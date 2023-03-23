23.03.2023
В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
23.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)
23.03.2023
В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России»
23.03.2023
«Манекен» приглашает челябинцев на премьеру «Дней Савелия»
23.03.2023
Работает СОБР: челябинцам показали, как силовики нагрянули в бордель
23.03.2023
Челябинские полицейские установили личность «манхэттенского стрелка»
Директор Камерного театра подарит челябинцам полуночную экскурсию по храму искусства
17.03.2023
В челябинском театре занялись изучением нарциссов
17.12.2022
«Давай полетаем вместе»: Камерный театр радует юных зрителей новогодним благотворительным спектаклем
15.12.2022
Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли
08.12.2022
Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023