный день театра, 27 марта, в Камерном театре Челябинска стартует экскурсионная программа. В свой профессиональный праздник сотрудники храма искусства проведут не одну, а сразу несколько экскурсий.

«Экскурсии по театральному закулисью в Челябинске практикуют многие театры. Отличие нашего проекта в том, что все экскурсии разные, авторские, их будут проводить разные люди. Соответственно, каждый гид будет добавлять что-то свое, делиться воспоминаниями, переживаниями, раскрывать свое видение, расставлять другие акценты. Думаю, это получится интересно», - отметил директор Камерного театра Илья Коломейский.

Экскурсий в День театра будет сразу три. Днем, в 14 часов 30 минут, гостей встретит и проведет по тайным местам заслуженный артист России Виктор Нагдасев. Вечером, в 18 часов 30 минут, инициативу подхватит замдиректора Наталья Дик, а в полночь и сам директор Илья Коломейский отправится с обходом своих владений в сопровождении самых отважных зрителей.

В антракте между экскурсионными заходами в том же Камерном театре случится захватывающая интеллектуальная игра «ТеатрариУМ», в которой театральные знатоки города будут отгадывать всякого рода задания и шарады. Победитель традиционно получит всеобщее признание, рассказали в пресс-службе Камерного театра.